İşte şeytanın listesi

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1) Dün bir bankanın hesaplarına giren dolandırıcılar tarafından dolandırılan Nur Hanım’ın hikâyesini yazmıştım.

Ardından İçişleri Bakanlığı’nın “sibergöz” operasyonlarını aktardım.

Peki en çok başvurulan dolandırıcılık yöntemleri hangisiydi?

İçişleri Bakanlığı’ndan rica ettim ve onlarca maddeden oluşan o listeyi aldım.

Ben buna “şeytanın listesi” diyorum.

Buyrun...

Güney Ege’nin en güzel otellerinden birisine önceki hafta gelen bir müşteri, resepsiyonda bir türlü kaydını bulamaz. Resepsiyona yaptığı ödemeyi gösterir. Otelin web sitesine gönderdiği maili ve cevabını gösterir. Ama resepsiyon bu bilgileri kayıtlarında bulamaz.

O an anlaşılır ki;

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Otelin internet sitesine çok benzeyen bir sahte web sitesi ile müşteri dolandırılmıştır. Ardından dolandırılan başka müşteriler gelmeye başlar.

Olay öylesine yayılır ki;

Bölgenin en büyük turizm birliği DOKTOB’un başkanı Yücel Okutur bir açıklama yapar:

“Bu turizmin büyük meselesidir. Çok sayıda şikâyet alıyoruz. Jandarmaya müracaatlar var. Bizi resmen sabote ediyorlar. Devletimizin bu sorunu çözeceğini umuyorum...”

2) 74 MİLYON KİŞİ İNTERNETTE

Önce dolandırıcıları cezbeden şu bilgileri paylaşmalıyım:

- Türkiye’de 74 milyon kişi internet kullanıyor.

- 54 milyon kişi sosyal medyada...

- Türkiye, günde 6 saat 57 dakikayla dünyada 20’nci sırada.

- Sosyal medyada ise 2 saat 44 dakikayla dünyada 14’üncü sıradayız.

3) LİSTENİN İLK SIRALARI OTEL, VİZE VE KRİPTO PARA

İşte bakanlıktan aldığım o liste.

Yani “şeytanın listesi...”

- Sahte internet siteleri üzerinden otel/villa/bungalov ve araç kiralama rezervasyon dolandırıcılığı,

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- Sahte siteler ve sponsorlu gönderiler üzerinden “yüksek kazanç vaadiyle yatırım” içerikli temalarla Forex/kripto varlık yatırım dolandırıcılığı,

- Kredi kartı aidat iadesi dolandırıcılığı,

- Sahte internet siteleri üzerinden “vergi ödeme, borç sorgulama, bakiye yükleme” dolandırıcılığı,

- Zincir marketlere aitmiş gibi görünen sahte hediye çeki dolandırıcılığı,

- Sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen “kupon dolandırıcılığı.”

4) İKİNCİ EL OTOMOBİL DOLANDIRICILIĞINA ÖRNEK

Yine bakanlıktan verilen bir örnek olay: “M.K. internet arama motorunda araç alım satım içeriği ile ilgili arama yapar... Ve üst sıralarda çıkan sahte araç satış sitesine girer. Otomobil ilanını söz konusu sitede gördükten sonra dolandırıcı T.K. ile irtibat kurar. Otomobilin yasal sahibi olan İ.M.’nin durumdan haberi yoktur. Dolandırıcı şahıs, alıcı ve satıcı ile ayrı ayrı irtibat kurup; ‘Size uygun fiyattan araç satacağım’ diyerek alıcıyı, ‘Size çok iyi bir müşteri buldum’ diyerek de satıcıyı inandırmıştır. Ardından alıcı ve satıcıyı buluşturur ancak birbirleri ile araç fiyatı hakkında iletişim kurmaması gerektiği, aksi halde ticaretin bozulacağı konusunda alıcı ve satıcıya telkinde bulunur. Otomobilin eksper prosedürlerinin ardından dolandırıcı T.K. parayı göndermesi için IBAN bilgisini alıcıya iletir. Satıcı ile alıcı notere gittiklerinde satış gerçekleşmez, çünkü para satıcıya geçmediği için satıcı onay vermez ve yaklaşık 500.000 TL mağduriyet doğar. (Adli süreç devam etmektedir).”

