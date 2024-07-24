Aşırı sıcaktan korunmak ve yaz aylarında doğru beslenmek için bu uyarılara dikkat!

Prof. Dr. Şehmus Özmen, sıcak hava, aşırı terleme ve yüksek neme bağlı olarak vücutta sıvı ve tuz kaybıyla dengesizliklerinin oluştuğunu, bunun da vücudu birçok açıdan olumsuz etkilediğini söyledi.

Prof. Dr. Özmen, yüksek derecelerdeki sıcaklıktan yaşlılar, çocuklar ve gebeler ile diyabet, yüksek tansiyon, kalp, astım, böbrek yetmezliği, KOAH, siroz, diyaliz gibi kronik rahatsızlıkları olan bireylerin daha çok etkilendiklerini anlattı.