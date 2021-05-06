Hamilelik belirtileri nelerdir, nasıl olur ve ne zaman başlar? (İlk hafta 7 günde en erken gebelik belirtileri)

En şüphe uyandıran hamilelik belirtisi adet (regl) döneminde adet görmemektir. Ancak bulantı, yorgunluk, artmış vajinal akıntı veya göğüslerde gerginlik hissi de hamileliğin belirtileri arasındadır. Bunun dışında gebeliğin yeni oluştuğu dönemde de kadınların vücudunda bazı değişiklikler meydana gelir. Pek çok kadın bu dönemde hamile olduğunu tahmin edebilir.

Hamilelik belirtileri nelerdir ve nasıl olur?



En yaygın erken hamilelik belirtileri şunlardır:

Adet gecikmesi

Kusmalı veya kusmasız mide bulantısı

Göğüs büyütme ve hassasiyet

Dizüri olmaksızın artan idrara çıkma sıklığı

Yorgunluk

Ek belirti ve semptomlar da şunları içerebilir:

Hafif uterus krampları / rahatsızlığı

Karında şişkinlik

Kabızlık

Mide ekşimesi

Burun tıkanıklığı

Nefes darlığı

Yiyecek istekleri ve tiksintileri

Ruh hali değişiklikleri

Sersemlik

Artmış cilt pigmentasyonu (yüz, linea alba, areola)

Uyumakta zorluk

Bel ağrısı

Adneksiyal rahatsızlık.

(Prof. Dr. Hüseyin Cengiz)

Hamilelik belirtileri ne zaman başlar?



Adet gecikmesi olduktan sonra ancak hamilelik belirtileri başlasa da birçok anne adayında gebelik belirtilerinin başlaması biraz daha ileri zamanda yaklaşık gebelik 6-7 haftalık olduğunda olur. (Op. Dr. Öznur Dündar Akın)

Kasık ağrısı gebelik belirtisi midir?



Erken gebelik belirtilerine baktığımızda; aslında kasık ağrısından ziyade; regl döneminde ki rahim krampları ve rahatsızlık benzeri bir durum oluşabilir. Ancak rahimde kramp olması mutlaka gebelik vardır anlamına gelmez. Bazen yumurtalık kistleri, miyomlar ve enfeksiyon gibi durumlarda da rahim bölgesinde kramp olabilir. Eğer kişilerde kasık ağrısı yaşanıyorsa; bunun mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Eğer kişi gebeyse ve kasık ağrısı varsa; bu durumda dış gebelik, boş gebelik veya düşük yapıyor olabilir. (Prof. Dr. Hüseyin Cengiz)



En erken hamilelik belirtileri ne zaman ortaya çıkar?



En erken adet gecikmesini takiben başlar. (Op. Dr. Öznur Dündar Akın)

Beyaz akıntı hamilelik belirtisi midir?



Çoğu kadında hamilelik boyunca vajinal akıntı artar. Lökore adı verilen bu akıntı ince, beyaz ve hafif kokulu veya kokusuzdur. Hormonların hamilelik sırasında dramatik bir şekilde artması, vajinal dokuda bazı değişikliklere sebep olur. Vajinal akıntı hamilelik boyunca artarak oldukça ağır hale gelebilir. Akıntının yüksek asitliğinin, zararlı bakterilerin büyümesini baskılamada rol oynadığı düşünülmektedir. Vajinal akıntı ayrıca vajinal enfeksiyonun bir işareti olabilir. Vajinal akıntınız yeşilimsi, sarımsı, kalın ve sevimsiz, kuvvetli kokuysa veya vulvada kızarıklık, kaşıntı veya tahriş eşlik ediyorsa, vajinal enfeksiyonunuz olabilir. Bu sebeplerden dolayı, hamilelikte akıntı var ise mutlaka doktorunuza bildirmenizi tavsiye ederiz. (Prof. Dr. Hüseyin Cengiz)



Gebelik belirtileri ilk hafta nasıldır? 7 günde ortaya çıkan hamilelik belirtilerine örnekler



Adet gecikmesi, göğüs ağrısı ve meme hassasiyeti, lekelenme tarzında kanamalar, baş dönmesi, yorgunluk ve uyuma isteği, mide ve sindirim problemleri, bulantı sayılabilir. (Op. Dr. Öznur Dündar Akın)

İdrar rengi hamilelik belirtisi midir?



