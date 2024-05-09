Son dakika: Hastanelerde randevu sistemi değişiyor… Bakan Koca detayları açıkladı: Uygulama pazartesi günü başlıyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sağlık sistemimiz sıradan bir sistem değil. Vatandaşlarına, sosyal güvenlik kapsamında bedelsiz sunabilen ender ülkelerden biriyiz. Sınırlı kaynakla sınırsız talebi karşılamaya çalışıyoruz. En büyük gücümüz sağlık çalışanlarımızdır. Onlara çabaları için teşekkür ediyorum.

Sosyal medya sağlıklı bilgi kaynağı değil. Sağlık koordinasyon kurulu yen dönemdeki en değerli organımızdır. Beyaz reform hekimlerin kamuya geçişi başta olmak üzere pek çok sonucu getirmiştir. Sağlıkta şiddet yasası sonucunda şiddet olayları önemli oranda azalmıştır.

UMKE Atak adını taşıyan yeni bir ekip kurduk. Koruyucu sağlık sistemine verilen önem arttı. Rapor reçete için çevrimiçi hizmet vermeye çalışıyoruz.

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Evlilik öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programı kapsamında 1 milyon 400 binden fazla çifti taradık. Yeni doğan SMA Tarama Programında 2 milyon 200 binden fazla bebeğimiz için tarama yaptık. Erken tanı, tedavi başarımızın yüzde 90'ın üzerine çıkmasını sağladık.

Kullanılan her 100 kutu ilacın 91'i artık ülkemizde üretiliyor.

Hedefimiz aşıların tamamının ülkemizde üretilmesi. 2028'de tüm aşılar yüzde yüz yerli olacak. Nadir hastalıklar için hücre ve gen hastanesi kuruyoruz. En güncel tedaviyi kendimiz geliştirerek uygulayacağız.

Sağlıkta istenilen sonucun temelde insan kaynağına bağlı olduğunu biliyoruz. Tıpta uzmanlık talebini artırarak 4 yıl sonra uzman hekim sayısını artmasını garanti altına almamızdır. Uzman hekim sayımız daha rahat hizmet verme seviyesine gelmiş olacak.

"ONAYLI RANDEVU DÖNEMİ PAZARTESİ BAŞLIYOR"

Pandemide randevu sistemini yaygın kullanmaya biz teşvik ettik. Tercih randevulu muayeneye kaldı.

23 milyon kişi aldığı randevulardan 3'te 1'ine gelmedi. Gelinmeyen randevu sayısı 81 milyon. Randevu kapasitesinin yüzde 30'u kullanılamadı.

Eskiden kamu hastaneleri denince anlaşılan ile bugün anlaşılan aynı değildir.

Sağlık hizmeti almayı kolaylaştıracak bir noktayı paylaşmak isterim: Bir altyapı kurduk. Sistem artık şöyle işleyecek: Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 8’e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS’de başlatılan bu yeni döneme de 'Onaylı Randevu Dönemi' diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Onaylı Randevu Dönemi hayırlı olsun. Hasta gelemeyeceği randevuyu iptal edecek.

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65 yaş üstü ve kanser hastaları onaydan istisna olacak. Boş kalan her bir randevuda sistemden randevu alamayıp talep bırakmış hastalarımıza ulaşacağız. Öncelik talep bırakan hastalarda olacak.

Bu yeni sistemden beklenen sonucu alacağımıza inanıyoruz. Taleplerin etkin şekilde karşılanabilmesi için ise Randevu Koordinasyon Merkezini devreye alıyoruz.

Vatandaşlar İstanbul'da Çapa ve Cerrahpaşa derken artık Çam Sakura Şehir hastanesi demeye başladı. Vatandaşımız bu hastanelere nasıl gidecek denilen bir dönemden bugün Şehir hastanelerinden randevu bulamıyoruz dönemine geldik. Şehir hastanelerinde kullanım bedeli 25 yıl, hizmetler 1 yıl.