1 aylık bebek gelişimi - 1 aylık bebeğin boyu, kilosu, beslenmesi, uykusu ve gelişim tablosu

İlk aylarda bebeğinizin büyüme ve gelişimi hızlıdır. Bebeğiniz kronolojik olarak büyüdükçe beslenme, uyku gibi temel ihtiyaçlarında; fiziksel, zihinsel, duyusal ve sosyal gelişiminde normallerin ne olduğu, nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olmak siz anne-babanın yetkinliğini arttırır.

1 aylık bebeğin gelişiminde sizleri nelerin beklediğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Pınar Karadeniz ayrıntılarıyla anlattı.

1 AYLIK BEBEK DUYUSAL GELİŞİMİ

Görme yetisi: Yeni doğan bebekler 15-20 cm yakınındaki cisimleri görebilirler ama bu görme bulanıktır, büyüdükçe görüş alanları genişler. Göz teması kuramazlar. İlk etapta siyah beyaz objeleri, devamında canlı renkleri ayırt ederler. Kırmızı, turuncu, yeşil gibi canlı renkli ve geometrik şekilli objeleri görüş alanında hareketli bir şekilde gezdirerek bebeğinizin görme ve algı gelişimine destek olabilirsiniz.

İşitme yetisi: Bebeğiniz daha anne karnındayken genellikle 16. haftadan sonra işitmeye başlar. Annenin kalp atışını, annenin sesini, amniyon sıvısının uğultusunu duyar. Anne karnındaki seslere benzemesi nedeni ile fön makinesinin ve elektrik süpürgesinin sesleri bebeğinizi sakinleştirebilir. Bebeğiniz sizin sesinizi tanıyor, o yüzden onunla ilk günden itibaren hep konuşun, ona şarkı söyleyin, ismi ile hitap edin, gülümseyin, böylece aranızdaki bağın günden güne arttığını göreceksiniz.

Tat ve koku yetisi: Bebeğiniz aynı diğer duyuları gibi tat ve koku duyusu gelişmiş olarak dünyaya gelir. Annenin kokusunu ve anne sütünün tadını diğer koku ve tatlardan rahatlıkla ayırabilir. 1 aylık bir bebek daha çok tatlı tatları sever.

Dokunma yetisi: Bebeğiniz dokunma duyusu gelişmiş olarak dünyaya gelir. Artık doğum sonrası ten tene temas ile anne-bebek arasındaki ilk bağ kurulması öneriliyor. Bebeğiniz, kucağınızda olmaktan, ona dokunmanızdan ve onu okşamanızdan mutlu olur, sakinleşir ve kendini güvende hisseder.

1 AYLIK BEBEK ZİHİNSEL GELİŞİMİ

Beş duyuya sahip olarak dünyaya gelen bebeğinizin zihinsel gelişimine destek olmak için onunla iletişime geçin. Onunla konuşun, ona tekrarlayan ritmik ninniler ve şarkılar söyleyin, yaklaşın göz teması kurmaya çalışın, dokunun, onu kucağınıza alarak sizin kokunuzu ve sıcaklığınızı duymasını sağlayın. Zıt ve canlı renkli objeleri izlemesini sağlayın. Gün aldıkça sizinle iletişime geçtiğini, sizi dinlediğini, objeleri takip etmeye başladığını ve sesin geldiği yöne doğru başını çevirdiğini göreceksiniz ve bu size büyük keyif verecek.

1 AYLIK BEBEĞİN FİZİKSEL GELİŞİMİ

Bebeğiniz memeyi bulma ve emme gibi beslenmesini sağlayan yaşamsal reflekslerle doğar. Ani seslerde ve hareketlerde kollarını yana açma şeklinde moro refleksini yapar. İlk aylarda genelde ellerini yumruk şeklinde yapar, yüzüstü yatırdığınızda kısa süreli başını kaldırır. Baş kontrolü tam oluşmadığı için mutlaka bebeğinizin başını destekleyin. Başını sağa-sola döndürebilir ama kendisi sağa-sola dönemez.

