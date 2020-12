9 aylık bebek gelişimi - 9 aylık bebeğin boyu, kilosu, beslenmesi, uykusu ve gelişim tablosu

Heyecanlı hazırlıklar ve bekleyişin ardından bebeğinizi kucağınıza aldınız. Peki ya şimdi? Minicik bir bebek, ağzı var dili yok, kaygıların ve soru işaretlerinin olduğu bir dönem sizin için… Gün geçtikçe de büyüyor ve 9 aylık oldu bile! Aklınızda pek çok soru olabilir: 9 aylık bebek ne kadar uyur, 8 aylık bebek ne kadar emer? Bunun yanı sıra 9 aylık bebek kilosu, 9 aylık bebek bakımı, 9 aylık bebek aşısı, 9 aylık bebek uykusu gibi konuları merak edip sık sık araştırma yapıyor olabilirsiniz. İşte tam da bu noktada 9. ay bebek gelişimi sürecinde bilmeniz gereken her şeyi detaylarıyla ele aldık.



Bebeğiniz 9 aylık oldu. Bundan sonraki aşamalarda bebeğinizin fiziksel-duyusal-zeka gelişiminde sizi neler bekliyor? Bebeğinizin beslenmesi ve uyku düzeni nasıl olmalıdır?



9 aylık bebeğin gelişiminde sizleri nelerin beklediğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Pınar Karadeniz ayrıntılarıyla anlattı.

Her bebeğin gelişimi farklıdır ve hepsi bu gelişim özelliklerini aynı zamanda göstermez. Çevresel ve genetik farklılıklar bu değişikliğin temelini oluştursalar da gelişim basamakları genel olarak öngördüğümüz bir seyir içinde gitmelidir. Ebeveynlerin bebek gelişimindeki bu basamakları bilmeleri farkındalıklarını ve yetkinliklerini arttıracaktır. Eğer endişelendiğiniz bir konu varsa çocuk doktorunuza danışmanızı tavsiye ederim.



9 AYLIK BEBEK FİZİKSEL GELİŞİMİ

9 aylık bebeğiniz desteksiz rahatlıkla oturur, emekleyebilir, bir yerden tutunarak ayağa kalkabilir. Bebeğiniz hareket kabiliyeti iyice artmıştır. Daha önceden ulaşamadıkları oyuncaklarına ya da cisimlere çok daha çabuk ulaşmaya başlamıştır. Bir yerden tutunurken kendi isteği ile oturabilir sonra emekleyip tekrardan tutunarak kalkabilir. Ellerinden tutarak onu ayağa kaldırdığınızda yürümek için heveslenecektir.

Bazı bebekler hiç emeklemeden yürüyebilir. Bebeğiniz emeklemiyor ise hemen stres yapmayın, çocuk uzmanınızın kontrolünde bebeğinizin gelişiminde gerilik yok ise emeklememesi sorun teşkil etmemektedir.

Yatar pozisyondan yardımla ya da yardımsız olarak oturur duruma geçebilirler.

Bebeğinizin ince motor becerileri de fark edilir bir şekilde gelişmeye devam etmektedir. 8.ayda belirginleşen nesneleri kavrama özelliği daha da güçlenmiştir. Otururken önündeki oyuncaklardan istediğini bir eli ile alırken gözüne kestirdiği başka bir oyuncağı diğer eli ile alabilir. Elden ele oyuncaklarını geçirebilir. Baş ve işaret parmağıyla küçük objeleri tutabilir. Kulplu bardaktan sizin desteğinizle su içebilir.

Genellikle 6.aydan sonra dişleri çıkabilir. Ellerine aldıkları her şeyi ağızlarına götürmeyi çok severler. İlk dişi daha çıkmadı ise hemen stres yapmayın, bazen bebeklerin ilk dişleri 1 yaşına doğru çıkar.

