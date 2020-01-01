Erken dönemde pek fark edilmeyebiliyor! Bu belirtilere dikkat

Kronik Obstrüktif (Tıkanan) Akciğer Hastalığı yani KOAH ile ilgili önemli bilgiler veren Göğüs Hastalıklar'ından Prof. Dr. M. Emin Akkoyunlu “KOAH sinsi seyreden bir hastalıktır. Aslında aylar yıllar içinde yokuş gibi, merdiven gibi yüksek eforlar sırasında yaşanan sıkışıklık, hastayı bu eforları yapmaktan alıkoymuş ve sessizce alışmasını sağlamıştır. Hasta bu kaybın ve kısıtlamanın farkında değildir” dedi.