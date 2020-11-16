7 aylık bebek gelişimi - 7 aylık bebeğin boyu, kilosu, beslenmesi, uykusu ve gelişim tablosu

İlk aylarda bebeğinizin büyüme ve gelişimi hızlıdır. Bebeğiniz kronolojik olarak büyüdükçe beslenme, uyku gibi temel ihtiyaçlarında; fiziksel, zihinsel, duyusal ve sosyal gelişiminde normallerin ne olduğu, nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olmak siz anne babanın yetkinliğini arttırır.

7 aylık bebeğin gelişiminde sizleri nelerin beklediğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Pınar Karadeniz ayrıntılarıyla anlattı.



Her bebeğin gelişimi farklıdır ve hepsi bu gelişim özelliklerini aynı zamanda göstermez. Çevresel ve genetik farklılıklar bu değişikliğin temelini oluştursalar da gelişim basamakları genel olarak öngördüğümüz bir seyir içinde gitmelidir. Ebeveynlerin bebek gelişimindeki bu basamakları bilmeleri farkındalıklarını ve yetkinliklerini arttıracaktır. Eğer endişelendiğiniz bir konu varsa doktoruna danışmanızı tavsiye ederim.

Bebeğiniz 7 aylık oldu. Bundan sonraki aşamalarda bebeğinizin fiziksel-duyusal-zeka gelişiminde sizi neler bekliyor? Bebeğinizin beslenmesi ve uyku düzeni nasıl olmalıdır?

7 AYLIK BEBEK FİZİKSEL GELİŞİMİ

Bebeğiniz destekli veya desteksiz dik bir şekilde oturabilir

Bebeğiniz yüz üstü yatırıldığında rahatlıkla dirsekleri üzerine gelebilir, başını dik tutup karşıya bakabilir, yerde yakınındaki cisimlere uzanarak ve hatta sürünerek ulaşabilir. Sırt üstü ve karın üstü sağına ve soluna dönebilir. Bu nedenle yatak düşme gibi kazalarla sık karşılaşırız. Ev içi güvenlik tedbirlerinizi almayı unutmayınız.

Sırt üstü yatarken sizden yardımla veya yardımsız bir şekilde oturur pozisyona geçebilir. Oyuncaklarını, bardağını kavrayabilir. Elden ele oyuncaklarını geçirebilir. Tek eli ile objelere uzanıp alabilir.

Kolları ve bacakları hep hareketlidir, oyun zamanı heyecanlanarak kahkahalar ile sizi oyuna teşvik eder.

Genellikle 6. aydan sonra dişleri çıkabilir. Ellerine aldıkları her şeyi ağızlarına götürmeyi çok severler. İlk dişi daha çıkmadı ise hemen stres yapmayın, bazen bebeklerin ilk dişleri 1 yaşına doğru çıkar.

7 AYLIK BEBEK DUYUSAL GELİŞİMİ

Bebeğinizin el ve göz koordinasyonu çok daha iyidir. Uzaktaki cisimleri ve kişileri net görür ve takip eder.

Duyma yetisi ile doğan bebeğiniz sizin sesinizi, kendi sesini ve oyuncaklarının seslerini iyi bilir. Sesin geldiği yönü, tanıdığı birine ait bir ses ise kime ait olduğunu çok iyi bilir. Kendi ismini tanır ve çağrıldığında bakar. Kendi çıkardığı sesleri dinlediği gibi başkalarının çıkardığı sesleri de dinlemeye başlar.

Onunla ilgilenen kişilerin kokusu tanır, annesinin kokusunu diğer kişilerden rahatlıkla ayırabilir.

Ek besinlerin tadını ayırt edebilir. Sevdiği ve sevmediği tatlara karşı tepkisini belli eder.

7 AYLIK BEBEĞİN ZİHİNSEL GELİŞİMİ

7 aylık bebeğinizin daha meraklı ve keşfetme dönemi başlıyor. Elleriyle her şeyi keşfetmeye çalışabilir. Tehlike oluşturabilecek bir şeye dokunmak isterse ona yüksek olmayan ve güven veren bir bir sesle 'Hayır' dediğinizde bunu anlar. Sizin bu şekildeki komutlarınızı bilir.

Sebep sonuç ilişkisi daha çok kurmaya başlar. Onunla oyun oynadığınızı, ona kızdığınızı ve onu sevdiğinizi bilir, size ona göre tepki verir. Daha önceden sadece karnı acıktığında, altını kirlettiğinde ağlarken artık isteklerinin olması için ağlamaya başlar. Ağlarken yaptığı mimikleri ve ses tonunu ile ne için ağladığını size anlatır.

7 AYLIK BEBEK DİL VE SOSYAL GELİŞİMİ

Tek heceleri söyleyebilir. Sesleri taklit etmeye başlarlar. "Ma-ma-ma, ba-ba-ba, da-da-da" gibi sesleri bolca duyarsınız.