9 AYLIK BEBEK DUYUSAL GELİŞİMİ

Görme ve işitme yetisi iyi olan 9 aylık bebeğiniz uzaktaki cisimleri ve kişileri net görür, takip eder. Derinlik ve uzaklık algısı gelişmiştir. Gördüğü cismin ve duyduğu sesin kendisine olan uzaklığını bilir. Sesin geldiği yöne başıyla veya vücudu ile dönerek bakar. Hareketli nesneleri çok iyi takip eder. Tat, koku ve dokunma duyusu tamamen gelişmiştir. Sıcak ve soğuk hissini bilir.

9 AYLIK BEBEĞİN ZİHİNSEL GELİŞİMİ

9 aylık bebeğiniz öğrendiklerini bilinçli olarak birleştirmeye başlar. Bu nedenle sorun çözme becerisi daha da artmıştır. Mesela, istediği bir oyuncağa ulaşırken önündeki engelleri kaldırmaya çalışır, doyduğu zaman bilinçli bir şekilde kaşığı veya biberonu eli ile iter, istemediğini belli etmek için başını sallar, mimik hareketleri ve ses tonu ile size net bir şekilde kendini ifade eder.

Birçok kelimenin anlamını bilir, sık kullandığı oyuncaklarının ve nesnelerin isimlerini bilir. Oyun halısının üzerine bardak, top, kitap koyduktan sonra ona "Bardağı al" dediğinizde bardağa uzanarak alabilir.

Daha önceden bildiği, adlandırdığınız oyuncakları ve nesnelerin ne işe yaradığını bilir. Su bardağını görünce su içileceğini, arabasını yere sürdüğünde hareket edeceğini, topu attığında zıpladığını bilir.

8.ayda gelişmeye başlayan nesne devamlılığı bilinci iyice oturmuştur. Mesela, oyuncak topunu attığında koltuğun altına giren topun kaybolmadığını bilir, hatta önce kendisi koltuğun altındaki topunu almaya çalışır, ulaşamaz ise sizden ister.

Bilinçli bir şekilde sizin mimik ve bazı hareketlerinizi, sizden duyduğu kelimeleri taklit etmeye bayılır. Bunu oyuna çevirir. Verdiğiniz basit komutları yerine getirmeye çalışır. Bay-bay denildiğinde el sallar, alkış yap denildiğinde alkışlar.

"Hayır, dur, gel, evet" gibi komutları anlar ve ona göre size doğru tepkiler verir.



9 AYLIK BEBEK DİL VE SOSYAL GELİŞİMİ



• 9 aylık bebeğinizin heceleyerek konuşma çabaları devam etmektedir. Çıkardığı sesleri sık sık tekrarlamaktan hoşlanır, bunu oyun haline çevirir. Bu tekrarlı hecelerin oluşturduğu babıldamaları iyice artmıştır, ses tonu ile kendince konuşmalarına duygusunu belirgin olarak katmaktadır. O konuştuğu zaman sizin dinlemenizi isteyebilir. Tekrarlayan hecelerden oluşan konuşmalarında anlamlı kelimeler söylemeye başlayabilir. Bilinçli olarak anne, baba ya da su gibi kelimeleri söyleyebilir.



• Taklit yeteneği iyice artan bebeğiniz sizin kullandığınız kelimeleri taklit etmeye çalışır, sizin hareket ve mimiklerinizi taklit etmekten çok hoşlanır. Can kulağı ile sizi dinler, sizin konuşmalarınızdaki tonlamaları ayırt edebilir. Sizin neşeli ya da kızgın olduğunuzu anlayabilir.



• İsteklerini size daha net olarak belli eder, ağlamadan isteklerini size mimikleri ve işaret dili ile bildirebilir. Kucağa alınmak istediğinde kollarını yukarı kaldırabilir. Sizin ifadelerinizi anlarlar ve size buna göre cevap verirler.



• 7 ve 8.aylarda başlayan ayrılık kaygısı 9.ayda iyice belirginleşmiştir. Bu dönem size daha yakın olduğu bir dönemdir, hep annede durmak isteyebilir. Yabancıya gitmek istemez, anneden ayrıldığı zaman ağlar.



• Heyecanlandığı ya da sevindiği zaman ellerini çırpar, bol neşeli kahkahalar atabilir.



9 AYLIK BEBEK GELİŞİM TABLOSU

7-12 ay arasında ilk altı aya nazaran daha yavaş büyürler.

