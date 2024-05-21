Sivas'tan kalpleri ısıtan görüntü: Mantar toplarken ormanda buldu, evinde bakımını yaptı

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Koyulhisar ilçesinde yaşayan Erçiş Ülker, dün öğle saatlerinde Ahlan mevkisine mantar toplamaya gitti. Ülker, evine dönerken, ormanda bir karaca yavrusunun hareketsiz yattığını fark etti.

Etrafta annesinin olmadığını gören Ülker, yavrunun nefes aldığını fark edince, aracından getirdiği suyu karacaya verdi.

Yavruyu evine getiren Ülker'in, karacaya şefkatle baktığı anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ülker'in, yavruyu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edeceği öğrenildi.

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Karaca yavrusunu ormanda bitkin bulduğunu anlatan Erçiş Ülker, "Yavruyu öldü zannettim. Dokununca hareket etti ama çok aç ve susuz kalmıştı. Annesi terk etmişti. Çünkü uzun zamandır orada gibi duruyordu. Susuz kaldığı için gittim, arabadan su getirdim. Suyu verince kendine geldi. Sonra aldım eve getirdim. Ekiplere haber verdim. Ekipler gelip alacaklar. Karnı doyunca daha da hareketlenmeye başladı" dedi.