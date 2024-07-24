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Aşırı sıcaktan korunmak ve yaz aylarında doğru beslenmek için bu uyarılara dikkat!

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#Sağlık#Yaşam#Aşırı Sıcaklar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 08:23

İç hastalıkları uzmanları, yaz aylarında güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde, özellikle yaşlıların, çocukların, gebelerin ve kronik hastalığı olanların dışarı çıkmamalarını önerirken beslenme uzmanları ise bu dönemlerde su tüketimine odaklanılmasını, hafif ve sulu yiyecekler tercih edilmesini tavsiye ediyor.