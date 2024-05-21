İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu! Kuruyemiş yemeye devam ettiler

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Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirli aralıklarla gruplar halinde araçla getirilen kaçak göçmenlerin Gümüşpala Mahallesi'ndeki beş katlı bir binanın birinci katında kısa sürelerle barındırıldığını, daha sonra buradan alınıp başka yerlere götürüldüğünü belirledi. Ekipler, savcılıktan aldıkları izinle Mürvet Sokak'taki binaya operasyon düzenledi.

SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA 24 KAÇAK GÖÇMEN

Elektriği kesik, sağlıksız koşullardaki evin içerisinde bir bölümü kuzey Afrika ülkelerinden olmak üzere 24 kaçak göçmen yakalandı. Detaylı arama gerçekleştiren ekipler, evdeki manzara karşısında şaşkına döndü. Yere atılan yatak ve battaniyeler, ortalıkta bulunan yemek artıkları dikkat çekti.

KURUYEMİŞ YEDİLER, GÜLÜMSEYEREK POZ VERDİLER

Polisin baskını karşısında bazı göçmenlerin şaşkınlık yaşadığı görülürken, bazılarının ise rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. Polisi karşısında gören bazı kaçak göçmenler, kuruyemişlerini paylaşarak yemeye devam etti. Bazıları ise kameraya gülümseyerek poz verdi.

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Kaçak göçmenler, yapılan tespitlerin ardından polis merkezine götürüldü. Göçmenlerin işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi. Emlakçı tarafından kiralanan ev ise belediye tarafından mühürlendi.

BURASI TOPLANMA YERİ

Aynı sokakta oturan Ahmet Ezgi, buraya daha önce de benzer bir operasyon düzenlendiğini belirterek, Değişik arabalarla getiriliyorlar. Genelde hafta sonu yine araçlarla alınıp götürülüyorlar. Burası toplanma yeri. Ne kadar şikayet etsek de yine devam ediyor bu. Kimseye bir şey dedikleri yok ama burayı toplanma, geçiş yeri olarak kullanıyorlar dedi.