Bebeğinizin fiziksel gelişimini değerlendirmede gelişim tabloları bize yol göstericidir. Her bebeğin gelişim hızını ırk, genetik, cinsiyet ve yaşa göre değişiklik gösteren persantil dediğimiz büyüme eğrilerini kullanarak ölçeriz. Türkiye standartlarına göre hazırlanmış persantil eğrilerinde 3. persantil alt sınırı, 97. persantil üst sınırı, 50. persantil ise ortalama değerleri gösterir.

Şimdi 9 aylık bir bebeğin persantil tablosuna bakalım;

9 AYLIK BEBEĞİN BOYU VE KİLOSU KAÇ OLMALIDIR?



9 aylık bir bebeğin kilosu ve boyu; doğum haftası, cinsiyeti, beslenmesi gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte 9 aylık bir kız bebeğin kilosu ortalama 8,5 kilogram ve boyu ortalama 71 santimdir. 9 aylık erkek bebeğin kilosu ise ortalama 9,5 kilogram ve boyu da ortalama 73 santimdir.

9 AYLIK BEBEK NELER YAPAR?



- Hareket kabiliyeti iyice artmış olan 9 aylık bebeğiniz desteksiz oturur. Yüzüstü dururken oturur konuma geçebilir. Tutunarak ayağa kalkabilir. Emekleyebilir. Ellerinden tuttuğunuz zaman adım atar. Yatarken rahatlıkla sağına ve soluna dönebilir.



- Ellerini çırpabilir. Size elleri ile bay bay yapabilir.



- Uzaktaki oyuncağını görür ve ulaşmak için sürünerek ya da emekleyerek almaya çalışır.



- Oynadığı bir cisim elinden alındığında ağlar, vermek istemez. Oyuncakları ile nasıl oynaması gerektiğini bilir. Topu bilinçli olarak atar ve topu sizin ona geri atmanızı bekler.



- Bardaktan destekli ya da desteksiz su içebilir. Daha önce alıştırma yaptıysanız kaşık ve çatalı daha iyi kullanmaya başlayabilir.



- Belli başlı vücut bölümlerini bilir.



- Nesne devamlılığının bilincindedir. Yani, oyuncağı ya da takip ettiği bir nesne görme alanından çıktığında kaybolmadığını bilir.



- Küçük nesneleri baş parmağı ve işaret parmağını kullanarak kavrayabilir.



- İki elinde aynı anda farklı oyuncaklarını tutabilir, bir elinden diğer eline rahatlıkla nesneleri geçirebilir.



- Yabancıları ayırt eder ve onlara gitmek istemeyebilir. Anneden ayrılmak hoşuna gitmez.



- 9 aylık bebeğiniz jest ve mimiklerini çok güzel bir şeklide kullanmaya başlar. Sevincini, hoşnutsuzluğunu vücut dili ve çıkardığı seslerle size anlatır.



- 'Evet, hayır, yapma, gel' gibi komutlarınızı anlar ve size doğru tepkiler verir.



- Dil gelişiminde daha önceki aylardaki babıldamaları artmıştır. Duygularını ses tonu ile size anlatmaya çalışır. Hatta bilinçli ve anlaşılır şekilde 'Anne, baba, su' gibi basit kelimeleri söyleyebilir.



- Sizin hareketlerinizi, mimiklerinizi ve bazı konuşmalarınızı taklit etmeyi çok sever ve bu taklitleri oyuna çevirip sık sık tekrarlar, sizden yanıt bekler.



- 9 aylık bebeğiniz siz onunla konuştuğunuz zaman dinler, o konuşurken sizin onu dinlemenizi bekler.



- 8.ayında olduğu gibi bebeğiniz neden ve sonuç ilişkisini bilir. Hangi oyuncağı ile nasıl oynamasını gerektiğini bilir. Arabasını yerde sürmeye çalışır, kitaplarının sayfasını çevirmek için uğraş verir. Mama sandalyesine oturtulunca yemek zamanı olduğunu, su bardağını gören bebek su içeceğini bilir.