Hamilelik sırasında, idrara çıkma dahil vücudun birçok işlevi değişir. İdrardaki değişiklikler hamileliği gösterebilir ve hamilelik sırasında sağlık sorunları konusunda sizi uyarabilir. Pek çok kadın, ilk olarak idrarla evde gebelik testi yaptıklarında hamile olduklarını keşfedeceklerdir. İdrarınızdaki değişiklikleri izlemek, bu değişiklikleri doktorunuza bildirmek ve uygun idrar tahlili testleri yaptırmak, hamilelik sırasında sizin ve bebeğinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Hamilelik sırasında, dolaşımdaki kan hacminde genel bir artış olur ve bu kanın yaklaşık yüzde 25'i böbreklere yönlendirilir, bu da böbreklerinizden çok fazla sıvı işlendiği anlamına gelir. İdrar rengi ve kokusu aynı zamanda hamile iken sağlığınız hakkında çok şey söyleyebilir. İdrarınız daha koyu ve daha konsantre görünüyorsa, susuz kaldığınızın bir işareti olabilir. Hamile kadınların normalden daha fazla su içmesi gerekir ve idrarınız size yeterince sıvı alıp almadığınızı söyleyebilir. Gebe kaldığınızda, hamilelik hormonları idrar kokusunun değişmesine neden olabilir. Güçlü bir idrar kokusu aynı zamanda bir idrar yolu enfeksiyonunu da gösterebilir. Öte yandan kadınlar, artan koku alma duyuları nedeniyle hamilelik sırasında doğal olarak oluşan amonyak benzeri idrar kokusunun daha fazla farkında olabilirler. (Prof. Dr. Hüseyin Cengiz)



Yüzde yüz hamilelik belirtisi olan durumlar nelerdir?



Yüzde yüz hamilelik belirtisi olan bir bulgu aslında yoktur çünkü ilk gebelik belirtileri hem görülecek bir adette hem de birçok hastalıkla karışabilir. Adet gecikmesi, bulantı ve kusma en yaygın belirtiler olsa da buna sebep olan başka durumlar da olabilir mutlaka ayırt edilmesi gerekir. (Op. Dr. Öznur Dündar Akın)

Karın ağrısı hamilelik belirtisi midir?



Gebelikte karın ağrısından ziyade erken haftalarda karında şişkinlik daha çok beklenir. Özellikle barsak hareketlerinde azalma, hem fazla şişkinlik hem de kabızlık yapabileceğinden hamileleri yoran semptomlardan bazılarıdır. Ancak karın ağrısı şiddetli durumlarda; karın içinde yer alan bütün organlardan kaynaklanabileceği için ihmal edilmemesi gereken bir belirtidir. (Prof. Dr. Hüseyin Cengiz)

Enteresan ve tuhaf gebelik belirtileri neler olabilir?



Her insanın gebelik ve gebelik hormonlarına olan tepkisi tamamen farklıdır. Bazı hastalar aşırı bulantıdan nerdeyse hastanede yatacak duruma gelirken bazı hastalarda hiç bir bulgu da olmayabilir. (Op. Dr. Öznur Dündar Akın)

Göğüs ağrısı hamilelik belirtisi midir?



Göğüs ağrısı hamilelik belirtisi değildir. Göğüs ağrısı, karın ağrısı, kasılmalar, vajinal kanama veya sıvı sızıntısı, yardım almanızı söyleyen tehlike işaretleridir. Bu durumlarda mutlaka bir sağlık merkezine başvurmalı veya doktorunuza haber vermelisiniz. (Prof. Dr. Hüseyin Cengiz)



Evde hamile olduğumu nasıl anlarım?



Evde gebe oluğunuzu öncelikle adet gecikmesi ve yukarıda saydığımız şikayetler ortaya çıktığında şüphelenip evde yapılan kolay ve hızlı testlerle gebe olduğunuzu anlayabilirsiniz. Testler çift çizgi görüldüğünde veya sayılan şikayetler hissedildiğinde en yakın zamanda bir kadın doğum uzmanını ziyaret etmelisiniz. (Op. Dr. Öznur Dündar Akın)



Baş ağrısı gebelik belirtisi midir?



Baş ağrısı ilk etapta bir gebelik belirtisi olarak düşünülmemelidir. Baş dönmesi daha sık rastladığımız gebelik belirtilerinden birisidir.

Yine de hamilelikte yaşanan yoğun hormonal değişiklikler hafif baş ağrılarını tetikleyebilir. Susuz kalma veya yeterince uyumamak da baş ağrısı sıklığına katkıda bulunabilir. Ayrıca, kan damarlarınız genişledikçe ve kan basıncınız düştüğünde, baş dönmesi veya baş dönmesi hissedebilirsiniz. Bu tip durumlarda mutlaka tansiyonunuzu ölçtürmeyi ihmal etmeyin. (Prof. Dr. Hüseyin Cengiz)



Üşüme hamilelik belirtisi midir?



Üşüme, titreme ve ateş gebelikte beklediğimiz belirtilerden değildir. Bu belirtiler genellikle enfeksiyon varlığında kendilerini gösterirler. Mutlaka doktor kontrolü olması gereklidir. (Prof. Dr. Hüseyin Cengiz)