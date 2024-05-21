Alkolmetreyi üflemeyip polisleri tehdit ettiler! O anlar kamerada

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Olay, dün gece 03.00 sıralarında, Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; uygulama noktasındaki polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Sürücü M.G. ile otomobilde bulunan E.G. ve K.G.'nin kimlik sorgulaması yapıldı. Polis ekipleri, alkollü olduğu anlaşılan sürücü M.G.'den alkolmetre ölçüm cihazını üflemesini istedi. Polis tarafından "Üfleme yapılmadığı taktirde ehliyetinin 2 yıl süreyle alınacağı" belirtilmesine rağmen sürücü alkolmetreyi üflemeyi reddetti.

KENDİ ARALARINDA KAVGA ETTİLER

Durdurulan otomobildekilerin yakınları da olay yerine geldi. Bu sırada, sürücü M.G.'nin babası olduğu öğrenilen E.G., polislerden alkolmetreyi başkasının üflemesini talep etti. K.G. isimli kişi ise aracı başkasının kullanacağını belirterek olay yerinden ayrılmak istedi. Bu sırada polisin durdurduğu kişiler ve yakınları olay yerinde kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında bir kişi, önce bir erkeğe tokat attı daha sonra bir kadının kafasını aracın kaputuna vurdu. Polis ekipleri kavgaya müdahale etmek istediği sırada başka bir kişi, "Aile içinde tartışıyoruz, sana ne" diye tepki gösterdi.

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POLİSİ TEHDİT ETTİLER

Polis ekipleri, otomobili götürmek için olay yerine çekici çağırdı. M.G. adlı sürücü, aracının çekici yardımıyla otoparka götürüleceğini öğrenince polislere hakaretler savurarak tehdit etti. Polis ekipleri olay yerine destek ekip istedi. Sürücü M.G., E.G. ve K.G.'nin polise direnmesi sonucu arbede çıktı. Polis ekipleri, kendilerine direnen M.G., E.G., ve K.G.'yi güçlükle polis araçlarına bindirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Otomobil ise otoparka çekildi. Gözaltına alınan 3 kişi, adli işlemlerinin ardından dosyaları ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.

POLİSLE ARBEDE KAMERADA

Polisle, denetim noktasında durdurulan kişiler arasında yaşananlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, polise direnen kişilerin kendi aralarında tartıştığı görülüyor. Tartışma sırasında bir kişi, önce bir erkeğe tokat atıyor, daha sonra bir kadının kafasını aracın kaputuna vurduğu görülüyor. Polis ekipleri kendi aralarında tartışanlara müdahale etmek istediği sırada bir kişinin "Aile içinde tartışıyoruz, sana ne" diye cevap verdiği duyuluyor. Destek ekiplerin gelmesiyle polisle kişiler arasında arbede yaşanıyor. Polis ekipleri, gözaltına almak istediği 3 kişiyi güçlükle polis aracına bindiriyor.