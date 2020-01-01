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Kronik Obstrüktif (Tıkanan) Akciğer Hastalığı yani KOAH ile ilgili önemli bilgiler veren Göğüs Hastalıklar'ından Prof. Dr. M. Emin Akkoyunlu “KOAH sinsi seyreden bir hastalıktır. Aslında aylar yıllar içinde yokuş gibi, merdiven gibi yüksek eforlar sırasında yaşanan sıkışıklık, hastayı bu eforları yapmaktan alıkoymuş ve sessizce alışmasını sağlamıştır. Hasta bu kaybın ve kısıtlamanın farkında değildir” dedi.
KBB Uzmanı Opr. Dr. Cüneyt Altunay, yaz mevsiminde artış gösteren burun kanamalarının kişide ve çevresinde panik yarattığını söyledi. Paniklemeden ilk önce kanamanın durdurulmaya çalışılması gerektiğini belirten Opr. Dr. Altunay, "Burun kanaması çocukluk çağında en sık yapısal ve genetik faktörler, mekanik travmalar, erişkinde ise yüksek tansiyon nedeniyle görülüyor. Ancak önce doğru yöntemle kanama durdurulmalı ve sonra nedeni araştırılmalıdır" dedi.
Beyazlatıcı diş macunları nasıl bir etkiye sahip? Diş macunu seçiminde nelere dikkat edilmeli? Restoratif Diş Tedavisi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Şeşen Uslu, konuyla ilgili merak edilenleri açıkladı.
Yaşlıların günde 2-2,5 litre kadar su tüketmesi gerektiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, sıvı eksikliğinin ilerleyen yıllarda unutkanlığa yol açabileceği uyarısında bulundu.
Yetişkinlerde nadir görülen bir rahatsızlık olan diyafram yüksekliğinin en belirgin özelliği nefes darlığı… Çoğu zaman tesadüfen tanısı konulan hastalıkta nefes darlığı şikayeti başka bir rahatsızlıktan kaynaklanmıyor ise mutlaka diyafram yüksekliği açısından da değerlendirilip tedavi edilmeli.
Uzmanlar, kadınların özellikle pandemi döneminde evde kullandığı kimyasal saç boyalarının içerdiği risklere karşı uyardı. Onkoloji hastaları ile alerjik bünyeye sahip kadınlarda saçların sık boyanmasına bağlı olarak deride ve ciltte istenmeyen reaksiyonlarla karşılaşılabildiğini ifade eden Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Yasemin Fatih Amato, kızarıklık, kaşıntı, yanma hatta gözlere kadar gelen ödem oluşmasına karşın bitkisel bakımlar önerdi.
Dünyada 8 Ağustos “Uluslararası Kedi Günü” olarak kutlanırken, koronavirüs pandemisi sürecinde ABD’de yaşayan 2 binin üzerinde hayvan sahibi ile yapılan bir anket çalışmasına değinen Royal Canin Türkiye Kurumsal İlişkiler Yöneticisi Çağla Çavuşoğlu, “Ankete katılan kedi sahiplerinin yarısından fazlası (yüzde 57) karantina sırasında kendilerini daha az yalnız hissettiğini ve yüzde 49'a yakın bir kısmının evcil hayvanlarının son birkaç ay içinde endişelerini azaltmaya yardımcı olduğunu belirtti” dedi.
Bazen mutluluktan ya da üzüntüden, bazen de kendiliğinden gelen tatlı isteği kriz haline dönüşebiliyor. Karbonhidrat ve yağ oranı yüksek besin öğelerinden oluşan tatlı, günlük ihtiyaçtan fazla tüketildiğinde obezite, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıklara yol açabiliyor. Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, tatlı krizlerini doğru yönetmenin yolları hakkında önemli bilgiler verdi.
İnsan ömrü uzadıkça farklı hastalıkların ön plana çıktığını ifade eden Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Bu farklı hastalıkların başında nörolojik hastalıklar (Demans, Alzheimer) geliyor. Yaş ilerledikçe damar sertliği ihtimali de artıyor. Damar sertliği nedeniyle tromboembolik olaylar yaşanabiliyor. Bunlarda beyne gittiğinde beynin idare ettiği organlarda işlev bozukluğu ortaya çıkıyor. Mesanede işlev bozukluğu da en sık gördüğümüz problemlerden bir tanesi.” diye konuştu.
Sessizce ilerlemesiyle bilinen mide kanseri, Türkiye’de en sık görülen kanser türlerinden biri. Nedeni tam olarak bilinmeyen mide kanserinin sinsice ilerlemesi erken teşhisi güçlendiriyor. Üstelik karın ağrısı, şişkinlik, halsizlik gibi belirtilerle başka hastalıkları taklit ediyor. Gastroenteroloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Serkan Uysal, bazen tek belirtisinin karın ağrısı olduğu mide kanseri ile ilgili önemli bilgiler verdi.