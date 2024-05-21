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Bakan Tekin'in makam aracı kaza yaptı: 2 otomobilde hasar oluştu

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#Yusuf Tekin#Bolu#Trafik Kazası
Bakan Tekinin makam aracı kaza yaptı: 2 otomobilde hasar oluştu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 13:19

Bolu'da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in makam aracı, içerisinde Bakan Tekin olmadığı sırada ciple çarpıştı. Kazada 2 araçta hasar oluştu.

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Kaza, saat 11.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana geldi. Ankara istikametine seyreden Bakan Tekin'in şoförünün kullandığı 06 DF 4802 plakalı makam aracı, Bakan Tekin araçta olmadığı sırada aynı yöne giden, C.A. idaresindeki 34 HEN 865 plakalı ciple çarpıştı.

Bakan Tekinin makam aracı kaza yaptı: 2 otomobilde hasar oluştu

Çarpışmanın etkisiyle makam aracı, bariyerlere çarparak savruldu. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. 2 araçta hasar oluşurken, tutanak hazırlanmasının ardından araçlar yoldan kaldırıldı. 

Bakan Tekinin makam aracı kaza yaptı: 2 otomobilde hasar oluştu
Bakan Tekinin makam aracı kaza yaptı: 2 otomobilde hasar oluştu

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#Yusuf Tekin#Bolu#Trafik Kazası

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