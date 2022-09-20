Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı

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Miss Turkey 2022 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. Yüzlerce aday arasından seçilerek finale adını yazdıran 20 güzel, podyumda birincilik için yarıştı. Salı akşamı gerçekleşen final gecesinde, 19 numara ile yarışan Nursena Say Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.
Türkiye'nin 2022 yılı tescilli güzeli seçilen Nursena Say, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu.
MİSS TURKEY'DE DERECEYE GİREN GÜZELLER
Miss Turkey 2022 yarışmasında Selin Erberk Gurdikyan üçüncü, Aleyna Şirin ikinci oldu.
Ülkemizi bu sene Miss World'de temsil edecek Miss Turkey birincisi ise Nursena Say oldu.
İşte yılın Miss Turkey 2022'nin 20 finalisti... (Fotoğraflar: Zeynel Abidin Ağgül)
1 NUMARA
HANDE DENİZ ULUĞ
BOY: 1.85
YAŞ: 21
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ
9 NUMARA
İPEK ARSU
BOY: 1.73
YAŞ: 20
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI MEZUNU
SELVER MİRA ATAGÜL
BOY: 1.72
YAŞ: 23
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ
NEŞE ERBERK'İN KIZI DA YARIŞMAYA KATILDI
Miss Turkey 2022 yarışmasına Türkiye eski güzeli Neşe Erbek'in kızı da katıldı. Yarışmada 8 numara ile yer alan Selin Erberk Gurdikyan'a annesinden destek geldi.
Sosyal medya hesabından kızına başarılar dileyen Neşe Erbek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Küçük kuşum Selin, Miss Turkey yarışmasının finalistlerinden... Sadece güzel bir kız olarak değil kültürlü, iyi yürekli, dünyaya ümit dolu gözlerle bakan, insanlara iyilikle dokunmak için eğitimine devam eden ve medeni cesaretle örnek bir genç kız olarak ayaklarının üstünde durduğu için onunla gurur duyuyorum... Umarım tüm Türkiye de bu gururu paylaşır..."