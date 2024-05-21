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Polise hakaret edip üzerine otomobili sürmüştü... Baba ve oğluna 28 bin lira ceza

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#Aksaray#Trafik Polisi#Kural İhlali
Polise hakaret edip üzerine otomobili sürmüştü... Baba ve oğluna 28 bin lira ceza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 13:05

Aksaray’da hatalı park yapması nedeniyle kendisini uyaran trafik polisinin üzerine otomobilini süren ve gözaltına alınan sürücü Ardahan A. (20) ile babası Mustafa A. (52) serbest bırakıldı. Sürücü ile araç sahibi babasına 'Dur ihtarına uymama', 'Hatalı park' ve çeşitli maddelerden toplam 28 bin lira ceza uygulandı.

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Olay, dün saat 13.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Otomobilini hatalı şekilde park eden sürücü Ardahan A.’yı görevli trafik polisi uyardı. Ardahan A., trafik polisi ile tartışmaya başladı. Sürücü, otomobilini bir akrabasının alacağını belirterek hatalı park konumunda bıraktı.

Polise hakaret edip üzerine otomobili sürmüştü... Baba ve oğluna 28 bin lira ceza

Trafik polisinin ikinci uyarısı üzerine olay yerine sürücünün babası Mustafa A. geldi. Bu kez de babası Mustafa A. ile trafik polisi arasında tartışma devam etti. Trafik polisinin takviye ekip istemesi ile tartışma büyüdü. Sürücü Ardahan A., otomobilini trafik polisinin üzerine sürdü. Takviye gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sürücü Ardahan A. ile babası Mustafa A., gözaltına alındı. Trafik polisi kendisine hakaret eden 2 kişi hakkında şikayetçi oldu. Jandarma karakolunda ifadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı. Yaşanan olaylar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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'Dur ihtarına uymama', 'Hatalı park' ve çeşitli maddelerden sürücü ile araç sahibi babasına toplam 28 bin lira para ceza uygulandı.

Polise hakaret edip üzerine otomobili sürmüştü... Baba ve oğluna 28 bin lira ceza

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#Aksaray#Trafik Polisi#Kural İhlali

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