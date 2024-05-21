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Bu cani aramızda... Mahalle arasındaki vahşet isyan ettirdi! 'Önce hapse atılmalı sonra rehabilite edilmeli'

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#Trabzon#Kedi#Hayvana Şiddet
Bu cani aramızda... Mahalle arasındaki vahşet isyan ettirdi Önce hapse atılmalı sonra rehabilite edilmeli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 13:43

Trabzon’un Of ilçesinde kimliği belirsiz bir kişinin, tekmeleyip, ezerek öldürdüğü yavru kediyi otların içine fırlattığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO), kayda alınan görüntüyü sosyal medya hesaplarından “Bu sefer katil Of-Kalyon’da. Hayvana karşı şiddet artıyor. İnsanoğlu öldürmeyi hayvanda deneyip, sonra insana yöneliyor. Bu tür kişiler önce hapse atılmalı sonra rehabilite edilmeli. Kediyi acımasızca öldürdü" notuyla paylaştı.

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Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin İrfanlı Mahallesi Kalyon mevkisinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, sokakta elektrik trafosunun bulunduğu çimenlik alandaki yavru kediye birçok kez tekme attı. Saldırgan ayağıyla da ezdiği kediyi öldürdü. Bir süre çevredeki istinat duvarı üzerinde oturan saldırgan, aynı bölgeye yeniden gelerek, öldürdüğü kediyi eline alarak uzağa fırlattı.

Bu cani aramızda... Mahalle arasındaki vahşet isyan ettirdi Önce hapse atılmalı sonra rehabilite edilmeli

"HAYVANDA DENEYİP İNSANA YÖNELİYOR"

O anları, çevredeki bir apartman sakini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO), kayda alınan görüntüyü sosyal medya hesaplarından “Bu sefer katil Of-Kalyon’da. Hayvana karşı şiddet artıyor. İnsanoğlu öldürmeyi hayvanda deneyip, sonra insana yöneliyor. Bu tür kişiler önce hapse atılmalı sonra rehabilite edilmeli. Kediyi acımasızca öldürdü" notuyla paylaştı.

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Bu cani aramızda... Mahalle arasındaki vahşet isyan ettirdi Önce hapse atılmalı sonra rehabilite edilmeli

Mahalle sakinleri ve TRAHAYKO’nun şikayeti üzerine saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, yaşananlara tepki göstererek, failin biran önce yakalanmasını ve şiddetin her türlüsünün sona ermesini istedi.

Bu cani aramızda... Mahalle arasındaki vahşet isyan ettirdi Önce hapse atılmalı sonra rehabilite edilmeli

 

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#Trabzon#Kedi#Hayvana Şiddet

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