- Meraklı bebeğinizin hareket kabiliyetinin artması nedeni ile ev kazalarına karşı tedbirlerinizi almayı UNUTMAYINIZ.



9 AYLIK BEBEĞİN GELİŞİMİNİ DESTEKLEYECEK OYUNLAR VE AKTİVİTELER



• Önceki aylarda olduğu gibi bebeğinizin dil gelişimine katkıda bulunmak için onunla bolca konuşmaya ve kitap okumaya devam etmelisiniz. Gün içinde evde iş yaparken yakınınızda göz kontağı kuracak mesafede oturtun, ona neler yaptığınızı anlatın, ona adı ile seslenin, gülümseyin. Basit kavramlarla oluşturulmuş hikaye kitapları okumaya devam edin, şarkılar söyleyin.



• O sizinle konuşurken sakince onu dinleyin, cevap verin ve tekrar o konuşmak isterse onu dinlemeye devam edin. Bunu karşılıklı tekrarlı bir oyun haline getirin.



• Vücut bölümlerini kendinizde ve onda göstererek tanıtın. Örneğin; "Bu senin gözün, bu da benim gözüm, evet minik parmaklarımıza bakalım şimdi’" gibi vücut bölümlerini göstererek öğretin.



• Bebeğiniz ile beraber aynanın karşısına geçin, mimik hareketlerinizle taklitler yapın. Örneğin; "Bak şimdi çok şaşkınım ve şimdi üzgün oldum, sana şimdi dil çıkarıyorum ve şu an mutluyum diyerek gülümseyin." Bu taklitleri tekrarlayıp oyun haline getirin.



• Resimli kitaplar seçin. Hayvanları, renkleri tanıtan kartları göstermeye devam edin. Renkleri gösterin ve renkleri sesli olarak tanıtın. Bu sırada hayvanların seslerini taklit edin. Örneğin; "Bu köpek. Köpek nasıl ses çıkarır? Hav hav der, evet burada da kedi var ve kedi ne der, miyav der"



• Sevdiği bir oyuncağını ona gösterin, oyuncağını bir örtü altına saklayın ve sonra örtü altından tekrar çıkarıp ona gösterin. Bu şekilde cisimleri önce kaybedin sonra heyecanla bulma oyunu onun nesne devamlılığı kavramına ve neden sonuç ilişkisi kurmasına yardımcı olacaktır. Yüzünü iki elinizin ya da bir çarşafın arkasına 'Cee' diyerek saklayın ve ardından yüzünüzü "Eee" diyerek açın. Bu "Ce-eee" oyunundan çok çok keyif alacak, kahkahalar atacak sonra susup tekrardan "Ce-eee" oyunu oynamanızı isteyecektir.



• Bebeğiniz artık neden sonuç ilişkisi kuruyor ve hızlı öğreniyor. Onun ince, kaba motor ve zihin gelişimine katkı sağlayacak oyuncaklarla oynatmalısınız.



• Bebeğiniz bu ayda oynayacağı oyuncakları; üst üste dizilebilen küpler, büyük parçalı puzzle'lar, iç içe geçen halkalar, tuşları olan ve basınca ses çıkaran oyuncaklar, minik müzik aletleri, parmak kuklalar, sürünce hareket eden araba, kamyon gibi tekerlekli oyuncakları, topları seçebilirsiniz.



• Oyuncakların üzerinde 'CE' işareti olmasına dikkat edin. Bebeğinizin yaşına uygun olmalı. Toksik madde ve boya içermemeli, sivri keskin yüzey ve parmak sıkıştıracağı bir alan olmamalı, yutacağı boyutta küçük parçalar içermemelidir.



• Sepeti oyuncakları ile doldurup tekrar boşaltma oyununa devam edin. Karşısına oturun, küpleri birbirine vurarak ses çıkarın ve aynısı yapması için onu motive edin.



• Bütün oyuncakları etrafında olmamalı, hangi oyuncak ile oynayacaksanız onu seçip, diğer oyuncaklarını ilgi alanından kaldırmalısınız.



