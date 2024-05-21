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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için düzenlenecek cenaze törenine katılacak

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#İran#Cumhurbaşkanı Yardımcısı#Dışişleri Bakanı Fidan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için düzenlenecek cenaze törenine katılacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 13:17

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için ilk cenaze töreni Tebriz'te düzenleniyor. Reisinin cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katılacak.

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#İran#Cumhurbaşkanı Yardımcısı#Dışişleri Bakanı Fidan

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