Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için düzenlenecek cenaze törenine katılacak

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için ilk cenaze töreni Tebriz'te düzenleniyor. Reisinin cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katılacak.