1 AYLIK BEBEK DİL VE SOSYAL GELİŞİMİ

Bebeğinizin ilk ay çıkardığı ses ağlamadır. İhtiyaçlarını ağlayarak ifade eder. Aç değilse, altı kuru ise, sağlık problemi yok ise sakinleşir, kendini güvende ve mutlu hisseder. Bebeğinizin dil gelişimini desteklemeye ilk günden itibaren onunla sohbet ederek başlayın. Bebeğiniz ilk ay gülümsemeye başlayabilir ancak bu sosyal bir gülümseme değildir.

1 AYLIK BEBEK GELİŞİM TABLOSU

Bebeğinizin fiziksel gelişimini değerlendirmede gelişim tabloları bize yol göstericidir. Her bebeğin gelişim hızını ırk, genetik, cinsiyet ve yaşa göre değişiklik gösteren persantil dediğimiz büyüme eğrilerini kullanarak ölçeriz. Türkiye standartlarına göre hazırlanmış persantil eğrilerinde 3. persantil alt sınırı, 97. persantil üst sınırı, 50. persentil ise ortalama değerleri gösterir.

Şimdi 1 aylık bir bebeğin persantil tablosuna bakalım;



Doğum haftası ve gelişimine, cinsiyetine göre farklılık göstermekle birlikte bir bebek ortalama 50 cm boyunda ve 3-3.5 kilo civarında doğar. Doğumdan sonra ilk 3-4 gün içinde, fizyolojik tartı kaybı olur ve bu tartı kaybı doğum ağırlığının yaklaşık % 5-6’sı kadardır. 1.hafta-10. gününde doğum kilosuna gelmesi bekleriz. Sağlıklı bir bebek günde 20-30 gram (150-250 gr / hafta ) bir ağırlık artışı gösterir.

1 AYLIK BEBEĞİN BOY VE KİLOSU NE KADAR OLMALI?

Bebeğinizin 1. ayın sonunda boyu ortalama 54 cm, kilosu 4300 gram civarındadır.

1 AYLIK BİR BEBEK NELER YAPAR?

20 cm’ye kadar bir mesafeyi görebilir. Bu, bulanık bir görmedir. Gün geçtikçe göz kasları gelişir ve sizi, cisimleri ve renkleri daha net ayırmaya başlar.

İşitme yetisi ile doğar. Annenin sesini bilir, 1.ayın sonuna doğru sesin geldiği yöne doğru başını sağa sola çevirmeye başlar.

Baş kontrolü yoktur. Yüzüstü yatırıldığında çok kısa bir süre başını kaldırabilir.

Ellerini genellikle yumruk şeklinde tutar.

İhtiyaçlarını ve sıkıntısını ağlayarak belli eder.

Günlük 16-18 saat uyurlar, gece gündüz ayrımını yapamazlar. Sık sık uyanır ihtiyaçlarını karşılar sonrasında tekrardan uykuya dalarlar.

1 AYLIK BEBEKLER İÇİN OYUN VE AKTİVİTELER

Bebeğiniz iletişime çok açıktır, ihtiyaçlarını giderdiğiniz zamanlarda emzirirken, bezini değiştirirken, banyosunda onunla hep konuşun, şarkılar söyleyin, ismi ile hitap edin, bir süre sonra sakinleştiğini, sizi dinlediğini fark edeceksiniz. Onu kucağınıza alın, ellerini-ayaklarını sevin, okşayın, parmaklarına dokunun, sizin sıcaklığınızı ve şefkatinizi hissedecektir. Banyo sonrası ovalama şeklinde yumuşak masajlar ile bebek bakım yağlarından sürebilirsiniz. Çıngıraklı, müzikli, canlı renkli oyuncakları yatağının başına yerleştirin ya da görüş alanında gezdirin. Böylece işitsel, görsel ve zihinsel gelişimini desteklemiş olacaksınız. Güvende olduğu bir ortam, onun sağlıklı büyümesine yardımcı olacaktır.

