8 aylık bebek gelişimi - 8 aylık bebeğin boyu, kilosu, beslenmesi, uykusu ve gelişim tablosu

İlk aylarda bebeğinizin büyüme ve gelişimi hızlıdır. Bebeğiniz kronolojik olarak büyüdükçe beslenme, uyku gibi temel ihtiyaçlarında; fiziksel, zihinsel, duyusal ve sosyal gelişiminde normallerin ne olduğu, nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olmak siz anne babanın yetkinliğini arttırır.

8 aylık bebeğin gelişiminde sizleri nelerin beklediğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Pınar Karadeniz ayrıntılarıyla anlattı.

Her bebeğin gelişimi farklıdır ve hepsi bu gelişim özelliklerini aynı zamanda göstermez. Çevresel ve genetik farklılıklar bu değişikliğin temelini oluştursalar da gelişim basamakları genel olarak öngördüğümüz bir seyir içinde gitmelidir. Ebeveynlerin bebek gelişimindeki bu basamakları bilmeleri farkındalıklarını ve yetkinliklerini arttıracaktır. Eğer endişelendiğiniz bir konu varsa çocuk doktorunuza danışmanızı tavsiye ederim.

Bebeğiniz 8 aylık oldu. Bundan sonraki aşamalarda bebeğinizin fiziksel, duyusal ve zeka gelişiminde sizi neler bekliyor? Bebeğinizin beslenmesi ve uyku düzeni nasıl olmalıdır?

8 AYLIK BEBEK FİZİKSEL GELİŞİMİ

8 aylık bebeğiniz desteksiz dik bir şekilde oturabilir. Sırt üstü yatarken tek başına oturma pozisyonuna geçebilir. Kendi etrafında tam tur dönebilir.

Yüz üstü yatarken sürünerek veya emekleyerek önündeki cisimlere ulaşabilir. Bebeğiniz 8.ayda emeklemiyor ise lütfen telaşlanmayın. Bir bebek emeklemeden direkt yürüme aşamasına geçebilir. Yerde otururken sizden yardım alarak veya koltuktan destek alarak ayağa kalkabilir. Kollarının altından tuttuğunuzda adım atmaya çalışır.

Elleri ve ayakları sürekli hareketlidir. Oyuncakları, nesneleri sıkı biçimde kavrayabilir. Bir elindeki oyuncağı rahatlıkla diğer eline geçirebilir. El ve göz koordinasyonunun gelişimi oldukça belirgindir. Artık başparmağını iyice kullanabilmektedir. Bazı cisimleri baş ve işaret parmağı arasına alarak tutmaya çalışır. Küçük nesneleri itmek ve minik boşlukları kurcalamak için işaret parmağını kullanmaya başlar. Bu şekilde tuttuğu cisimleri ve yiyecekleri ağızlarına götürür.

Genellikle 6.aydan sonra dişleri çıkabilir. Ellerine aldıkları her şeyi ağızlarına götürmeyi çok severler. İlk dişi daha çıkmadı ise hemen stres yapmayın, bazen bebeklerin ilk dişleri 1 yaşına doğru çıkar.

8 AYLIK BEBEK DUYUSAL GELİŞİMİ

Bebeğinizin görme ve işitme yeteneği çok iyidir. Uzaktaki cisimleri, kişileri net görür ve takip eder. Derinlik ve uzaklık algısı gelişmiştir. Gördüğü cismin ve duyduğu sesin kendisine olan uzaklığını bilir. Tat, koku ve dokunma duyusu tamamen gelişmiştir.

8 AYLIK BEBEĞİN ZİHİNSEL GELİŞİMİ

8 aylık bebeğinizin için artık bir kâşif diyebiliriz. Merakı ve hareketleri çok artmıştır. Gördüğü oyuncaklara, cisimlere, yiyeceklere dokunmak için tüm çabasıyla uzanır, yerde ise sürünerek ya da emekleyecek ulaşmaya çalışır. Siz yemek yerken sizin yediklerinizden istemeye başlar.

Neden sonuç ilişkisini çok iyi kurmuştur. Mesela, biberonunu gören veya mama sandalyesine oturtulan bebeğiniz yemek saatinin geldiğinin farkındadır.

Cisimlerin görme alanından çıktığı zaman kaybolmadığını bilir ve yere düşen oyuncağını arama çabasına girer yani nesne devamlılığının bilincindedir.

8 aylık bebeğiniz artık kelimelerin ve hareketlerinizin ne anlama geldiğini bilir. Beraber vakit geçirirken ona söylediğiniz ‘’Evet, hayır, gel, al, olmaz’’ gibi kelimelerin anlamını bilir, karşılık olarak size doğru tepki verirler.

8 AYLIK BEBEK DİL VE SOSYAL GELİŞİMİ



• 8 aylık bebeğiniz önceki aylarda çıkarmaya başladığı 2-3 heceli kelimeleri tekrarlama şeklinde çıkarmaya devam eder. Bu kelimeler bu ayda biraz daha anlamlı hale gelmeye başlayabilir. Bilinçli bir şekilde ‘’ba-ba’’, ‘’de-de’’, ‘’ma-ma’’, ‘’an-ne‘’diyebilir. Evet, hayır, güle güle, gibi basit kelimeleri anlar ve doğru tepki verir.



• Taklit yeteneği gelişmiştir. Sizin mimik hareketlerinizi taklit eder. Söylenenleri anlama kapasitesi artmıştır. ‘’ Baş-baş ‘’ dediğinizde elini başına götürür, ‘’bay bay‘’ dediğinizde el sallar, ‘’çirkin ol’’ dediğinizde yüzünü buruşturup sevimli bir hal alabilir.



• İsteklerini size daha net olarak belli eder, ağlamadan isteklerini size mimikleri ve işaret dili ile bildirebilir. Sizin ifadelerinizi anlarlar ve size buna göre cevap verirler.



• Bebeğinizin 8.ayda ayrılık kaygısı belirginleşmiştir. Aile üyelerinin dışındaki yabancıların yanında durmak istemezler ve memnuniyetsizliklerini belli ederler.



8 AYLIK BEBEK GELİŞİM TABLOSU

7-12 ay arasında ilk altı aya nazaran daha yavaş büyürler.

Bebeğinizin fiziksel gelişimini değerlendirmede gelişim tabloları bize yol göstericidir. Her bebeğin gelişim hızını ırk, genetik, cinsiyet ve yaşa göre değişiklik gösteren persantil dediğimiz büyüme eğrilerini kullanarak ölçeriz. Türkiye standartlarına göre hazırlanmış persantil eğrilerinde 3. persantil alt sınırı, 97. persantil üst sınırı, 50. persantil ise ortalama değerleri gösterir.

Şimdi 8 aylık bir bebeğin persantil tablosuna bakalım;







8 AYLIK BEBEĞİN BOYU VE KİLOSU KAÇ OLMALIDIR?

8 aylık bir bebeğin kilosu ve boyu; doğum haftası, cinsiyeti, beslenmesi gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte,

8 aylık bir kız bebeğin kilosu ortalama 8,2 kilogram ve boyu ortalama 70 santimdir. 8 aylık erkek bebeğin kilosu ise ortalama 9 kilogram ve boyu da ortalama 71 santimdir.

8 AYLIK BEBEK NELER YAPAR?

- 8 aylık bebek desteksiz oturabilir. Hareket kabiliyeti iyice artmıştır. Etrafındaki oyuncaklara veya cisimlere sürünerek ya da emekleyerek ulaşabilir. Kendi kendine oturma pozisyonuna rahatlıkla geçebilir. Mobilyalardan destek alarak ayağa kalkabilir.



