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Serinleyeyim derken kilo almayın! Hangi içecek kaç kalori?

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#Yaz İçecekleri#Soğuk İçecekler#Hangi İçeçek Kaç Kalori
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 07:13

Aşırı yaz sıcaklarında çok da düşünmeden bir çırpıda başımıza diktiğimiz, içimizi ferahlatan soğuk içecekler bilinçsiz tüketildiğinde obeziteden diyabete dek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor! Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz “Özellikle yaz aylarında değil terleme yoluyla nefes alıp verirken bile sıvı kaybettiğimiz için vücudumuzun suya ihtiyacı artıyor.