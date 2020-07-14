Renklerine göre grup çalışması

Sınıflandırma becerisi aynı anda iki süreç gerektirir: Nesneleri ayırma ve gruplama... Örneğin, çocuğun önüne koyduğumuz boncukların arasından turuncu boncukları gruplarken aynı zamanda mavi ve kırmızı renkli boncuklardan ayırmış olur.

Sınıflandırmalar varlıkların çeşitli özelliklerine göre yapılabilir. Örneğin, nesneler renklerine, şekillerine, boylarına, kilolarına, sayılarına, işlevlerine göre sınıflandırılır. Çocuklar varlıkların vurgulanan özelliklerini diğer özelliklerinden soyutlayabildikleri ölçüde başarılı olurlar.

18. aydan itibaren, bir ebeveyn olarak çocuğunuza basit ve pratik yollarla bu kavramları (eşleştirme ve gruplama) tanıtmaya odaklanmalısınız. Çocuğunuzu teşvik edecek bulmaca ve alıştırmalar yapmak için kendi çevrenizi ve özel montessori materyallerini yaratıcı bir şekilde kullanabilirsiniz.

Bugün sizlere renklerine göre gruplama çalışması örneğinden bahsedeceğiz...

Malzemeler

Boş rulo

Renkli kağıtlar

Renkli ponponlar

Lastik

Yapılışı

Rulolar uygulanacak olan renklerdeki kartonlar ile kaplanır.

Bir kaba rulolar sabitlenir.

Kabın etrafı lastikler ile dolanır.

Lastiklerin içerisine ponponlar konulur.

Çocuktan lastiklerin içinden ponponları çıkararak uygun renkteki ruloya koymaları istenir.

Öneri: Biz küçük kas gelişiminde desteklenebilmesi için etkinliği montessori maşası ile yaptık.

Kazanım



Gruplama sınıflandırma becerisi kazanır.

Renkleri tekrar eder.

Kurallı oyunu benimser.

Küçük kaslar desteklenir.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur (Renkleri kavrayamamış olan çocuklarda 2.5 yaş sonrasına çekilebilir.)