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Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı

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#Miss Turkey 2022#Yarışma#Miss Turkey Canlı Yayın
Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu İşte Türkiyenin en güzel kızı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 22:48

Türkiye’nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu. Can Sandıkçıoğlu, Demet Şener, Tan Sağtürk, Pınar Altuğ Atacan, Prof. Dr. Onur Erol, Sultan Tepe, Neslişah Yılmaz ve Gürhan Sayar'ın jüri koltuğunda yer aldığı Miss Turkey 2022 yarışmasında birinci Nursena Say oldu. 1.80 boyundaki güzel, ülkemizi Miss World’de temsil edecek.

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Miss Turkey 2022 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. Yüzlerce aday arasından seçilerek finale adını yazdıran 20 güzel, podyumda birincilik için yarıştı. Salı akşamı gerçekleşen final gecesinde, 19 numara ile yarışan Nursena Say Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. 

Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu İşte Türkiyenin en güzel kızı

Türkiye'nin 2022 yılı tescilli güzeli seçilen Nursena Say, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu.

Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu İşte Türkiyenin en güzel kızı

MİSS TURKEY'DE DERECEYE GİREN GÜZELLER

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Miss Turkey 2022 yarışmasında Selin Erberk Gurdikyan üçüncü,  Aleyna Şirin ikinci oldu.

Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu İşte Türkiyenin en güzel kızı

Ülkemizi bu sene Miss World'de temsil edecek Miss Turkey birincisi ise  Nursena Say oldu. 

Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu İşte Türkiyenin en güzel kızı

İşte yılın Miss Turkey 2022'nin 20 finalisti... (Fotoğraflar: Zeynel Abidin Ağgül)

Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu İşte Türkiyenin en güzel kızı

1 NUMARA
HANDE DENİZ ULUĞ
BOY: 1.85
YAŞ: 21
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu İşte Türkiyenin en güzel kızı
2 NUMARA
GİZEM KOŞAR
BOY: 1.81
YAŞ: 18
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu İşte Türkiyenin en güzel kızı
3 NUMARA
DERYA ÇETİNKAYA
BOY: 1.77
YAŞ: 22
VRİJE UNİVERSİTEİT BRUSSEL HUKUK 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu İşte Türkiyenin en güzel kızı
4 NUMARA
ESİL KAYA
BOY: 1.77
YAŞ: 19
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ
Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu İşte Türkiyenin en güzel kızı

5 NUMARA
ALEYNA ŞİRİN
BOY: 1.76
YAŞ: 21
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu İşte Türkiyenin en güzel kızı

6 NUMARA
İREM SU KAHRAMANTÜRK
BOY: 1.79
YAŞ: 20
SAMSUN ÖZEL TEKEV ANADOLU LİSESİ MEZUNU
Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu İşte Türkiyenin en güzel kızı

7 NUMARA
İLAYDA ÜSTÜN
BOY: 1.78
YAŞ: 23
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ
Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu İşte Türkiyenin en güzel kızı
8 NUMARA
SELİN ERBERK GURDİKYAN
BOY: 1.78
YAŞ: 23
FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİSİ
Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu İşte Türkiyenin en güzel kızı

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9 NUMARA
İPEK ARSU
BOY: 1.73
YAŞ: 20
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI MEZUNU

Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu İşte Türkiyenin en güzel kızı
10 NUMARA
SELVER MİRA ATAGÜL
BOY: 1.72
YAŞ: 23
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ
Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu İşte Türkiyenin en güzel kızı

11 NUMARA
NİL DİZDAR
BOY: 1.73
YAŞ: 23
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ JAZZ VOKAL 4. SINIF ÖĞRENCİSİ
Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu İşte Türkiyenin en güzel kızı

12 NUMARA
TUANA KURT
BOY: 1.75
YAŞ: 24
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ
Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu İşte Türkiyenin en güzel kızı
13 NUMARA
NURTEN AYTEN
BOY: 1.77
YAŞ: 21
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ
Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu İşte Türkiyenin en güzel kızı
14 NUMARA
SUDE TANYILDIZ
BOY: 1.76
YAŞ: 23
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ MEZUNU
Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu İşte Türkiyenin en güzel kızı

15 NUMARA
ZEYNEP ELİF ÖZAL
BOY: 1.75
YAŞ: 21
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ
Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu İşte Türkiyenin en güzel kızı

16 NUMARA
ŞİRİN ABUFAUR
BOY: 1.78
YAŞ: 25
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU MEZUNU
Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu İşte Türkiyenin en güzel kızı

17 NUMARA
ECE AYDEMİR
BOY: 1.76
YAŞ: 21
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ
Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu İşte Türkiyenin en güzel kızı
18 NUMARA
BERFİN ANT
BOY: 1.77
YAŞ: 23
MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ
Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu İşte Türkiyenin en güzel kızı

19 NUMARA
NURSENA SAY
BOY: 1.80
YAŞ: 24
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MEZUNU
Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu İşte Türkiyenin en güzel kızı

20 NUMARA
MERVE YILDIRIM
BOY: 1.84
YAŞ: 24
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ
Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu İşte Türkiyenin en güzel kızı

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NEŞE ERBERK'İN KIZI DA YARIŞMAYA KATILDI

Miss Turkey 2022 yarışmasına Türkiye eski güzeli Neşe Erbek'in kızı da katıldı. Yarışmada 8 numara ile yer alan Selin Erberk Gurdikyan'a annesinden destek geldi.

Sosyal medya hesabından kızına başarılar dileyen Neşe Erbek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Küçük kuşum Selin, Miss Turkey yarışmasının finalistlerinden... Sadece güzel bir kız olarak değil kültürlü, iyi yürekli, dünyaya ümit dolu gözlerle bakan, insanlara iyilikle dokunmak için eğitimine devam eden ve medeni cesaretle örnek bir genç kız olarak ayaklarının üstünde durduğu için onunla gurur duyuyorum... Umarım tüm Türkiye de bu gururu paylaşır..."

 



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