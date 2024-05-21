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Antalya'da nesli tükenme tehlikesinde olan kanguru faresi görüntülendi

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#Korkuteli#Kanguru Faresi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 12:51

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olan kanguru faresi görüntülendi. Kanguru faresinin üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip olduğu, yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıklarıyla beslendiği ve su içmeden yaşayabildiği biliniyor.

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Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresi Antalya'da görüldü. Mevsimlik işçi Muhammed Yıldırım, Korkuteli ilçesine bağlı Teke Kozağacı köyü mevkii yakınlarında, 18 Mayıs Cumartesi akşamı aracıyla giderken yol kenarında bir hayvan olduğunu fark etti.

Aracını durduran Yıldırım'ın cep telefonu kamerasıyla bir süre görüntülediği hayvan daha sonra gözden kayboldu. Yıldırım'ın görüntülediği hayvanın kanguru faresi olduğu belirlendi.

Çöllerde yaşayan kanguru faresinin üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip olduğu, yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıklarıyla beslendiği ve su içmeden yaşayabildiği biliniyor.

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#ANKARA#Korkuteli#Kanguru Faresi

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