Bebeğiniz söylediklerinizi anlamlandırmaya başlayabilir, 'Hayır' dediğiniz zaman, ismi ile seslendiğiniz zaman size doğru tepkiler verir.

Sizin ses tonunuzdan, yüz ifadenizden sizi anlar, karşılık olarak; susma, dudak büzme, mızırdanma, farklı tonlarda ağlama veya bol kahkahalı gülücükler ile size cevap verir.

Bebeğinizin tepkilerinden onun neyi istediğini, neye kızdığını, neyi sevdiğini veya sevmediğini kolaylıkla anlayabilirsiniz.

Daha önce bilmediği kişilerle karşılaştığı zaman korku duyabilir, ağlayabilir yani yeni gördüğü kişileri yabancılar. Ayrılık korkusu nedeni ile anne veya babasının kucağından başkasına gitmek istemez.

7 AYLIK BEBEK GELİŞİM TABLOSU

7-12 ay arasında ilk altı aya nazaran daha yavaş büyürler.

Bebeğinizin fiziksel gelişimini değerlendirmede gelişim tabloları bize yol göstericidir. Her bebeğin gelişim hızını ırk, genetik, cinsiyet ve yaşa göre değişiklik gösteren persantil dediğimiz büyüme eğrilerini kullanarak ölçeriz. Türkiye standartlarına göre hazırlanmış persantil eğrilerinde 3. persantil alt sınırı, 97. persantil üst sınırı, 50. persantil ise ortalama değerleri gösterir.

Şimdi 7 aylık bir bebeğin persantil tablosuna bakalım;

7 AYLIK BEBEĞİN BOYU VE KİLOSU KAÇ OLMALIDIR?

7 aylık bir bebeğin kilosu ve boyu; doğum haftası, cinsiyeti, beslenmesi gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte, 7 aylık bir kız bebeğin kilosu ortalama 8 kilogram ve boyu ortalama 67 santimdir. 7 aylık erkek bebeğin kilosu ise ortalama 8.5 kilogram ve boyu da ortalama 68.5 santimdir.

7 AYLIK BEBEK NELER YAPAR?

- 7 aylık bebek desteksiz oturmaya başlayabilir.



- Sırt üstü yattığında sağa ve sola rahatlıkla dönerler ve yüz üstüne dönebilir.



- Sırt üstü yatarken ayaklarını tutarak rahatlıkla ağzına sokabilirler.



- Yüz üstü yatarken sürünerek yakınındaki cisimlere ulaşabilir. Dirsekleri ile kendini kaldırıp oturma pozisyonuna geçebilir.



- Kollarından desteklenince ayaklarına ağırlığını verebilir.



- Cisimleri çok daha iyi kavrarlar, tek eli ile oyuncaklarını sallayabilirler. Elden ele kolaylıkla cisimleri geçirebilirler. Parmaklarını daha iyi kullanmaya başlarlar.



- Tam düzgün olmasa da kaşık ve çatalı tutmayı çok severler.



- Yabancıları tanıdığı insanlardan ayırırlar ve tepki vermeye başlarlar.



- Çıkardıkları sesler ve yaptıkları mimiklerle isteklerini, hoşnutsuzluklarını size anlatabilirler.



- Sizin ses tonunuzdan, mimiklerinizden, hatta ‘’hayır’’ demenizden sizin ne ona ne demek istediğinizi anlar.



- İsmini bilir, ona ismi ile seslendiğinizde kimin kendisine seslendiğini bilir ve sesin geldiği yöne doğru bakar.



- Doyduğunda yemek istemediğini size belli eder. Elindeki oyuncağını aldığınızda size itiraz edebilir.

7 AYLIK BEBEĞİN GELİŞİMİNİ DESTEKLEYECEK OYUNLAR VE AKTİVİTELER



• Her ayda olduğu gibi dil gelişimini desteklemek için onunla bolca konuşmak, ona kitap okumak gerekir. Böylece kelime haznesini genişletmiş oluruz ve kelimelerin anlamlarını öğrenmeye başlayacaktır.



• Hayvanları, renkleri tanıtan kartları göstermeye başlayın. Hayvanların çıkardığı sesleri taklit edin. Renkleri gösterin ve renkleri tanıtın.



• Önceki aylarda olduğu gibi banyo sonrası masajını yapın, yumuşak hareketlerle egzersiz yaptırmaya devam edin. Onunla dans etmeyi, müzik dinlemeyi ihmal etmeyin.



• Yüzünüzü elinizle kapatın, sonra 'ce-eee' diyerek açın, buna kahkahalar ile cevap verecek sonra bir daha 'ce-eee' oyunu yapmanızı isteyecek.



