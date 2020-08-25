3 aylık bebek gelişimi - 3 aylık bebeğin boyu, kilosu, beslenmesi, uykusu ve gelişim tablosu

İlk aylarda bebeğinizin büyüme ve gelişimi hızlıdır. Bebeğiniz kronolojik olarak büyüdükçe beslenme, uyku gibi temel ihtiyaçlarında; fiziksel, zihinsel, duyusal ve sosyal gelişiminde normallerin ne olduğu, nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olmak siz anne babanın yetkinliğini arttırır.

3 aylık bebeğin gelişiminde sizleri nelerin beklediğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Pınar Karadeniz ayrıntılarıyla anlattı.

3 AYLIK BEBEK FİZİKSEL GELİŞİMİ

3.ayın sonunda bebeğinizi kucağınıza aldığınız zaman başını dik bir şekilde tutar. Yüz üstü yatırıldığında başını güzelce kaldırıp karşıya bakabilir ve buna göğsünü yerden kaldırarak eşlik eder. Sırt üstü yatar pozisyonda sağa ve sola dönmeler ay sonuna doğru başlayabilir.

Sırt üstü yatarken ellerini kaldırıp, ellerini keşfetmeyi çok severler. Cisimleri bir eli ile tutar ve sallamaya başlar, diğer eli ile destekler ve orta hatta birleştirip ağzına götürmeye çalışır. Bu dönemde bebeğinizin salyaları artmaya başlar. Bu durum, diş çıkaracağı anlamına gelmez.

3 AYLIK BEBEK DUYUSAL GELİŞİMİ

Görme Yetisi: Bebeğiniz artık anne ve babanın yüzünü tanır, onunla ilgilenen kişileri bilir ve ayırt edebilir. Nesneleri ve renkleri birbirinden ayırır. Odanın içinde sizin hareketlerinizi gözleri ile 180 derece takip edebilir.

İşitme Yetisi: Evdeki kişilerin seslerini birbirinden ayırabilir. Alıştığı oyuncağın sesinin tanır. Konuşmanızdaki eğlence, sevme, kızma ve gerginlik tonlarını anlar. Kendi sesinden keyif alır.

Koku ve dokunma Yetisi: Sadece annesinin değil onunla ilgilenen kişilerin kokularını da ayırt edebilir. Kavrama yetisi daha çok geliştiği için eline verilen cisimlere dokunmaktan hoşlanır.

3 AYLIK BEBEĞİN ZİHİNSEL GELİŞİMİ

Onunla konuştuğunuzda iletişime geçerek size agulama, gülme ve çığlık atmalar ile cevap verir. Tanıdık seslere yönelir, çıngırağı eline alıp salladığı zaman ses çıkacağını bilir. Bebeğiniz istek ve ihtiyaçlarını çıkardıkları ses ve beden hareketleri ile anlatmaya başlar.

3 AYLIK BEBEK DİL VE SOSYAL GELİŞİMİ

Artık eğlence zamanı… Onunla bol bol konuşup, oynayın. Sevinç, şaşırma ve heyecan duyguları belirgindir. Seslerine ve tepkilerine cevap vermeyi ihmal etmeyin. Evde onunla ilgilenen kişiler dışındaki yabancılara da gülücük saçabilir.

Odada yalnız kalmak istemezler.

1 AYLIK BEBEK GELİŞİM TABLOSU

Bebeğinizin fiziksel gelişimini değerlendirmede gelişim tabloları bize yol göstericidir. Her bebeğin gelişim hızını ırk, genetik , cinsiyet ve yaşa göre değişiklik gösteren persantil dediğimiz büyüme eğrilerini kullanarak ölçeriz. Türkiye standartlarına göre hazırlanmış persantil eğrilerinde 3. persantil alt sınırı, 97. persantil üst sınırı, 50. persentil ise ortalama değerleri gösterir.

Şimdi 3 aylık bir bebeğin persantil tablosuna bakalım;

3 AYLIK BEBEĞİN BOYU VE KİLOSU KAÇ OLMALIDIR?

3 aylık bir bebeğin kilosu ve boyu; doğum haftası, cinsiyeti, beslenmesi gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte, kilosu ortalama 6 kilogram, boyu 60 santimetredir.

3 AYLIK BİR BEBEK NELER YAPAR?

- Etrafındaki insanların yüzlerini, seslerini, kokularını ayırabilir. Cisimleri 180 dereceye kadar takip edebilir.



- Baş kontrolleri 3. ayın sonuna doğru iyice tamamlanmıştır. Yüz üstü yatarken başını 45 derece yukarı kaldırabilir ve karşıya bakabilir, kucağınızda başını dik tutabilir.



- Ellerini daha iyi kullanmaya başlar, cisimleri kavrayıp ağzına götürür, her iki elini orta hatta birleştirir.



- Kendi sesini bilir, kendi kendine heceler, agular, çığlık atar, güler.

