6 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.