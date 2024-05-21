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Ferhat'tan acı haber! 5 gün sonra hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Mardin#Trafik Kazası#Hastane
Ferhattan acı haber 5 gün sonra hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 12:18

Mardin’de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ferhat Ballı (17), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

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Kaza, 16 Mayıs’ta Artuklu ilçesi Savurkapı Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ferhat Ballı’ya çarptı. Kazada ağır yaralanan Ballı, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Ballı, 5 gün sonra bugün doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ballı’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yalım Aile Mezarlığı’nda defnedildi.

Kaza ile ilgili soruşturma kapsamında sürücünün gözaltına alındığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor.

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#Mardin#Trafik Kazası#Hastane

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