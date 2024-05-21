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Ot toplamaya gittiği dere kenarında ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Bingöl#Dere#Ot
Ot toplamaya gittiği dere kenarında ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 10:34

BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde ot toplamak için evinden çıkan Ahmet Bozkurt’un (65), dere kenarında cansız bedeni bulundu.

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Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde dün sabah saatlerinde ot toplamak için evinden çıkan Ahmet Bozkurt’tan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede köylülerin de desteğiyle gece yarısına kadar süren arama çalışmasında Bozkurt, bir dere kenarında hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrolde Bozkurt’un hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından Bozkurt’un cansız bedeni, otopsi için Karlıova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bingöl#Dere#Ot

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