• Bebeğiniz emeklemeye başladı ise merakla her yere emekleyerek ulaşmak isteyecektir. Ulaşmak istediği bir alana giderken engellenmekten hiç hoşlanmaz, onu engellemeyin aksine motive edin. Tabiİ bunu yaparken gözetiminiz altına olmalı ve ev içi kazalar açısından önlemlerinizi mutlaka almış olmalısınız.



• Koltuktan tutunarak ayağa kalkması için koltuğun üzerine sevdiği bir oyuncağı yerleştirin ve kendi çabası ile tutunarak ayağa kalkıp koltuktan oyuncağını alması için onu cesaretlendirin.



• Bebeğinizi karşınıza oturtun, birlikte 'BAŞ-BAŞ' oyununu, hadi alkış yapalım diyerek 'ALKIŞ' oyununu oynayın. Bunları tekrarlı yaptırın. Elinizdeki nesneyi 'AL' diyerek ona uzatın ve onun almasını sağlayın, sonradan 'VER' diyerek size uzatmasını isteyin. 'Al-VER' oyununu gün içinde tekrarlayın. Oyuncağını elinden aldıktan sonra yere düşürün ve sonrasında onun, düşen oyuncağı eğilip almaya çalıştığını göreceksiniz, aldığında alkışlayın ve güzel sözlerle bebeğinizi motive edin.



• Her şeyi keşfetmek isteyen bebeğiniz yeni oyunlarda ve durumlarda sizin onayınıza ve desteğinize ihtiyaç duyar. Ebeveyn olarak sizin destekleyici tavır sergilemeniz bebeğinizin bağımsızlığını kazanması ve özgüvenini geliştirmesi için önemlidir.



• Onu kucağınıza alın, sarılın, göz teması kurarak ellerine, yüzüne dokunun, onu ne kadar çok sevdiğinizi her defasında ona söyleyin.



• Bardaktan tutarak kendi kendine su içmesini desteleyin, döksün önemli değil. Onun bu isteğini destekleyici tavırlar sergileyin.



• Önceki aylarda olduğu gibi banyo sonrası masajını yapın, yumuşak hareketlerle egzersiz yaptırmaya devam edin. Onunla dans etmeyi, müzik dinlemeyi ihmal etmeyin.



• Daha önceki aylarda olduğu gibi yemek zamanı kavramını bebeğinizin zihnine yerleştirmek için, yemek zamanında bebeğinizi mama sandalyesine oturtun ve sizin ile birlikte sofraya katılımını sağlayın. Mama sandalyesinin üstüne kendi eli ile yiyebileceği besinleri yerleştirin, kaşığını önüne koyun. Kendi kendine yemeye çalışmasına izin verin.



• EKRAN MARUZİYETİNE DİKKAT! Özellikle 2 yaşına kadar telefon, tablet, televizyon ekranından uzak tutun. Eğer siz hiç tanıştırmazsanız, ekranı bilmeyecektir. Erken dönemde ekran maruziyeti sonucu bebeğinizin dil gelişiminin, fiziksel ve psikolojik gelişiminin olumsuz etkilediğini gösteren birçok bilimsel yayın vardır. Ekran karşısında yemek yedirilen çocuklar yediklerinin farkında olmazlar ve ilerleyen dönemlerde yeme bozukluğu adayı oldukları bildirilmektedir. Erken yaşta yoğun ekran maruziyetinin otizmle ilişkili olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir.



9 AYLIK BEBEĞİN UYKUSU KAÇ SAAT OLMALI VE UYKU DÜZENİ NASILDIR?

9 aylık bebeğiniz gündüzleri 2 defa olmak üzere, toplamda ortalama 3 saat uyku uyuyabilirler. 9 aylık bebeğiniz bir günde yaklaşık 12-14 saat uyuyabilir.

Bebeğiniz bu dönemde gündüz uykusunu 1 kere uyumak isteyebilir. Eğer 1 defa uyuduğunda uykusunu güzel alıyor ise ona uyum sağlayabilirsiniz.

Her bebeğin gelişiminde, beslenme düzeninde farklılıklar olabileceği gibi uyku düzeninde ve uyku saatlerinde de farklılıklar olabilir.

