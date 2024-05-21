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Sivas'tan kalpleri ısıtan görüntü: Mantar toplarken ormanda buldu, evinde bakımını yaptı

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#Sivas#Karaca#Karaca Yavrusu
Sivastan kalpleri ısıtan görüntü: Mantar toplarken ormanda buldu, evinde bakımını yaptı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 13:15

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yaşayan Erçiş Ülker (66), mantar toplarken ormanda aç ve susuz halde bulduğu karaca yavrusunu evine getirdi. Ülker, karaca yavrusuna evinde bakım yaptı.

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Koyulhisar ilçesinde yaşayan Erçiş Ülker, dün öğle saatlerinde Ahlan mevkisine mantar toplamaya gitti. Ülker, evine dönerken, ormanda bir karaca yavrusunun hareketsiz yattığını fark etti.

Sivastan kalpleri ısıtan görüntü: Mantar toplarken ormanda buldu, evinde bakımını yaptı

Etrafta annesinin olmadığını gören Ülker, yavrunun nefes aldığını fark edince, aracından getirdiği suyu karacaya verdi.

Sivastan kalpleri ısıtan görüntü: Mantar toplarken ormanda buldu, evinde bakımını yaptı

Yavruyu evine getiren Ülker'in, karacaya şefkatle baktığı anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ülker'in, yavruyu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edeceği öğrenildi.

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Sivastan kalpleri ısıtan görüntü: Mantar toplarken ormanda buldu, evinde bakımını yaptı

Karaca yavrusunu ormanda bitkin bulduğunu anlatan Erçiş Ülker, "Yavruyu öldü zannettim. Dokununca hareket etti ama çok aç ve susuz kalmıştı. Annesi terk etmişti. Çünkü uzun zamandır orada gibi duruyordu. Susuz kaldığı için gittim, arabadan su getirdim. Suyu verince kendine geldi. Sonra aldım eve getirdim. Ekiplere haber verdim. Ekipler gelip alacaklar. Karnı doyunca daha da hareketlenmeye başladı" dedi. 

Sivastan kalpleri ısıtan görüntü: Mantar toplarken ormanda buldu, evinde bakımını yaptı

 

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#Sivas#Karaca#Karaca Yavrusu

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