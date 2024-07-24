Aşırı sıcaktan korunmak ve yaz aylarında doğru beslenmek için bu uyarılara dikkat!

Sıcak havada, bu hasta gruplarında güneş çarpması, yanık, tansiyon düşmeleri, ani tansiyon atakları, ritim bozuklukları, senkop bayılma, inme, akut kalp sorunları ile böbrek yetmezliği, kan şekeri düzensizliklerinin daha sık meydana geldiğine dikkati çeken Özmen, "Acil olmadıkça öğle vakitleri dışarı çıkılmamalı. Kişilere, özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saat 11.00 ve 16.00 aralığında dışarı çıkmamalarını, çıkmaları gerekiyorsa da şapka, gözlük ve şemsiye gibi koruyucu aletler kullanmalarını öneriyorum. Çocuklar, yaşadıkları sıvı kaybının farkına varamayabileceği için ailelerin, çocuklarını bu saatlerde gölge veya serin bir yerde tutmaları, yeterli su almalarını sağlamaları ve dışarıda geçirilen zamanı kısıtlamaları yararlı olacaktır" dedi.