Antalya'da otomobil dereye uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı

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Kaza dün saat 18.30 sıralarında Korkuteli- Antalya kara yolunun Cehennem Deresi mevkisinde meydana geldi. Ali T. idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu dereye uçtu. Kazada sürücü Ali T., Safibaz Tosun ve Remzi Burgurlar yararlanırken, Şerife Tekinaykut olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir ve Korkuteli belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtaki yaralılar kurtarıldıktan sonra hastaneye gönderildi.

Şerife Tekinaykut'un cenazesi ise otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.