Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı

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Miss Turkey 2022 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. Yüzlerce aday arasından seçilerek finale adını yazdıran 20 güzel, podyumda birincilik için yarıştı. Salı akşamı gerçekleşen final gecesinde, 19 numara ile yarışan Nursena Say Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.

Türkiye'nin 2022 yılı tescilli güzeli seçilen Nursena Say, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu.

MİSS TURKEY'DE DERECEYE GİREN GÜZELLER

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Miss Turkey 2022 yarışmasında Selin Erberk Gurdikyan üçüncü, Aleyna Şirin ikinci oldu.

Ülkemizi bu sene Miss World'de temsil edecek Miss Turkey birincisi ise Nursena Say oldu.

İşte yılın Miss Turkey 2022'nin 20 finalisti... (Fotoğraflar: Zeynel Abidin Ağgül)

1 NUMARA

HANDE DENİZ ULUĞ

BOY: 1.85

YAŞ: 21

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

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GİZEM KOŞARBOY: 1.81YAŞ: 18BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİSİDERYA ÇETİNKAYABOY: 1.77YAŞ: 22VRİJE UNİVERSİTEİT BRUSSEL HUKUK 1. SINIF ÖĞRENCİSİESİL KAYABOY: 1.77YAŞ: 19BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİALEYNA ŞİRİNBOY: 1.76YAŞ: 21ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİİREM SU KAHRAMANTÜRKBOY: 1.79YAŞ: 20SAMSUN ÖZEL TEKEV ANADOLU LİSESİ MEZUNUİLAYDA ÜSTÜNBOY: 1.78YAŞ: 23KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİSELİN ERBERK GURDİKYANBOY: 1.78YAŞ: 23FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİSİ



9 NUMARA

İPEK ARSU

BOY: 1.73

YAŞ: 20

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI MEZUNU



SELVER MİRA ATAGÜL

BOY: 1.72

YAŞ: 23

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ



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NİL DİZDARBOY: 1.73YAŞ: 23YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ JAZZ VOKAL 4. SINIF ÖĞRENCİSİTUANA KURTBOY: 1.75YAŞ: 24BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİNURTEN AYTENBOY: 1.77YAŞ: 21ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİSUDE TANYILDIZBOY: 1.76YAŞ: 23BİLGİ ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ MEZUNUZEYNEP ELİF ÖZALBOY: 1.75YAŞ: 21BİLGİ ÜNİVERSİTESİ TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİŞİRİN ABUFAURBOY: 1.78YAŞ: 25NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU MEZUNUECE AYDEMİRBOY: 1.76YAŞ: 21İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 3.SINIF ÖĞRENCİSİBERFİN ANTBOY: 1.77YAŞ: 23MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 4.SINIF ÖĞRENCİSİNURSENA SAYBOY: 1.80YAŞ: 24MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MEZUNUMERVE YILDIRIMBOY: 1.84YAŞ: 24BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

NEŞE ERBERK'İN KIZI DA YARIŞMAYA KATILDI

Miss Turkey 2022 yarışmasına Türkiye eski güzeli Neşe Erbek'in kızı da katıldı. Yarışmada 8 numara ile yer alan Selin Erberk Gurdikyan'a annesinden destek geldi.

Sosyal medya hesabından kızına başarılar dileyen Neşe Erbek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Küçük kuşum Selin, Miss Turkey yarışmasının finalistlerinden... Sadece güzel bir kız olarak değil kültürlü, iyi yürekli, dünyaya ümit dolu gözlerle bakan, insanlara iyilikle dokunmak için eğitimine devam eden ve medeni cesaretle örnek bir genç kız olarak ayaklarının üstünde durduğu için onunla gurur duyuyorum... Umarım tüm Türkiye de bu gururu paylaşır..."





