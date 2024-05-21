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Son dakika haberi: İran'da son gelişmeler...Cumhurbaşkanı Reisi için cenaze töreni

Güncelleme Tarihi:

#İran#İbrahim Reisi#Emir Abdüllahiyan
Son dakika haberi: İranda son gelişmeler...Cumhurbaşkanı Reisi için cenaze töreni
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 09:44

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Emir Abdüllahiyan ve beraberindeki üst düzey yetkililer için ilk cenaze töreni bugün düzenleniyor...

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İran, önceki gün Cumhurbaşkanın helikopter kazasında öldüğü haberiyle şoke oldu. Ülkede 5 günlük yas ilan edilirken kazada hayatını kaybedenlerin otopsilerinin tamamlanmasının ardından ilk resmi cenaze töreni bugün Tebriz’de gerçekleştiriliyor.

Cenazeler daha sonra devlet ileri gelenleri ve halkın saygı duruşunda bulunması için Tahran’a nakledilecek. Reisi’nin ikinci bir törenle doğum yeri olan ve İran’ın dini merkezi olarak görülen Meşhed’de toprağa verilmesi bekleniyor. İşte bugün İran'da yaşanan son gelişmeler...

Reisi'nin cenazesi tören alanına getirildi

Tebriz'deki ilk törende binlerce kişi cumhurbaşkanını uğurlayacak. Ülkeden gelen ilk görüntülerde törenin düzenleneceği alanın çok kalabalık olduğu ve yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü.



İran’da cumhurbaşkanı seçimi 28 Haziran’da yapılabilir
İran’da cumhurbaşkanı seçimi 28 Haziran’da yapılabilir

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi sonrası, İran’da geçiş süreci ve yeni seçimler gündemde.

Devlet televizyonunda seçimlerin 28 Haziran’da yapılabileceği kaydedildi.

Ülkede Mahsa Amini protestoları sonrası Mart ayında yapılan parlamento seçiminde katılım yüzde 41’de kaldı.

Sosyal özgürlükler ve ekonomi anlamında seçimlerin çok büyük bir rolü yok; bu konularda son kararı hep İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney veriyor.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineReisi'nin cenazesi tören alanına getirildi
timelineİran’da cumhurbaşkanı seçimi 28 Haziran’da yapılabilir






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#İran#İbrahim Reisi#Emir Abdüllahiyan

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