• Emeklemesini desteklemek için yüz üstü yatırın, sevdiği oyuncakları oyun halısının uzanma mesafesinden biraz daha uzağa yerleştirin. Onu cesaretlendirin uzanması ve sürünerek oyuncağını almasına. Bunu için yuvarlanan ya da tekerlekli oyuncakları da seçebilirsiniz.



• Basınca ses çıkaran tuşlu oyuncaklar, birbiri içinden geçen halkalar, üst üste dizilen ve birbiri içinden geçen bloklar alın. Bu oyuncaklar hem ince motor hareketlerini destekleyecek hem de neden-sonuç ilişkisi kurmasına yardımcı olacaktır.



• Ellerine aldıkları cisimleri ağızlarına götürmeyi çok severler, güvenli olan diş kaşıyıcıları verebilirsiniz.



• Yemek zamanı kavramını zihnine yerleştirmek için, yemek zamanında bebeğinizi mama sandalyesinde sizin ile birlikte sofraya katılımını sağlayın. Mama sandalyesinin üstüne kendi eli ile yiyebileceği besinleri yerleştirin, kaşığını önüne koyun.



7 AYLIK BEBEĞİN UYKUSU KAÇ SAAT OLMALI VE UYKU DÜZENİ NASILDIR?



7 aylık bebeğinizin uykusu artık daha düzenlidir. Geceleri daha az uyanır, gündüzleri 2-3 defa uyku uyuyabilirler. Uyku süresi değişmekle beraber günde toplamda ortalama 14-15 saattir.

7 AYLIK BEBEĞİN GECE UYKUSU NASILDIR?

Gece uykusu 7.aydan itibaren düzene girmeye başlamıştır. Geceleri 6-7 saat aralıksız uyuyabilirler. Bu sürede bir iki defa gece beslenmesi için uyanabilirler.

7 AYLIK BEBEK NEDEN UYUMAZ?

Önceki aylarda olduğu gibi bebeğinizin sağlık problemi varsa ya da açlık, altının kirli olması, odanın çok sıcak ya da soğuk olması, gürültülü bir ortamda uyuması durumlarında sık sık uyanabilir. Diş çıkarma döneminde sık uyanma şikayetleri olabilir. Doktor kontrolünde sağlık problemi olmadığına emin olduktan sonra ona uyuması için uygun koşulları sağlayın.

7 AYLIK BEBEK YATIRMA POZİSYONLARI

En güvenli yatırma pozisyonu halen sırt üstü yatırılmalıdır. Fakat 7.aylık kolaylıkla sağına ve soluna dönebildiği için yattığı pozisyonda çok kalmaz. Yataktan düşmelerin sık gözlendiği bir dönemdir.

Oda ısısını 20-22 dereceye ayarlayın, karanlık ya da loş ışıkta uyumasını sağlayın, üzerini kalın giydirmeyin, pamuklu kıyafetler tercih edin. Yorgan ve battaniye gibi örtüler yerine uyku tulumunu tercih edebilirsiniz. 2 yaşına kadar yastık kullanılmasını önermiyoruz. 6.aydan itibaren odasını ayırabilirsiniz. İhtiyacı olduğunda onu rahatlıkla duyabilmeniz için odanıza yakın bir oda seçin, odalarınızın kapısını açık bırakın. Bebek telsizlerinden de faydalanabilirsiniz.

7 AYLIK BEBEK HER GÜN KAKA YAPAR MI?

Her bebeğin kaka yapma sıklığı farklıdır. Ek besinlere geçen bebeklerde dışkılama sıklığı, kakasının kıvamında-kokusunda ve görünümünde değişiklikler olabilir. Kakasında bazen sindirilmemiş besin artıkları ile karşılaşabilirsiniz. Her gün 2-3 defa kaka yapabileceği gibi sağlık sorunu olmayan bir bebek haftada bir bile kaka yapabilir.

Bebeğiniz çok huzursuz, kakası sert top top ise, yaparken zorlanıyor ise, rutin kaka yapma düzeninden daha uzun sürelerde dışkılaması oluyor ise kabız denilebilir. Karbonhidrat ağırlıklı, tek düzey beslenme kabızlığa sebep olabilir. Beslenmesini düzenlemek gerekir. Armut, sebze çorbası, lifli gıdalar, komposto, öğünlerine 1-2 çay kaşığı zeytin yağı ekleyebilirsiniz ve su içirmeyi ihmal etmeyin.

Normal dışkılama sıklığından daha geç kaka yapması, kaka yaparken zorlanması, kanlı dışkılaması, kusma, karında şişlik, beslenmeme gibi şikayetleri olması hekiminize kontrole götürmeyi ihmal etmeyin.