9 AYLIK BEBEĞİN GECE UYKUSU NASILDIR?

9 aylık bir bebeğin gece uykuları oldukça düzenlidir. Eskisi gibi sık uyanmaları azalmıştır. Gece toplam uyku süresi ortalama 10-11 saattir. Bu sürede bir iki defa gece beslenmesi için uyanabilirler.

9 AYLIK BEBEK NEDEN UYUMAZ?

9 aylık bebeğinizin uyku saatleri düzenlidir. Bebeğiniz gece beslenmek için 1-2 kez uyanabileceği gibi deliksiz bir şekilde uyuyabilir. Bazen 8.ayda olduğu gibi aniden uyanıp ağlama atakları olabilir. Bu ağlama ataklarına yeni diş çıkarma dönemlerinde sık rastlarız. Ayrıca gün içinde aşırı yorulan veya geç yatırılan bebeklerde uyku düzensizlikleri görülebilmektedir. Uyku saatinden hemen önce yorulacağı aktiviteler yapmaktan kaçının, biraz daha pasife geçin.

Bebeğinizde ayrılık kaygısı belirginleşmiştir, bu da uykuya geçişinde sorunlara neden olabilir. Bu durumlarda aynı yatakta uyumamaya özen gösterin, yanında durun, hemen kucağınıza almayın, hafifçe dokunun sizi hissetsin, sizin onun yanında olduğunuzu bilsin ve uykuya geçmesi için ona biraz zaman tanıyın.

Önceki aylarda olduğu gibi bebeğinizin sağlık problemi varsa ya da açlık, altının kirli olması, odanın çok sıcak ya da soğuk olması, gürültülü bir ortamda uyuması durumlarında sık sık uyanabilir. Doktor kontrolünde sağlık problemi olmadığına emin olduktan sonra ona uyuması için uygun koşulları sağlayın.

Oda ısısı 2-22 derece civarında tutun. Kalın olmayan pamuklu kıyafetler giydirin, yorgan ve battaniye yerine uyku tulumlarını tercih edebilirsiniz. Hep aynı saatte yatağına yatırın, yatırmadan önce karnının tok olduğuna, altının kuru olduğuna emin olun. Öncesinde ılık bir banyo ve ardından güzel bir masajla uykuya geçişini kolaylaştırabilirsiniz.

Hala uykuya dalma problemi yaşıyor ise bir uyku arkadaşı olarak pelüş bir oyuncak ya da yumuşak bir battaniye seçebilirsiniz.

9 AYLIK BEBEK YATIRMA POZİSYONLARI

En güvenli yatırma pozisyonu halen sırt üstü yatırılmalıdır. Fakat artık çok hareketli olan bebeğiniz kolaylıkla sağına ve soluna dönebildiği için yattığı pozisyonda çok kalmaz.

6.ayda odasını ayırdığınız bebeğinize 2 yaşına kadar yastık kullanmayınız. İhtiyacı olduğunda onu rahatlıkla duyabilmeniz için odanıza yakın bir oda seçin, odalarınızın kapısını açık bırakın. Bebek telsizlerinden de faydalanabilirsiniz.

9 AYLIK BEBEK HER GÜN KAKA YAPAR MI?

Her bebeğin kaka yapma sıklığı farklıdır. Ek besinlerle beslenen bebeğinizde dışkılama sıklığı, kakasının kıvamında, kokusunda ve görünümünde değişiklikler olabilir. Kakasında bazen sindirilmemiş besin artıkları ile karşılaşabilirsiniz. Her gün 2-3 defa kaka yapabileceği gibi sağlık sorunu olmayan bir bebek haftada bir bile kaka yapabilir.

Kabızlık olması durumunda beslenmesini düzenleyebilirsiniz. Lif oranı daha yüksek olan besinler tercih edin. Kuru kayısı, incir, erik, armut, meyve kompostosu, yeşil yapraklı sebzeler vermeye çalışın. Su içirmeyi ihmal etmeyin.

Normal dışkılama sıklığından daha geç kaka yapması, kaka yaparken zorlanması, kanlı dışkılaması, kusma, karında şişlik, beslenmeme gibi şikayetleri olması durumunda hekiminize kontrole götürmeyi ihmal etmeyin.

