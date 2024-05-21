MHRS'de yeni dönem başlamıştı... Bakan Koca son durumu açıkladı: Hastane randevusuna gelenlerin oranı arttı

Haberin Devamı

Sağlık Bakanı Koca, Kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Sağlık Bakanlığı Merkezi Hastaneler Randevu Sistemi MHRS’de geçen hafta uygulamaya konulan onaylı randevu sistemini ilişkin konuşan Koca, şunları söyledi:

ORANDA ARTIŞ VAR

“Şu anda bir sorunla karşılaşılmadığını söyleyebilirim. Özellikle sadakatsizlik ve son dakika iptalleri sebebiyle kapasitemizin yüzde 30’unu kullanamıyorduk. Bu anlamda sadakat oranında, randevusuna gelen vatandaşımızın oranında önemli artış olduğunu söyleyebilirim. Buradaki esas gündemimiz vatandaşımızı daha hızlı sağlık hizmetine eriştirmek. Tüm gayret ve çabamız bunun için. Hem illerimizde hem hastanelerimizde başta şehir hastanelerimiz ve eğitim araştırma hastanelerimiz olmak üzere teker teker ziyaret ederek, değerlendirmeler yapıyoruz. Gerektiğinde klinik klinik, birim birim değerlendirme noktasına kadar iniyoruz. Amaç vatandaşın sağlık hizmetine bütün branşlarda erişebilmesini sağlayabilene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Burada özellikle bazı branşlarda sorunları görüyoruz ama o branşlarla ilgili de sorunları çözmek için gayret ve çaba içerisindeyiz. Sorunu çözene kadar mücadeleye devam edeceğiz.

Haberin Devamı

SAĞLIK HİZMETİ TALEBİ

Şu an en öncelikli gündemimiz sağlık hizmeti talebi olan vatandaşlarımızın tamamının talebini en hızlı ve en uygun şekilde karşılamak. Tüm mesaimizi çözüm için harcıyoruz. Bu konuyu çözene kadar daha öncelikli bir gündemimiz olmayacak. Çözüm var ve yakın zamanda daha iyi sonuçlar aldığımızı hep birlikte göreceğiz.”