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5) 100 MİLYONLUK SAHTE VİZE VURGUNU

Bakanlıktan gelen bilgilere devam ediyorum:

- Vatandaşların yurtdışı seyahatlerine yoğun talep gösterdiğini fırsat bilerek ‘Vize Başvurusu/Garanti Vize Fırsatı’ temalı sahte siteleri arama motorlarında üst sıralarda göstererek vatandaşların kendilerine ulaşmasını sağlıyorlar...

- Kendilerine ulaşan vatandaşlardan 90-80 Euro talep ediliyor.

- Başvurunun 4 ay sonra sonuçlanacağı söylendiği için vatandaşlar bu süreçte dolandırıldıklarını anlamıyorlar. Söz konusu yöntemle çok sayıda mağdurdan yaklaşık 100 milyon Türk Lirası haksız kazanç elde edildiği tespit edilmiştir.

- Emniyet görevlilerince gerçekleştirilen eşzamanlı operasyon neticesinde 8 farklı ilde 75 şüpheli yakalanmıştır...

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6) SİBER SUÇLARLA MÜCADELE TİMİ

Soruyorum:

-Böylesine yaygın bir internet ortamında sahtekârlıklar nasıl önlenecek?

İşte aldığım cevap: “7/24 devriye görevi gerçekleştiren Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 1 Haziran 2023-18 Nisan 2024 tarihleri arasında 751 operasyon gerçekleştirilmiş, 2.816 şüpheli yakalanmış, 625 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanırken, 1.495 şüpheli tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde 969 milyon TL para ve mal varlığına, 53 adet tabanca/tüfek ile 1.873 adet fişeğe el konulmuştur.”

7) TUZAĞA DÜŞMEMEK İÇİN NE YAPMAK LAZIM

74 milyon kişinin bulunduğu bir internet ortamında sahtekârlara karşı tüketiciler kendilerini nasıl koruyacak?

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İşte bakanlıktan gelen tavsiyeler:

-Araç kiralama, otel rezervasyon gibi işlemlerde sahte sitelerin temasına veya arama motorlarında ilk sırada çıkmasına güvenilmemesi, sitelerin adres çubuklarının kontrol edilerek harf değişikliklerine karşı duyarlı olunması,

- Sponsorlu gönderilere, sponsorlu internet sitelerine karşı dikkatli olunması,

- Araç, villa, bungalov kiralamaları yapılırken kurumsal şirketlerden işlemlerin yürütülmesi, TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) sitesinden https://www.tursab.org.tr ve Ticaret Sicil Gazetesi’nden firmaların kontrol edilmesi,

-İnternet üzerinden satın alınacak ikinci el/sıfır ürünlerle ilgili irtibata geçtikleri kişilerin kendilerine “Güvenli Ödeme” gerekçesiyle gönderdikleri sahte sitelere dikkat edilmesi, IBAN adreslerine yapılacak para transferlerine karşı dikkatli olunması,

- İnternet üzerinden yapılacak alışverişlerde limiti kullanıcı tarafından belirlenen ve düzenli aralıklarla yenilenebilen sanal kartların kullanılması,

- İkinci el satışların gerçekleştiği platformlarda alışveriş esnasında kapora talep edilmesi durumunda satıcının güvenirliğinin teyit edilmesi.

Evet arkadaşlar; İçişleri Bakanlığı bu dolandırıcılara karşı amansız bir mücadele veriyor. Ve uyarıyor:

-Şüphelenmeniz halinde 7/24 görev yapan siber suçlarla mücadele timini aramayı ihmal etmeyin.

İyi pazarlar...