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Samsun'da dedektörle tarihi eser buldular... Satmaya çalışırken yakalandılar

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#Samsun#Vezirköprü #Tarihi Eser
Samsunda dedektörle tarihi eser buldular... Satmaya çalışırken yakalandılar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 14:18

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde R.G. ve H.İ.K.’nin ilçenin kırsal bölgelerinde dedektör ile arama yaparak tarihi eser buldu. Buldukları tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.G. ve H.İ.K.’nin ilçenin kırsal bölgelerinde dedektör ile arama yapıp tarihi eser buldukları bilgisini aldı. Ekipler, şüphelilerin eserleri satmak için bir kişiyi aradıklarını tespit ederek operasyon düzenledi.

İlçe merkezinde yakalanan şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 121 sikke, 10 obje ve 2 dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili R.G. ve H.İ.K. hakkında ‘Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet’ suçundan işlem yapıldı.

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#Samsun#Vezirköprü #Tarihi Eser

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