MHP lideri Devlet Bahçeli: HDP ve devamı kapatılmalıdır

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Tüm vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Ecdadımızın dev eserleri ile, hizmetleri ile kuşanmış bölgelerin on yıllar boyunca karmaşa içinde bocalaması bir bakıma tarihin ibret verici neticesidir. Bir zamanlar her adımı ayrı hayalle attığımız coğrafyalar bugünlerde karanlık planların sahasıdır. Bir diriliş emaresi de görülmemekte. Gazze'de masumların kanı dökülmektedir. Modern dünyanın gözü önünde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 35 bin sivil kardeşimiz soykırım suçunun kurbanı oldu.

Küresel vicdan İsrail'e karşı baskısını artırmalıdır. Kuruluşlar aralıksız devrede olmalı. Durdurulması gereken terör devleri İsrail'dir. İsrail'de bir yarılma söz konusudur. Savaş karşıtlarının protestoları yoğunluk kazandı.

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NETAHYYAHU YALNIZLAŞMAKTA

Netanyahu için yakalama kararı caniler için çemberin daraldığını göstermesi yanında önemli gelişmedir. Netanyahu giderek yalnızlaşmakta güvendiği dağlara kar yağmakta. Soykırımcıların kaçışı yok. Gazze Türkiye'nin de meselesidir. Gazze düşerse milli güvenlik tehditleri katlanacaktır. Siyonizmin kuklası bölücü terör örgütüdür. Anadolu'ya vaat edilmiş toprak tanımı getirenler kanı bozuk düşman çevreleridir. Kayıtsızlık gösterilirse bunun sonuçları ağır olacaktır.

Misakı milli mülkü millettir millet ise Türk'tür. Misakı millinin mühürlenmiş sayfaları açıktır. Milli kültürümüzün yaşatıldığı her yer bizim için vatandır.

Gazze'ye baktığımızda 400 yıllık anılarımızı görüyoruz; oyunlarla elimizden çekip alınan masum bir şehrin hüznüne şahit oluyoruz. Bebeklerin ölümüne sessiz kalan bir dünya tükenmiş ve sönmüş bir dünyadır. Eğer öngörü ile hareket edemezsek, yarının temellerini bugünden atamazsak Gazze'dekinin aynısına vatanımızda maruz kalmamız muhtemeldir. Bir Filistin devletinin kurulması Orta Doğu'yu ve Türkiye'yi rahatlatacaktır.

FRANSA'NIN İDDİALARI UTANMAZLIKTIR

Kaledonya kaosun içine sürüklendi. Kıbrıs konusunda Türkiye'ye parmak sallayan AB ülkelerinin Fransa'ya ne arıyorsun diye soramaması bize göre batının ikili yüzünden başka bir şey değildir. Fransa'nın Kaledonya'daki olaylarda Türkiye'yi sorumlu tutması utanmazlıktır.

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Dünya kabuk değiştirmekte ve bu sancılı olmaktadır. Nasıl açılacağı, açılınca nelerle karşılaşılacağı belirsizdir. Liberal düzenin kıyıya vuran enkazı doğudan vuran aydınlıkla kaldırılıp atılacaktır. Bu aydınlık Türk aklıdır.

Başta ekonomi olmak üzere pek çok alanda uygulanan oyun teorisinde oyunculardan biri kazanıyor diğerleri kaybediyorsa bunun adı sıfır toplamlı oyundur. Dikkatli oyuncu kayıplarını en aza çekecek strateji izleyecektir. Bizim teklifimiz sıfır toplamlı değil artı toplamlı oyundur.

REİSİ'NİN ÖLÜMÜ AYDINLATILMALI

Kutlu hedeflerin zorlu etapları vardır. Çevremizde birbiri ile iç içe geçen olaylar vuku bulmakta. Helikopter kazası İran lideri ve beraberindeki herkesin hayatını kaybetmesine, küresel gerilimin tırmanmasına yol açmıştır. Allahtan rahmet diliyor, İran'a baş sağlığı diliyorum. Kaza mıdır sabotaj mıdır bilemem ama iç yüzünün en kısa sürede açıklığa kavuşması bölgesel huzur adına zorunluluktur. Reisi'nin ölümü aydınlatılmalı. İsrail'in rolü ve ABD'nin nerede durduğu berraklaşmalı. Türkiye İran'ın yanındadır. Akıncı İHA'lar sevk edilmiş ve Türkiye her türlü desteği sağlamıştır.

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HDP VE DEVAMI KAPATILMALIDIR

6-8 Ekim'de 37kişinin ölümüne neden olan isyan teşebbüsünün, 83 celsede hüküm almaları hukuk devletinin gereğidir. Bu ülkenin ekmeğini yiyenler ihanetlerinin hukuki faturasına katlanacaktır. Bununla birlikte terör örgütü ile HDP arasındaki bağ ispatlanmıştır. AYM HDP kapatma davasını niçin sürüncemede bırakmakta, HDP bugün değilse ne zaman kapatılacaktır. HDP ve devamı kapatılmalıdır. Bay Zühtü'nün gitmesinden sonra AYM'nin elini tutan kalmamıştır. Bu iş bitmelidir. Hepinizin kanlı maskesi düşecektir. Devletin bütünlüğünü bozma amacı taşıyanların hepsine sıra gelecektir. Sokakları savaş alanına çevirenlere sahip çıkanlar aynı suçun tarafındadır. Terör ve bölücülükten bir şey beklemek akıl çıkmazıdır.

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SİZİN İÇİN HUKUK NEDİR?

CHP yönetiminin 6-8 Ekim olayları kararlarına siyasi demesi normalleşme ortamına aykırı görmesi rezaletin ta kendisidir. Özgür beye ve yönetimine soruyorum; İmralı canisinin ve terör mahkumlarının affını istiyor musunuz? Türkiye topraklarında bağımsız Kürdistan kurulmasından yana mısınız? DEM'e söz verdiniz mi? Cezalar hukuksuz ise sizin için hukuk nedir, adalet nedir, millet nedir?

Daha önce de denediler. Türkiye ve Türk milletine hiçbir hain diz çöktüremez. 10 yıldır tüm felaket girişimlerinin üstesinden gelindi. Emniyet ve yargı içine yuvalanmış olanların tuzakları deşifre edilerek yakayı ele verdiler. Görünmeyen figüranların da olduğunu göz önüne alıp devlete sızma ihtimalini değerlendirmek lazım.

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Hazineden para alıp bu parayı düşmana havale etmek hainliktir. Teröristleri aklamak, ölen teröristlere taziye yayınlamak suçtur. Konu ne kadar oy aldığımız, kaç vekil sahibi olduğumuz değildir. Konu vatandır, istikbaldir. Meclis görevini yapmalı, dokunulmazlıklar kaldırılmalı ve gereken ceza verilmelidir.