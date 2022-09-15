Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Miss Turkey 2022'de yarışacak adaylar belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Miss Turkey 2022#Miss Turkey 2022 Yarışmacıları#Miss Turkey 2022 Adaylar
Miss Turkey 2022de yarışacak adaylar belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 08:38

Türkiye’nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey adayları belli oldu. Miss Turkey 2022 yarışmasında birincilik için mücadele edecek 20 finalist açıklandı. İşte tescilli güzel olmak için yarışacak adaylar ve bilgileri...

Haberin Devamı

Miss Turkey 2022'de birincilik tacını takmak için mücadele edecek 20 finalist belli oldu. Yüzlerce aday arasından belirlenen 20 finalist, Miss Turkey olabilmek için yarışacak. İşte yılın Miss Turkey'i olabilecek 20 finalist... (Fotoğraflar: Zeynel Abidin Ağgül)

Miss Turkey 2022de yarışacak adaylar belli oldu

1 NUMARA
HANDE DENİZ ULUĞ
BOY: 1.85
YAŞ: 21
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

Miss Turkey 2022de yarışacak adaylar belli oldu
2 NUMARA
GİZEM KOŞAR
BOY: 1.81
YAŞ: 18
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
Miss Turkey 2022de yarışacak adaylar belli oldu
3 NUMARA
DERYA ÇETİNKAYA
BOY: 1.77
YAŞ: 22
VRİJE UNİVERSİTEİT BRUSSEL HUKUK 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
Miss Turkey 2022de yarışacak adaylar belli oldu
4 NUMARA
ESİL KAYA
BOY: 1.77
YAŞ: 19
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ
Miss Turkey 2022de yarışacak adaylar belli oldu

5 NUMARA
ALEYNA ŞİRİN
BOY: 1.76
YAŞ: 21
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
Miss Turkey 2022de yarışacak adaylar belli oldu

6 NUMARA
İREM SU KAHRAMANTÜRK
BOY: 1.79
YAŞ: 20
SAMSUN ÖZEL TEKEV ANADOLU LİSESİ MEZUNU
Miss Turkey 2022de yarışacak adaylar belli oldu

7 NUMARA
İLAYDA ÜSTÜN
BOY: 1.78
YAŞ: 23
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ
Miss Turkey 2022de yarışacak adaylar belli oldu
8 NUMARA
SELİN ERBERK GURDİKYAN
BOY: 1.78
YAŞ: 23
FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİSİ
Miss Turkey 2022de yarışacak adaylar belli oldu
9 NUMARA
İPEK ARSU
BOY: 1.73
YAŞ: 20
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI MEZUNU
Miss Turkey 2022de yarışacak adaylar belli oldu
10 NUMARA
SELVER MİRA ATAGÜL
BOY: 1.72
YAŞ: 23
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ
Miss Turkey 2022de yarışacak adaylar belli oldu

11 NUMARA
NİL DİZDAR
BOY: 1.73
YAŞ: 23
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ JAZZ VOKAL 4. SINIF ÖĞRENCİSİ
Miss Turkey 2022de yarışacak adaylar belli oldu

12 NUMARA
TUANA KURT
BOY: 1.75
YAŞ: 24
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ
Miss Turkey 2022de yarışacak adaylar belli oldu
13 NUMARA
NURTEN AYTEN
BOY: 1.77
YAŞ: 21
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ
Miss Turkey 2022de yarışacak adaylar belli oldu
14 NUMARA
SUDE TANYILDIZ
BOY: 1.76
YAŞ: 23
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ MEZUNU
Miss Turkey 2022de yarışacak adaylar belli oldu

15 NUMARA
ZEYNEP ELİF ÖZAL
BOY: 1.75
YAŞ: 21
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ
Miss Turkey 2022de yarışacak adaylar belli oldu

16 NUMARA
ŞİRİN ABUFAUR
BOY: 1.78
YAŞ: 25
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU MEZUNU
Miss Turkey 2022de yarışacak adaylar belli oldu

17 NUMARA
ECE AYDEMİR
BOY: 1.76
YAŞ: 21
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ
Miss Turkey 2022de yarışacak adaylar belli oldu
18 NUMARA
BERFİN ANT
BOY: 1.77
YAŞ: 23
MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ
Miss Turkey 2022de yarışacak adaylar belli oldu

19 NUMARA
NURSENA SAY
BOY: 1.80
YAŞ: 24
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MEZUNU
Miss Turkey 2022de yarışacak adaylar belli oldu

20 NUMARA
MERVE YILDIRIM
BOY: 1.84
YAŞ: 24
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ
Miss Turkey 2022de yarışacak adaylar belli oldu


Haberle ilgili daha fazlası:
#Miss Turkey 2022#Miss Turkey 2022 Yarışmacıları#Miss Turkey 2022 Adaylar

BAKMADAN GEÇME!

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#Balıkçılık
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan

BAKMADAN GEÇME!

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#Balıkçılık
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan