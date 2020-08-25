2 aylık bebek gelişimi - 2 aylık bebeğin boyu, kilosu, beslenmesi, uykusu ve gelişim tablosu

İlk aylarda bebeğinizin büyüme ve gelişimi hızlıdır. Bebeğiniz kronolojik olarak büyüdükçe beslenme, uyku gibi temel ihtiyaçlarında; fiziksel, zihinsel, duyusal ve sosyal gelişiminde normallerin ne olduğu, nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olmak siz anne-babanın yetkinliğini arttırır.

2 aylık bebeğin gelişiminde sizleri nelerin beklediğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Pınar Karadeniz ayrıntılarıyla anlattı.

2 AYLIK BEBEĞİN FİZİKSEL GELİŞİMİ

Yüz üstü yatarken başını kaldırıp, daha dik tutmaya başlar. Kucağınıza aldığınızda baş kontrolü daha iyidir. Yüz üstü ve sırt üstü yatarken başını kolaylıkla sağa ve sola çevirebilir. Elleri artık yumru şeklinde değildir. Ellerine verilen cisimleri kavramaya başlar. Bu nedenle artık ellerine yutamayacağı, tehlikeli olmayan oyuncaklar, ses çıkaran objeler vererek gelişimine katkı sağlayabilirsiniz.

2 AYLIK BEBEĞİN DUYUSAL GELİŞİMİ

Görme Yetisi: Göz kontağı kurmaya başlar, cisimlere daha iyi odaklanır, renkli objeleri 90 derecelik bakış açısı ile takip edebilir.

İşitme Yetisi: Artık bebeğiniz sizi tanıyor, annenin ve babanın sesini biliyor. Yumuşak ve sert sesleri ayırabilir. Sesin nereden geldiğini anlamak için başını çevirebilir.

Koku ve dokunma Yetisi: Kokuların ayrımını yapabilir, anne ve babanın kokusunu bilir. Kucağa alınmasından hoşlanır, rahatlar ve ağlıyor ise sakinleşir.

2 AYLIK BEBEĞİN ZİHİNSEL GELİŞİMİ

İlk aylar nöro-motor gelişimin en hızlı olduğu zamandır. Zihinsel gelişimin en önemli göstergelerinden biri bebeğinizin sizinle iletişime geçtiğini göstermesidir. 2.aydan itibaren bebeğiniz göz teması kurarak, sizi dinleyerek, ağlama sesinde farklılıklar göstererek, gülümseyerek ve agulayarak kendisini daha iyi ifade eder.

2 AYLIK BEBEĞİN DİL VE SOSYAL GELİŞİMİ

Artık karşılıklı iletişimden müthiş keyif alıyorsunuz. Karnı tok, altı kuru, keyfi iyi ise sizinle güzelce göz kontağı kurar, sizi izler, konuşmalarınızı dinler, size karşılık olarak gülümser, kısa sesler ve heceler ile agular, kollarını ve bacaklarını heyecanla ritmik olarak hareket ettirir. Sizin ona cevap vermenizi bekler.

Acıktığında, bezi kirlendiğinde, gazı olduğunda ağlama şekli değişir, yüzünü buruşturur, farklı ağlama tonları yapabilir. Siz, onun ifadelerinden ne istediğini, neye ihtiyacı olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz.

2 AYLIK BEBEK GELİŞİM TABLOSU

Bebeğinizin fiziksel gelişimini değerlendirmede gelişim tabloları bize yol göstericidir. Her bebeğin gelişim hızını ırk, genetik , cinsiyet ve yaşa göre değişiklik gösteren persantil dediğimiz büyüme eğrilerini kullanarak ölçeriz. Türkiye standartlarına göre hazırlanmış persantil eğrilerinde 3. persantil alt sınırı, 97. persantil üst sınırı, 50. persentil ise ortalama değerleri gösterir.

Şimdi 2 aylık bir bebeğin persantil tablosuna bakalım;

2 AYLIK BEBEK BOYU VE KİLOSU KAÇ OLMALIDIR?

Bebeğinizin cinsiyetine göre farklılık göstermekle birlikte 2.ayın sonunda boyu ortalama 57.5 cm, kilosu 5200 gram civarındadır.

2 AYLIK BİR BEBEK NELER YAPAR?



- Göz kontağı kurar, başını sağa sola çevirerek sizi ve objeleri izlemeye başlar.



- Anne babasının sesini bilir, sesin geldiği yöne doğru başını çevirebilir.



- Bilinçli gülümsemeye başlar, size gülümseme ile yanıt verir.



- Ağlama dışında kısa küçük hece tekrarı şeklinde agulama dediğimiz sesleri çıkarmaya başlar.



- Yüz üstü yatarken başını kaldırabilir, kucakta iken başını kısa süreli dik tutabilir.



- Sırt üstü yatarken kısa süreli başını kaldırıp sağa ve sola döndürebilir.



- Eliyle cisimleri kavramaya başlar.

2 AYLIK BEBEKLER İÇİN OYUNLAR VE AKTİVİTELER

Bebeğiniz ile iletişim kurmak, en mucizevi ve destekleyici aktivitedir. Bebeğinizin ihtiyaçlarını giderirken, uykuya geçerken gözlerine bakarak, ona dokunarak sakin, yumuşak ve sevgi dolu ses tonunuzla normal konuşma ritminizde onu ne kadar çok sevdiğinizi, onun çok güzel ve çok akıllı bir bebek olduğunu söyleyin. Kucağınıza alın evin odalarını gezdirin, ona hikayeler anlatın, şarkılar söyleyin, müzikler dinletin. Onu temiz hava alacağı açık alanlara götürün ve doğanın renkleri ile tanıştırın.

Size aguladığı zaman bebeğinizi dinleyin, sözlerinin bitmesini bekleyin, sonra cevap verin, size gülümseyecek ve tekrar agulamaya başlayacak. Böylece birbirinizi daha iyi anlayacak ve birlikte güzel bir oyun kurmuş olduğunuzu göreceksiniz.

Kasları gün geçtikçe kuvvetlenen bebeğiniz elleri ile cisimleri daha sıkı kavrayabilir. İkinci ayın sonuna doğru oyun minderi alın, sırt üstü yatırın ve sizin kontrolünüzde kısa süreli yüz üstü yatırmaya başlayın. Duyusal becerilerini geliştirmek için ulaşabileceği farklı alanlara ona zarar vermeyecek yumuşak, renkli, ses çıkaran oyuncaklar koyabilirsiniz.

2 AYLIK BEBEK UYKUSU KAÇ SAAT OLMALI VE UYKU DÜZENİ NASILDIR?

Günlük uyku süresi ortalama 15 saattir. Gece gündüz kavramı daha oluşmamıştır. Sık uyanırlar, ihtiyaçları giderildikten sonra tekrar uykuya geçerler.

2 AYLIK BEBEKLERDE GECE UYKUSU

Anne babanın uykusuz geceleri azalmaya başlıyor. Çünkü bebeğinizin gece uykuları ilk bir ayına göre daha uzundur. 2.ayın sonuna doğru iyi bir beslenme sonrası 3 saat rahatlıkla gece uyuyabilir.

2 AYLIK BEBEK NEDEN UYUMAZ?

Bebeklerin mizaçları gibi uyku düzenleri de farklı olabilir. Bebeğinizin sağlık problemi yok ise karnı tok, altı kuru ve gelişimi iyi ise tedirgin olmayın. Uyku için uygun oda koşullarını sağlayıp sağlamadığını kontrol edin. Oda ısısını 18-22 derecede tutun. Pamuklu kalın olmayan giysilerle, sessiz ve loş ışıklı bir odada uyumasını sağlayın.

2 AYLIK BEBEK YATIRMA POZİSYONLARI

Bebeğinizin ilk aya göre daha hareketli fakat halen sağa sola dönemez, bıraktığınız yerde olduğu gibi kalır. Bebeğinizin sağlıklı nefes alarak uyuması için ilk ayda olduğu gibi sırt üstü yatırma pozisyonunu öneriyoruz. Bebeğinizi özellikle bu aylarda ani bebek ölümü sendromundan korumak için yüz üstü asla yatırmayınız.

2 AYLIK BEBEK HER GÜN KAKA YAPAR MI?

Formüla mama ile beslenen bebeklere göre anne sütü ile beslenen bebeklerin kaka yapma sayısı daha fazladır. Çünkü anne sütü daha kolay sindirilir. 2 aylık bir bebek genelde her gün kaka yapar, fakat bazen hekiminizin kontrolünde sağlık problemi olmaması şartı bu süre uzayabilir.

2 AYLIK BEBEK İSHAL OLUR MU?

2 aylık bir bebekte mikrobik ishal nadir olmakla birlikte görülebilir. Ebeveynlerin el hijyenine dikkat etmesi gerekmektedir.

2 AYLIK BEBEK NE YER VE İÇER? 2 AYLIK BEBEK BESLENMESİ

Beslenmesine sadece anne sütü ile veya anne sütünü alamadığı durumlarda formül mama ile devam edilmelidir. Anne sütünün %80'i su olması ve mamalar su ile hazırlandığı için ek olarak bebeğinize su vermenize gerek yoktur. Mide kapasitesi zaten küçük olan bebeğinizi gereksiz su vererek midesini su ile doldurmayın. 1 yaşına kadar inek sütü ve keçi sütü vermeyiniz.

2 AYLIK BEBEK NE KADAR EMER? 2 AYLIK BEBEĞİN EMZİRME SIKLIĞI

Beslenme sıklığı ilk aya göre biraz daha azalmıştır. Günde 7-8 defa beslenmesi yeterlidir. Gece uyku süresi arttığı için gece besleme sıklığınız da azalacaktır. Günlük ortalama kilosu x120-150 cc ile beslenir.

2 AYLIK BEBEK EK GIDA LİSTESİ

Bebeğiniz ilk 6 ay sadece anne sütü, anne sütünün olmadığı veya verilemediği durumlarda formüla mama ile beslenmelidir. 2 aylık bir bebeğe ek gıda verilmemelidir.