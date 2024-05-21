Son dakika haberi: İran'da son gelişmeler...Cumhurbaşkanı Reisi için cenaze töreni

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İran, önceki gün Cumhurbaşkanın helikopter kazasında öldüğü haberiyle şoke oldu. Ülkede 5 günlük yas ilan edilirken kazada hayatını kaybedenlerin otopsilerinin tamamlanmasının ardından ilk resmi cenaze töreni bugün Tebriz’de gerçekleştiriliyor.

Cenazeler daha sonra devlet ileri gelenleri ve halkın saygı duruşunda bulunması için Tahran’a nakledilecek. Reisi’nin ikinci bir törenle doğum yeri olan ve İran’ın dini merkezi olarak görülen Meşhed’de toprağa verilmesi bekleniyor. İşte bugün İran'da yaşanan son gelişmeler...

Reisi'nin cenazesi tören alanına getirildi Tebriz'deki ilk törende binlerce kişi cumhurbaşkanını uğurlayacak. Ülkeden gelen ilk görüntülerde törenin düzenleneceği alanın çok kalabalık olduğu ve yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü.







İran’da cumhurbaşkanı seçimi 28 Haziran’da yapılabilir Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi sonrası, İran’da geçiş süreci ve yeni seçimler gündemde.



Devlet televizyonunda seçimlerin 28 Haziran’da yapılabileceği kaydedildi.



Ülkede Mahsa Amini protestoları sonrası Mart ayında yapılan parlamento seçiminde katılım yüzde 41’de kaldı.



Sosyal özgürlükler ve ekonomi anlamında seçimlerin çok büyük bir rolü yok; bu konularda son kararı hep İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney veriyor. Canlı Anlatım Özeti Reisi'nin cenazesi tören alanına getirildi İran’da cumhurbaşkanı seçimi 28 Haziran’da yapılabilir