3 AYLIK BEBEĞİN GELİŞİMİNİ DESTEKLEYECEK OYUNLAR VE AKTİVİTELER

3. ay bebeğinizin iletişime çok daha açık olduğu bir dönem. Göz teması kurmaya devam edin, onunla konuşun, oyuncaklarının renklerini, isimlerini söyleyin, o heyecanlandığı zaman konuşarak, dokunarak, bol bol sarılarak cevap verin.

Kendisini tanımaya başlıyor, ellerini incelemeyi sever. Ellerine tehlikeli olmayan farklı boyutta ve yumuşaklıkta oyuncaklar verin. Aynada kendisini görmesini sağlayın, bundan büyük zevk alacaktır.

Kaslarını güçlendirmek için sırt üstü yatarken yumuşak ve tekrarlayan hareketler ile kollarını yana açın geri kapatın, bacaklarını büküp göğüs hizasına getirin sonra geri düzeltin. Oyun halısında daha uzun süre yüz üstü yatırın ve karşısına geçip renkli bir oyuncağını gösterin, sıkıldığı zaman zorlamayın.

Vücudunun sağa sola dönüşlerini güçlendirmek için yanındaki oyuncaklarının yerini zaman zaman değiştirin.

Yatağına yatırın, bir süre ilgilendikten sonra odadan çıkın, sizin odada olmadığınızı anlayacak ve mızırdanmaya başladığında tekrar odaya girin, buradayım bebeğim, seni yalnız bırakmadım, seni çok seviyorum gibi sözcüklerle aranızdaki güven duygusunu besleyin.

3 AYLIK BEBEK UYKUSU KAÇ SAAT OLMALI VE UYKU DÜZENİ NASILDIR?

Günlük uyku süreleri yaklaşık 12-15 saattir, 6 saatini gündüz uykusu olarak geçirir. Gündüz 2-3 kere uykuya geçebilir. Uyku uyanıklık sıklığı azalmıştır, artık gündüz sizinle daha çok vakit geçirmek istiyor, onunla oyunlar oynamanızı bekliyor.

3 AYLIK BEBEKLERDE GECE UYKUSU

Gece gündüz kavramı tam olarak yapamasa da gece uyku süreleri artmıştır. Bebeğiniz artık geceleri 6-8 saat kesintisiz rahatlıkla uyuyabilir. Fakat daha sıklıkta uyanıp beslenmek de isteyebilir.

3 AYLIK BEBEK NEDEN UYUMAZ?

Bebeğiniz anne memesinde uyumak isteyebilir, memeden ayırdığınızda birden uyanıp cin gibi size bakabilir. Bebeğinizin sağlık problemi varsa ya da açlık, altının kirli olması, odanın çok sıcak ya da soğuk olması, gürültülü bir ortamda uyuması durumlarında sık sık uyanabilir. Doktor kontrolünde sağlık problemi olmadığına emin olduktan sonra ona uyuması için uygun koşulları sağlayın. Uyku öncesi banyosunu yaptırmanız sonrasında ona güzelce masaj yaparak uykuya geçmesine yardımcı olabilirsiniz.

3 AYLIK BEBEK YATIRMA POZİSYONLARI

En güvenli yatırma pozisyonu halen sırt üstü yatırmadır. Günlük aktivite sırasında yüz üstü yatırıp kaslarının kuvvetlenmesine yardımcı olabilirsiniz.

3 AYLIK BEBEK HER GÜN KAKA YAPAR MI?

Sadece anne sütü ile beslenen 3 aylık bebekler her gün kaka yapabilir. Anne sütü kakası pütürlü, hardal sarısı renginde hafif suludur. Çocuk hekiminizin kontrolünde olmak şartı ile sağlık problemi olmayan bir bebek nadiren de olsa 5-6 günde bir kaka yapabilir.

3 AYLIK BEBEK İSHAL OLUR MU?

2 aylık bir bebekte mikrobik ishal nadir olmakla birlikte görülebilir. Ebeveynlerin el hijyenine dikkat etmesi gerekmektedir. Mama ile beslenen bebeklerin biberon temizliğine özen gösterilmelidir. İnek sütü alerjisinde ishal gibi mukuslu kanlı dışkılama görülebilir, böyle bir durumda çocuk hekiminize danışınız.

3 AYLIK BEBEK NE YER VE İÇER? 3 AYLIK BEBEK BESLENMESİ

Beslenmesine sadece anne sütü ile veya anne sütünü alamadığı durumlarda formül mama ile devam edilmelidir.

3 AYLIK BEBEK NE KADAR EMER? 3 AYLIK BEBEĞİN EMZİRME SIKLIĞI

Bebeğiniz beslenme sıklığını genellikle kendisi belirler. Genellikle günde ortalama 6 defa beslenmek ister. Geceleri 2 defa beslenmesi yeterli olur. Günlük ortalama kilosu x 150 cc ile beslenir.

3 AYLIK BEBEK EK GIDA LİSTESİ

3 aylık bebek sadece anne sütü ile anne sütünün yetersiz olduğu ya da verilemediği durumlarda formüla mama ile beslenmelidir. Üçüncü ay eline aldığı her şeyi ağzına götürme eğilimdedir, bu ek besinlere geçeceğiz anlamına gelmez.