9 AYLIK BEBEK İSHAL OLUR MU?

9 aylık bir bebekte ishal görülebilir. Bazı bağırsak enfeksiyonlarında, diş çıkarma döneminde, inek sütü gibi besin alerjilerinde ishalle karşılaşabiliriz. Bebeğiniz günde 6-7 den fazla bol sulu veya kanlı dışkılama yapıyorsa, beraberinde iştahsızlık, kusma, huzursuzluk, ateş gibi şikayetler eklendi ise mutlaka hekiminize başvurunuz.

9 AYLIK BEBEK NE YER VE İÇER? 9 AYLIK BEBEK BESLENMESİ

Bebeğinizin ana besin kaynağı anne sütü veya anne sütünün yetmediği durumlarda devam sütüdür. 9.aya gelen bebeğinizi artık birçok besin ile tanıştırdınız. Pütürlü gıdalara geçtiğiniz bebeğinize tencere yemekleri vermeye başlayın.

Kendi kendine eli ile beslenmek isteyecektir. BLW (bebek liderliğinde beslenme) yöntemine devam etmelisiniz. Bebeğiniz mama sandalyesinde iken önüne kendi eli ile yiyebileceği besinleri yerleştirin, parmak gıda dediğimiz bu besinleri kendi kendine yemesine izin verin. Kaşık, çatal kullanmasına izin verin, biberondan su içmek yerine bardaktan su içmesi için onu motive edin.

Kendi kendine yemesi için çiğnemesi kolay, yumuşak ve küçük besinler seçmelisiniz. Küçük boyutlu doğranmış muz, şeftali, karpuz, kavun gibi meyveler, pişirilmiş brokoli, havuç gibi sebzeler, peynir, ekmek gibi yiyecekleri yiyebilir. Her zaman mama sandalyesinde otururken ve sizin gözetiminizde iken parmak besinleri eline vermelisiniz. BLW yönteminde bebeğinizin boğazına kaçacak sert, kabuklu yiyecekleri vermeyiniz.

Bebeğin enerji, besin ögeleri, vitamin ve minerallere olan ihtiyacının tam olarak karşılanması için tek tür beslemekten kaçınmalısınız. Karbonhidrat, yağ, protein, vitamin ve mineral ihtiyacını tam olarak karşılanmalıdır.

Hep aynı şeylerle beslemeye özen gösterin. Bu, onun damak tadının oluşmasında önemli bir faktördür. Yeni besinlere geçişte kolaylık sağlar. Farklı süt ürünleri, peynir çeşitleri, sebzeler ve meyveler deneyerek bebeğinize daha geniş bir damak tadı kazandırabilirsiniz.

Peki 9 aylık bebeğinizi kaç öğün beslemelisiniz?

Halen ana besin kaynağı anne sütü veya devam sütü ile 3 ana öğün ve 2-3 ara öğün olarak ek besin vermeye devam edebilirsiniz. Her ara öğünde bir bebek kavanozu kadar ek besin alması yeterlidir. Geceleri aç olarak uyanırsa anne sütü, anne sütü almıyorsa devam sütü verebilirsiniz.

Çorbalarla daha önce tanışan bebeğinize mutlaka bir öğün çorba vermeye gayret gösterin. Çorbalarını kemik suyu, çift çekilmiş kuzu kıyma, zeytinyağı ya da tereyağı ilave ederek zenginleştirebilirsiniz. Kırmızı eti, kıyma olarak sebze yemeklerine katabilirsiniz ya da et köftesi şeklinde yapıp çatal ile ezerek verebilirsiniz. Ruşeym unundan yapılmış erişte, makarna vermeye devam edebilirsiniz.

Sabah kahvaltısında peynir, tereyağında ya da haşlanmış olarak yumurta sarısı, tam tahıllı ekmek, pekmez, çekilmiş ceviz verebilirsiniz.

8.ayda başladığımız baklagillerin çeşitliğini arttırabilirsiniz.

