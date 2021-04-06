Oyun hamuru nasıl yapılır? İşte evde oyun hamuru yapımı
Çocuğunuz evde oyun hamuru ile yapılan etkinliklerle keyifli vakit geçirebilir. Ayrıca el becerisinin yanı sıra yaratıcılığını, hayal gücünü ve zihinsel gelişimini de olumlu etkiler. Üstelik hazırlaması da çok kolay. Evde bulunan birkaç malzeme ile çocuğunuz için rengarenk oyun hamuru yapabilirsiniz. Peki oyun hamuru nasıl yapılır? İşte evde oyun hamuru yapımı...
Oyun hamuru ile şekiller yapma, okul öncesi dönemdeki çocuklar için en keyifli etkinliklerden biri. Çocukların kendi oluşturduğu şekillerle el göz koordinasyonunu sağlamanın yanı sıra yaratıcılığının ve hayal gücünün de gelişmesine yardımcı olur. Siz de çocuğunuz için evinizde kendi oyun hamurunuzu hazırlayabilirsiniz. Peki ama nasıl mı? Gelin detaylara birlikte bakalım...
Oyun hamuru nasıl hazırlanır?
1 su bardağı su
2 çorba kaşığı sıvı yağ
3 su bardağı un
Yarım çay bardağı tuz
Gıda boyası (renklendirmek için sebze ve meyveleri de kullanabilirsiniz)
Oyun hamuru yapılışı:
Su, sıvı yağ, un ve tuzu bir kapta karıştırın. Hamurunuzu küçük parçalara ayırın.
Her parçaya da istediğiniz renklerde gıda boyası ekleyin ve hamurları renk alması için tekrar yoğurun.
Ayrıca gıda boyalarını karıştırarak farklı renkler de elde edebilirsiniz.