7 AYLIK BEBEK İSHAL OLUR MU?

7 aylık bir bebekte ishal görülebilir. Bazı barsak enfeksiyonlarında, diş çıkarma döneminde, inek sütü gibi besin alerjilerinde ishalle karşılaşabiliriz. Bebeğiniz günde 6-7’den fazla bol sulu veya kanlı dışkılama yapıyorsa, beraberinde iştahsızlık, kusma, huzursuzluk, ateş gibi şikayetler eklendi ise mutlaka hekiminize başvurunuz.

7 AYLIK BEBEK NE YER VE İÇER? 7 AYLIK BEBEK BESLENMESİ

6.ayda ek besinlere geçtiniz fakat halen bebeğinizin ana besin kaynağı anne sütü veya anne sütünün yetmediği durumlarda devam sütüdür.

6.ayda başlanan ek besinlere 3 gün kuralına uyarak devam ettiniz, artık bebeğiniz 7.ayında. Bu geçen sürede bebeğiniz 10-15 çeşit besin ile tanıştı.

Besin çeşitliği artıkça daha zengin bir menü oluşturmaya başlayacaksınız. 2-3 ara öğün olarak ek besin vermeye devam edebilirsiniz. Her ara öğünde yarın bebek kavanozu kadar ek besin alması yeterlidir.

Sebze çorbalarına devam edebilirsiniz ek olarak besin değeri yüksek olan tarhana çorbasına geçebilirsiniz. Çorbalarına kuzu kıyma ve zeytin yağı ilave etmeyi unutmayınız.

Bu dönemde püre kıvamından biraz daha pütürlü ek gıdalara geçmeye özen göstermelisiniz. Böylece bebeğinizin çiğneme ve yutma becerisinin gelişmesini desteklemiş olacaksınız.

1 yaşına kadar şeker, tuz, baharat, bal vermeyiniz. Yumurtanın sarısına 1/8 oranında başlayın ve 3 gün ara ile miktarı arttırarak tam bir yumurta sarısını kahvaltı öğününe dahil edin. Omega-3 içeriği yüksek olan balığı 7.ayda beslenme listesine ekleyebilirsiniz.

7 aylık bebeğiniz ek besinlerle beslenirken mama sandalyesinde ve sizinle birlikte sofraya oturtun, siz yemek yerken sizi gözlemlesin, sofraya oturtulduğu zaman yemek yemesi gerektiğini bilsin. BLW (bebek liderliğinde beslenme) yöntemini uygulayın, bebeğiniz mama sandalyesinde iken önüne kendi eli ile yiyebileceği besinleri yerleştirin. Bırakın kendi kendine de beslenebilsin.

7 AYLIK BEBEK NE KADAR EMER? 7 AYLIK BEBEĞİN EMZİRME SIKLIĞI

Bebeğiniz beslenme sıklığını genellikle kendisi belirler. Günde ortalama 5-6 defa beslenmek ister. 7 aylık bebek mama miktarı her öğün için yaklaşık 180-210 ml kadardır. Geceleri beslenmek için uyanmayabilir ya da bazı bebekler ise gece beslenmek için 1-2 defa uyanabilir.



7 AYLIK BEBEK EK GIDA LİSTESİ

Her bebeğin uyku ve beslenme ritmi aynı olmak zorunda değildir. Bebeğiniz her istediğinde onu ana besin kaynağı olan anne sütü ve/ veya formül mama ile desteklemeye devam ediniz.

7 aylık bebek için örnek günlük beslenme tablosu:



• Sabah: Uyandıktan sonra ana öğünü: Anne sütü ve / veya devam sütü,



Ara öğün: Kahvaltı verebilirsiniz. Devam sütü veya anne sütünün içine lor peynir, tuzsuz beyaz peynir, yumurta sarısı, Tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği, pirinç, çekilmiş ceviz, avokado, pekmez gibi besinlerle zenginleştirebilirsiniz. Tereyağı eklenebilir.



• Öğlen ana öğün: Anne sütü ve / veya devam sütü,



Ara öğünü: Sebze çorbası, tarhana çorbası, yayla çorbası (çorbalarına kuzu kıyma veya balık, tereyağı ekleyin)



• Akşam ana öğün: Anne sütü ve / veya devam sütü,



Ara öğün: gün içinde vermediyseniz ev yapımı yoğurt veya cam rendede rendelenmiş mevsim meyvesi verebilirsiniz. Alternatif olarak devam sütü ile yapılmış sade veya meyveli muhallebi verebilirsiniz.



• Gece acıkarak uyanırsa: Anne sütü ve / veya devam sütü ile beslemeye devam etmelisin.



7 AYLIK BEBEK AŞILARI

T.C. Sağlık Bakanlığının çocukluk çağı aşı takviminde 7.ayda devlet aşısı bulunmamaktadır. Fakat çocuk doktorunuzun önerisi ve planlaması dahilinde özel aşılardan Meningokok aşıları yapılabilir.