6 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli❗️— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 21, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.… pic.twitter.com/L9YIzWUoeH