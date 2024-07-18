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Mutfakta yapılan bu hatalar ölümcül olabilir! Besin zehirlenmesini önlemede 2 saat kuralı

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#Gıda Zehirlenmesi#Gıda Zehirlenmesi Belirtileri#Besin Zehirlenmesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 08:38

Besin zehirlenmesi ülkemizde ve dünya genelinde özellikle yaz aylarında daha sık görülen önemli bir sağlık sorunu. Kış mevsiminde hastanelerde yaygın görülen influenza ve gribin yerini; yaz aylarında Stafilokok, Salmonella, E.Coli gibi bakteriler ile Rotavirüs ve Norovirüs gibi virüslerin yol açtığı besinzehirlenmeleri alıyor.