Her gün 1 ceviz büyüklüğünde kırmızı eti kıyma şeklinde, haftanın en az 2 günün balık yedirmeyi ihmal etmeyiniz. Kırmızı et demir, vitamin B12 ve protein kaynağıdır. Balık ile Omega-3 ve protein gereksinimini karşılamış olacaksınız.

Yemeklerini zeytinyağı ile yapabilirsiniz. Zeytinyağı tekli doymamış yağ asidinden zengindir ve oleik asit içermektedir.

Sizin ile beraber sofraya oturmalı ve ailenin bir bireyi olarak sofrada yemek yemelidir.

1 yaşına kadar inek sütü, şeker, tuz, baharat, bal ve konserve besinler vermeyiniz. Bal ve konserve edilmiş besinlerde Clostridium botulinum bakterisinin sporları olabilir. Bu nedenle 1 yaşına kadar bal ve konserve edilmiş besinlerden uzak durulmalıdır.

9 AYLIK BEBEK NE KADAR EMER? 9 AYLIK BEBEĞİN EMZİRME SIKLIĞI

Bebeğiniz beslenme sıklığını genellikle kendisi belirler. Günde ortalama 3-4 defa beslenmek ister. 9 aylık bebek mama miktarı her öğün için yaklaşık 210-250 ml kadardır. Geceleri beslenmek için uyanmayabilir ya da bazı bebekler ise gece beslenmek için 1-2 defa uyanabilir.

9 AYLIK BEBEK EK GIDA LİSTESİ

Bebeğiniz her istediğinde onu ana besin kaynağı olan anne sütü veya devam sütü ile desteklemeye devam ediniz. 3 ara öğün olarak ek besin vermeye devam edin. 1 yaşa kadar olan yasak listeye dikkat ediniz. Günde 2-3 bebek kavanozu kadar ek besin yiyor ise yeterlidir.

9 aylık bebek için örnek günlük beslenme tablosu:



• Sabah uyandıktan sonra ana öğünü: Anne sütü ve/veya devam sütü

Ara öğün: kahvaltı verebilirsiniz. Devam sütünün, ıhlamurun içinde ya da tek tek olacak şekilde lor peynir, tuzsuz beyaz peynir, yumurta sarısı, tam buğday ekmeği, pekmez. Bunları tek tek ya da karıştırarak verebilirsiniz. Aynı tip beslememeye çalışın, besin çeşitliğiniz arttıkça sofraya eklediğiniz yemek çeşitliliğini de arttırın.



• Öğlen Ana öğün: Anne sütü ve/veya devam sütü

Ara öğünü: Çorba çeşitleri (çorbalarına kuzu kıyma veya balık, tereyağı ekleyiniz). 1 porsiyon yoğurt veya mevsim meyvesi



• Akşam Ana öğün: Anne sütü ve/veya devam sütü

Ara öğün: Sebze yemeği, makarna, ev eriştesi, anne köftesi, gün içinde vermediyseniz ev yapımı yoğurt veya mevsim meyvesi verebilirsiniz. Evinizde pişen tencere yemeklerinden verebilirsiniz (Dikkat! Tuz ve baharatı kendi tabağınıza sonradan ekleyiniz). Yatmadan 1 saat önce muhallebi.



• Gece acıkarak uyanırsa: Anne sütü ve/veya devam sütü ile beslemeye devam etmelisin.



Bu liste bebeğinizin beslenme planını hazırlamanızda yardımcı olmak için planlanmıştır. Her bebeğin beslenme alışkanlığı farklı olabilir. Önemli olan alması gereken günlük kalori, protein, karbonhidrat, vitamin ve mineral desteğini karşılıyor olmasıdır. Bir yiyeceği sevmiyorsa ona o anda ısrarcı olmayın. O yiyeceği daha sonra tekrardan bebeğinize vermeyi deneyin.

9 AYLIK BEBEK AŞILARI

T.C. Sağlık Bakanlığının çocukluk çağı aşı takviminde 9.ayda aşısı bulunmamaktadır. Çocuk doktorunuzun önerisine planlaması dahilinde özel aşılardan yapılmadı ise Meningokok aşıları yapılabilir.