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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İranlı mevkidaşı Galibaf'a taziye mesajı

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#İran
TBMM Başkanı Kurtulmuştan İranlı mevkidaşı Galibafa taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 12:40

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaretler dolayısıyla bulunduğu Kazakistan’ın Türkistan şehrinde İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bager Galibaf’la telefonla görüşerek taziye dileklerini iletti.

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Kurtulmuş, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Galibaf'ı telefonla arayarak, önceki gün yaşanan helikopter kazasında hayatlarını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer devlet adamları için taziyelerini iletti.

Kazakistan'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiği sırada vefat haberlerini büyük teessürle öğrendiğini belirten Kurtulmuş, "TBMM adına, milletimiz adına dost ve kardeş İran halkına içten taziyelerimi iletiyor, sabırlar diliyorum. Vefat edenlerin aile efradına da başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#İran

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