- Dil gelişimindeki ilerleme sizi her gün şaşırtacak. 2-3 heceli anlamsız kelimelerini tekrarlamaktan çok hoşlanır. Bazı kelimeleri bilinçli bir şekilde söylemeye çalışabilir.



- 8 aylık bebeğiniz isteklerini ağlamadan vücut dili ile ifade etmeye başlar. Oyuncağını işaret parmağı ile gösterir, elinden oyuncağı alındığı zaman uzanarak almaya çalışırken bir yandan da mızırdanarak ister. Altının değiştirilmesinden hoşlanmaz, yatmak istemez kalkmaya çalışır. Bağırarak ya da ses çıkartarak dikkat çekmeye çalışabilir.



- 8 aylık bebeğiniz mükemmel bir şekilde neden ve sonuçların birbirinden ayırır. Hangi oyuncağı ile nasıl oynamasını gerektiğini bilir. Arabasını yerde sürmeye çalışır, kitaplarının sayfasını çevirmek için uğraş verir.



- Sizin ona söylediğiniz ‘’evet, hayır, olmaz, dur’’ gibi sözlerinizi anlar.



- Taklit yeteneği göz önündedir. İyi bir gözlemcidir. Sizin mimik hareketlerinizin ve çıkardığınız seslerin taklidini yapar ve bunu bir oyuna çevirir. Siz evden çıkarken ‘’ bay bay’’ dediğiniz de size el sallar. Telefonu alıp kulağına götürebilir.



- 8 aylık bebeğiniz tam bir kâşif, meraklı bebeğinizin hareket kabiliyetinin artması nedeni ile ev kazalarına karşı tedbirlerinizi almalısınız. Bebeğiniz her şeye ulaşmak, dokunmak isteyecek ve hatta eline aldıkları cisimleri ağızlarına götürecektir. Soluk borusuna kaçabilecek düğme, para ve fındık, fıstık gibi sert kabuklu çerezleri ulaşamayacakları yerlerde saklayınız. Elektrik çarpmasına karşı prizlere çocuk emniyet kapaklarından taktırabilirsiniz. Yanıklara karşı elektrikli ısıtıcılardan, sobadan, çaydanlıktan uzak tutulmalıdır. Ev içi yaralanmaları önlemek için çekmecelerinizi, dolaplarınızı, televizyonunuzu sabitleyin, delici ve kesici cisimleri bebeğinizin ulaşabileceği yerlere bırakmayınız. EV İÇİ KAZALARINA DİKKAT!



- Ayrılık korkusu belirginleşmiştir. Yabacıları bilir, kendisine bakan ailesinden başka birisine gitmek istemez.



- Kaşık, çatal, biberonunu çok daha iyi kavrar ve kullanmaya çalışır. Bardağın kulpundan tutmaya çalışır.



- Vücut bölümlerini öğrenmeye başlar.



8 AYLIK BEBEĞİN GELİŞİMİNİ DESTEKLEYECEK OYUNLAR VE AKTİVİTELER



• Bebeğinizin dil gelişimine katkıda bulunmak için onunla bolca konuşmaya ve kitap okumaya devam etmelisiniz. Basit kavramlarla oluşturulmuş hikaye kitapları dil gelişimi için faydalı olabilir.



• Resimli kitaplar seçebilirsiniz. Hayvanları, renkleri tanıtan kartları göstermeye devam edin. Renkleri gösterin ve renkleri sesli olarak tanıtın.



• Fotoğraf albümünüze bakın, fotoğraftaki kişileri tek tek tanıtın. ‘’Bak kızım bu senin babaannen, bu kim? Eveeet, dede, bak burada daha yeni doğmuştun, bunlar senin ayakların’’ gibi konuşarak albümde gördüğünüz her şeyi hayal gücünüzle genişleterek ona anlatabilirsiniz.



• Taklitler yapın, hayvan seslerini taklit edin, kendinizi ya da ona özgü hareketleri taklit edebilirsiniz. Bebeğiniz taklit oyunlarından çok keyif alır, kahkahalar atar ve bir daha taklit yapmanızı ister, oyunda size eşlik eder.



• Vücut bölümlerini kendinizde ve onda göstererek tanıtın.



• Cisimleri önce kaybedin sonra heyecanla bulup gösterin. Yüzünü iki elinizin ya da bir çarşafın arkasına ‘’ cee ‘’ diyerek saklayın ve ardından yüzünüzü ‘’eee’’ diyerek açın. Bu ‘’ ce-eee’’ oyunundan çok çok keyif alacak, kahkahalar atacak sonra susup tekrardan ‘’ce-eee’’ oyunu oynamanızı isteyecektir.



• Bebeğiniz artık nesneleri çok iyi kavrıyor, neden sonuç ilişkisi kuruyor ve hızlı öğreniyor. Onun ince ve kaba motor ve zihin gelişimine katkı sağlayacak oyuncaklarla oynamasını sağlamalısınız.



• Ses çıkaran, konuşan oyuncaklar alın. Basınca ses çıkaran tuşlu oyuncaklar, birbiri içinden geçen halkalar, üst üste dizilen ve birbiri içinden geçen bloklarla oynamaya devam edin. Böylece ince motor hareketlerinin gelişmesine destek olabilirsiniz.



• Motor gelişimini desteklemek için sevdiği oyuncaklarını onun biraz zorlanarak ulaşabileceği uzaklıkta bir yere bırakın, sürünerek ya da emekleyerek almaya çalışacak.



• Bir sepete oyuncalarını doldurun, onunla birlikte oyuncaklarının ismini söyleyerek oyuncaklarını tek tek boşaltın ve sonradan tek tek sepete tekrardan doldurun.



• Eline yuvarlanan ya da tekerlekli oyuncaklarından verin, bunları yere sürerek oynarken siz onun hareket alanını genişletmiş olacaksınız. Bu oyuncaklar hem motor hareketlerini destekleyecek hem de neden sonuç ilişkisi kurmasına yardımcı olacaktır.



• Önceki aylarda olduğu gibi banyo sonrası masajını yapın, yumuşak hareketlerle egzersiz yaptırmaya devam edin. Onunla dans etmeyi, müzik dinlemeyi ihmal etmeyin.



• Bir önceki aylarda olduğu gibi ellerine aldıkları cisimleri ağızlarına götürmeyi çok severler, güvenli olan diş kaşıyıcıları verebilirsiniz.



• Yemek zamanı kavramını zihnine yerleştirmek için yemek zamanında bebeğinizi mama sandalyesine oturtun ve sizin ile birlikte sofraya katılımını sağlayın. Mama sandalyesinin üstüne kendi eli ile yiyebileceği besinleri yerleştirin, kaşığını önüne koyun. Kendi kendine yemeye çalışmasına izin verin.



8 AYLIK BEBEĞİN UYKUSU KAÇ SAAT OLMALI VE UYKU DÜZENİ NASILDIR?

Gece uykuları biraz daha düzene giren bebeğiniz gündüzleri 2-3 defa da toplamda 3-3,5 saat uyku uyuyabilirler. 8 aylık bebeğiniz bir günde toplamda yaklaşık 14 saat uyuyabilir.

Her bebeğin gelişiminde, beslenme düzeninde farklılıklar olabileceği gibi uyku düzeninde ve uyku saatlerinde de farklılıklar olabilir.

8 AYLIK BEBEK GECE UYKUSU NASILDIR?

Geceleri 6-7 saat aralıksız uyuyabilirler. Toplam gece uykusu ortalama 11-12 saattir. Bu sürede bir iki defa gece beslenmesi için uyanabilirler.

8 AYLIK BEBEK NEDEN UYUMAZ?

8 aylık bebeğinizin uyku saatleri düzenlidir. Daha önceki aylara göre artık uyku süresi azalmaya başlamıştır. Bebeğiniz gece 11-12 saatlik uykusunun 6-7 saatini deliksiz uyuyabilir. Bazen 8.ayda aniden uyanıp ağlama atakları olabilir. Bu ağlama ataklarına yeni diş çıkarma dönemlerinde sık rastlarız. Ayrıca gün içinde aşırı yorulan veya geç yatırılan bebeklerde uyku düzensizlikleri görülebilmektedir.

Bebeğinizde bu aylarda ayrılık korkusu nedeni ile de sık uyanma olabilir. Bu durumlarda aynı yatakta uyumamaya özen gösterin, yanında durun, hemen kucağınıza almayın, hafifçe dokunun sizi hissetsin, sizin onun yanında olduğunuzu bilsin ve uykuya geçmesi için ona biraz zaman tanıyın.

Önceki aylarda olduğu gibi bebeğinizin sağlık problemi varsa ya da açlık, altının kirli olması, odanın çok sıcak ya da soğuk olması, gürültülü bir ortamda uyuması durumlarında sık sık uyanabilir. Doktor kontrolünde sağlık problemi olmadığına emin olduktan sonra ona uyuması için uygun koşulları sağlayın.

Oda ısısı 2-22 derece civarında tutun. Kalın olmayan pamuklu kıyafetler giydirin, yorgan ve battaniye yerine uyku tulumlarını tercih edebilirsiniz. Hep aynı saatte yatağına yatırın, yatırmadan önce karnının tok olduğuna, altının kuru olduğuna emin olun. Öncesinde ılık bir banyo ve ardından güzel bir masajla uykuya geçişini kolaylaştırabilirsiniz.

8 AYLIK BEBEK YATIRMA POZİSYONLARI

En güvenli yatırma pozisyonu halen sırt üstü yatırılmalıdır. Fakat artık çok hareketli olan bebeğiniz kolaylıkla sağına ve soluna dönebildiği için yattığı pozisyonda çok kalmaz. Yataktan düşmelerin sık gözlendiği bir dönemdir.

6.ayda odasını ayırdığınız bebeğinize 2 yaşına kadar yastık kullanmayınız. İhtiyacı olduğunda onu rahatlıkla duyabilmeniz için odanıza yakın bir oda seçin, odalarınızın kapısını açık bırakın. Bebek telsizlerinden de faydalanabilirsiniz.

8 AYLIK BEBEK HER GÜN KAKA YAPAR MI?

Her bebeğin kaka yapma sıklığı farklıdır. Ek besinlere geçen bebeklerde dışkılama sıklığı, kakasının kıvamında, kokusunda ve görünümünde değişiklikler olabilir. Kakasında bazen sindirilmemiş besin artıkları ile karşılaşabilirsiniz. Her gün 2-3 defa kaka yapabileceği gibi sağlık sorunu olmayan bir bebek haftada bir bile kaka yapabilir.

Normal dışkılama sıklığından daha geç kaka yapması, kaka yaparken zorlanması, kanlı dışkılaması, kusma, karında şişlik, beslenmeme gibi şikayetleri olması durumunda hekiminize kontrole götürmeyi ihmal etmeyin.

8 AYLIK BEBEK İSHAL OLUR MU?

8 aylık bir bebekte ishal görülebilir. Bazı bağırsak enfeksiyonlarında, diş çıkarma döneminde, inek sütü gibi besin alerjilerinde ishalle karşılaşabiliriz. Bebeğiniz günde 6-7'den fazla bol sulu veya kanlı dışkılama yapıyorsa, beraberinde iştahsızlık, kusma, huzursuzluk, ateş gibi şikayetler eklendi ise mutlaka hekiminize başvurunuz.

8 AYLIK BEBEK NE YER VE İÇER? 8 AYLIK BEBEK BESLENMESİ

6.ayda ek besinlere geçtiniz fakat halen bebeğinizin ana besin kaynağı anne sütü veya anne sütünün yetmediği durumlarda devam sütüdür. 8.aya gelen bebeğinizi artık birçok besin ile tanıştırdınız. Tanıştığı besin türü artıkça ona yaptığınız yemek çeşitliliği de artmış durumda. Bebeğiniz halen yeni besinlere alışmakta zorluk çekiyor olabilir, bu durum siz ebeveynleri endişelendirmesin. Sabırlı bir şekilde bebeğinizin ek besinleri denemesine destek olmaya devam etmelisiniz.

Önceki aylarda daha püre kıvamında beslenen bebeğinize pütürlü gıdalar vermelisiniz. Pütürlü gıdalar ile bebeğinizin ağız ve çene kaslarının gelişimini ve çiğneme yutma becerisinin gelişimini desteklemiş olacaksınız. Pütürlü gıdalara zamanında geçilmemiş bebeklerde ilerleyen dönemde konuşmada gecikme ve konuşma bozuklukları görülebilmektedir.

8 aylık meraklı bebeğiniz kendi kendine yemek isteyecektir. Onu kendi kendine yemesi konusunda motive etmelisiniz. BLW (bebek liderliğinde beslenme) yöntemine devam etmelisiniz, bebeğiniz mama sandalyesinde iken önüne kendi eli ile yiyebileceği besinleri yerleştirin, parmak gıda dediğimiz bu besinleri kendi kendine yemesine izin verin. Sizden gördüklerini uygulamak isteyen bebeğiniz kaşık kullanmak isteyecektir, bırakın döksün, etrafı kirletsin. Kulplu su bardağı olsun, bardağının kulpundan tutarak su içmesini destekleyebilirsin. Böylece kendi kendine beslenmeyi öğrenmesini, özgüveninin gelişmesine, ince motor hareketlerinin gelişmesine destek vermiş olacaksınız.

Kendi kendine yemesi için çiğnemesi kolay, yumuşak ve küçük besinler seçmelisiniz. Küçük boyutlu doğranmış muz, şeftali, karpuz, kavun gibi meyveler; pişirilmiş brokoli, havuç gibi sebzeler; peynir, ekmek gibi yiyecekleri yiyebilir. Her zaman mama sandalyesinde otururken ve sizin gözetiminizde iken parmak besinleri eline vermelisiniz. BLW yönteminde bebeğinizin boğazına kaçacak sert, kabuklu yiyecekleri vermeyiniz.

Bebeğin enerji, besin ögeleri, vitamin ve minerallere olan ihtiyacının tam olarak karşılanması için tek tür beslemekten kaçınmalısınız. Karbonhidrat, yağ, protein, vitamin ve mineral ihtiyacını tam olarak karşılanmalıdır.

Peki 8 aylık bebeğinizi kaç öğün beslemelisiniz?

Halen ana besin kaynağı anne sütü veya devam sütü ile 3 ana öğün ve 2-3 ara öğün olarak ek besin vermeye devam edebilirsiniz. Her ara öğünde bir bebek kavanozu kadar ek besin alması yeterlidir. Geceleri aç olarak uyanırsa anne sütü, anne sütü almıyorsa devam sütü verebilirsiniz.

Sebze çorbası, besin değeri yüksek olan tarhana ve mercimek çorbası verebilirsiniz. Çorbalarını kemik suyu, çift çekilmiş kuzu kıyma, zeytin yağı ya da tereyağı ilave ederek zenginleştirebilirsiniz. Sebze çeşidi olarak brokoli ve karnabahar ekleyebilirsiniz. Kırmızı etini kıyma olarak sebze yemeklerine katabilirsiniz ya da et köftesi şeklinde verebilirsiniz. Ev yapımı erişte, makarna vermeye başlayabilirsiniz. Blender kullanmadan, çatal yardımı ile ezerek besinlerini verebilirsiniz.