1 AYLIK BEBEKLERDE UYKU DÜZENİ

Gece gündüz ayırımı olmadan ortalama 16-18 saat uyuyabilirler fakat sık uyanırlar. Karnı doyduktan, kirli bezi değiştirildikten sonra güvenli ortam sağlandığında uykuya geçerler.

Gece uykusu: Bebeğinizin ilk ay gece gündüz ayrımı olmadığı için gece 2-3 saat aralıklarla uyanır. Bu nedenle ilk aylar uykusuz kalabilirsiniz.

Uyku problemleri: Bebeğinizin ilk ay günlük uyku süresi 16-18 saattir. Sık sık sık uyanır, ihtiyaçlarını karşılandıktan sonra tekrar uykuya geçmesi beklenir. Eğer bebeğinizin beslenmesi yetersizse, gazı varsa, odasının ısısı uygun koşullarda değilse, fazla sıkı giydirildiyse ve fiziksel bir rahatsızlığı varsa uyuyamayabilir.

Yatırma pozisyonları: İlk ay aynı odada ama farklı yatakta sırt üstü ve yastık olmadan yatırılmalıdır. Bebeğinizin uyuduğu ortam sessiz, hafif loş ışıklı ve oda sıcaklığı 18-22°C olacak şekilde ayarlanmalıdır. Aşırı sarmayın, pamuklu kıyafetler tercih edin, ağır olmayan ince örtüler ile örtün.

1 AYLIK BEBEK HER GÜN KAKA YAPAR MI?



Doğumdan sonra ilk 48 saatte mekonyum dediğimiz koyu renkli kaka çıkışının olması gereklidir. Anne sütünün sindirimi formüla mamalara göre çok daha kolaydır. Bu nedenle sadece anne sütü alan bebeğiniz günde 7-8 kez altın sarısı-hardal renginde, biraz sulu partiküllü kaka yapabilirler. Mama ile beslenen bebeklerde bu sayı daha az olabilir.

Bebeğinizin tartı alımı iyi, karnı rahat, beslenmesi güzel ve günde 5’den fazla idrarlı bezi olması halinde 4-5 günde bir de kaka yapabilir.

1 AYLIK BEBEK İSHAL OLUR MU?



Mikrobik ishaller yenidoğan döneminde nadir görülür. Fakat hijyen kurallarına uyulmazsa yeni doğan bebeğinizde ishal görülebilir.

1 AYLIK BEBEK BESLENMESİ



1 aylık bebek ne yer ne içer?

Anne ve babanın en çok kaygılandıkları durum bebeğinin beslenmesidir. Bebeğinizin ilk 1 yılı ana besin kaynağı anne sütüdür. İlk 6 ay sadece anne sütü bebeğinizin tüm besin gereksinimlerini karşılar. Ekstra su ihtiyacı yoktur. Anne sütünün çeşitli nedenlerden dolayı yeterli olmaması veya verilemediği durumlarda hekiminizin önerisi ile formül mamalar ile beslenmesi sağlanmalıdır.

1 aylık bebek ne kadar emer?



Yeni doğan bebeğiniz mide hacminin küçük olması nedeni ile az az, sık sık beslenmeye ihtiyacı duyar. Bebeğiniz 2-3 saatte bir yaklaşık 8-12 defa beslenir. Günlük en az alması gereken anne sütü veya mama miktarı bebeğinizin kilosu x 100 cc’dir.

1 aylık bebek ek gıda listesi

1 aylık bebek sadece anne sütüyle, anne sütünün yetersiz olduğu ya da verilemediği durumlarda formüla mama ile beslenmelidir. Ek besin verilmemelidir.