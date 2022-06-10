Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe ilk kez görüntülendi!

TATİL MİSAFİRLERİ
Oğulları Kurt Efe’ye 15 Nisan’da kavuşan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ, bir süredir Yalıkavak’taki evlerinde kalıyor.
15 Nisan’da dünyaya gelen Kurt Efe Tatlıtuğ ilk kez görüntülendi.
Çift, evlerinin kapısını yakın arkadaşları için açtı. Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk ile futbolcular Mehmet Topal ve Gökhan Töre, önceki gün Tatlıtuğ çiftine ait evin plajında denize girerken objektife yansıdı.
Sosyal medyada kime benzediği yönünde anketler bile yapılan minik bebek, sarı saçlarıyla babasına benzetildi.
Arkadaşlarıyla beraber denize giren Tatlıtuğ, sudan çıkar çıkmaz eşinin yanına gidip oğlunu uzun uzun sevdi.
AŞK TAZELEDİLER
Aralık ayında kızı Mercan’ı dünyaya getiren Özge Özpirinçci’nin doğum kilolarından kurtulduğu dikkat çekti. Ünlü oyuncu, eşi Burak Yamantürk’le birlikte Bodrum’un mavi sularında aşk tazeledi. Ünlü çift birbirlerine öperek romantik dakikalar yaşadı.