2 ay eşine yaklaşamayacak! 'Çekişmeli' boşanıyorlar

Haberin Devamı

İşinsanı Kaya Sabancı’nın küçük kızı Gizem Sabancı ile Ankaralı işinsanı Yılmaz Helvacıoğlu’nun iç mimar oğlu Koray Helvacıoğlu, 11 Eylül 2020 tarihinde Çırağan Sarayı’nda yapılan görkemli bir düğünle evlenmişti. Çiftin bu evliliğinden Şubat 2022 tarihinde bir erkek çocuğu dünyaya gelmişti. İddiaya göre çiftin evliliği Koray Helvacıoğlu’nun eşi Gizem Sabancı’ya uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddet nedeniyle çatırdamaya başladı.

Gözden Kaçmasın TikTok şeyhi değil TikTok palyaçosu Haberi Görüntüle

'EVLİLİK BİRLİĞİ SARSILDI'

Eşinin şiddetine dayanamayan Gizem Sabancı, geçen ay avukatı Altın Mimir aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle çekişmeli’ boşanma davası açtı. Kendisi ve çocuğunun can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne süren Gizem Sabancı, ayrıca korunma talebinde bulundu. Talebi haklı bulan mahkeme, Koray Helvacıoğlu’nun 2 ay süreyle mağdur Gizem Sabancı’ya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi. Gizem Sabancı ayrıca mahkemeden boşanma davalarına ilişkin gizlilik kararı aldırdı.