Sabah kahvaltısında peynir, tereyağında ya da haşlanmış olarak yumurta sarısı, tam tahıllı ekmek, pekmez verebilirsiniz. Eğer tek tek yemeyi sevmiyor ise bu besinleri devam sütünü ya da anne sütünün içine katarak verebilirsiniz.

Artık alışmış olduğu gıdalara baklagilleri ekleyebilirsiniz. Baklagiller vitamin, mineral, protein ve lif açısından zengin besinlerdir. Kırmızı-yeşil mercimek, nohut, kuru fasulye ve barbunya baklagiller grubundaki besinlerdir. Bebeğinizde gaz sorunu yapabilecekleri için önceden ıslatma suyunda bekletin, güzelce haşladıktan sonra dış zarlarını soyduktan sonra bebeğinize yedirin.

Her gün 1 ceviz büyüklüğünde kırmızı etini kıyma şeklinde, haftanın en az 2 günün balık yedirmeyi ihmal etmeyiniz.

1 yaşına kadar şeker, tuz, baharat, bal vermeyiniz.

8 AYLIK BEBEK NE KADAR EMER? 8 AYLIK BEBEĞİN EMZİRME SIKLIĞI

Bebeğiniz beslenme sıklığını genellikle kendisi belirler. Günde ortalama 3-4 defa beslenmek ister. 8 aylık bebek mama miktarı her öğün için yaklaşık 210 ml kadardır. Geceleri beslenmek için uyanmayabilir ya da bazı bebekler ise gece beslenmek için 1-2 defa uyanabilir.

8 AYLIK BEBEK EK GIDA LİSTESİ

Bebeğiniz her istediğinde onu, ana besin kaynağı olan anne sütü ve/ veya devam sütü ile desteklemeye devam ediniz. 3 ara öğün olarak ek besin vermeye devam edin. 1 yaşa kadar olan yasak listeye dikkat ediniz. Günde 2-3 bebek kavanozu kadar ek besin yiyor ise yeterlidir.



8 aylık bebek için örnek günlük beslenme tablosu:

• Sabah uyandıktan sonra ana öğünü: Anne sütü ve / veya devam sütü,

Ara öğün: kahvaltı verebilirsiniz. Devam sütünün, ıhlamurun içinde ya da tek tek olacak şekilde lor peynir, tuzsuz beyaz peynir, yumurta sarısı, tam buğday ekmeği, tahıl, çavdar ekmeği, çekilmiş ceviz, avokado, pekmez gibi besinlerle zenginleştirebilirsiniz. Tereyağında yumurta sarısı ile omlet yapabilirsiniz.



• Öğlen Ana öğün: Anne sütü ve / veya devam sütü,

Ara öğünü: Sebze çorbası, tarhana çorbası, yayla çorbası, şehriye çorbası, mercimek çorbası (çorbalarına kuzu kıyma veya balık, tereyağı ekleyiniz),

1 porsiyon yoğurt veya mevsim meyvesi.



• Akşam Ana öğün: Anne sütü ve / veya devam sütü,

Ara öğün: Sebze yemeği, makarna, ev eriştesi, anne köftesi, gün içinde vermediyseniz ev yapımı yoğurt veya mevsim meyvesi verebilirsiniz. Alternatif olarak devam sütü ile yapılmış sade veya meyveli muhallebi verebilirsiniz.



• Gece acıkarak uyanırsa: Anne sütü ve / veya devam sütü ile beslemeye devam etmelisiniz.



8 AYLIK BEBEK AŞILARI

T.C. Sağlık Bakanlığının çocukluk çağı aşı takviminde 8.ayda devlet aşısı bulunmamaktadır. Fakat çocuk doktorunuzun önerisine planlaması dahilinde özel aşılardan Meningokok aşıları yapılabilir.