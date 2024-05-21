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6 terörist etkisiz hale getirildi

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#Terörle Mücadele#MSB#Terör
6 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 11:27

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB'den yapılan açıklamada "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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#Terörle Mücadele#MSB#Terör

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