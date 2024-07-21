Doktordan, sağlığımızı ciddi şekilde mahveden 10 şaşırtıcı günlük alışkanlığımızın listesi

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'Sağlık basittir’ diyen Boettcher, listesini internet üzerinden paylaştı ve halihazırda 700.000 kişi tarafından görüntülendi.

Abur cubur şirketlerinin, son birkaç on yılı yaşam tarzımızı, yiyeceklerimizi ve tükettiğimiz bilgileri mümkün olduğunca basit olmaktan uzaklaştırdığını söyleyen Boettcher'in lşstesi şu şekilde:





SABAHIN İLK SAATLERİNDE KAHVE İÇMEK

Sabah erkenden bir fincan kahve içmenizin sebebi keyif almak değil mi? Ancak Boettcher, kafeinin vücudun su kaybetmesine neden olduğunu söyledi.

Sabah kalktığınızda sekiz saattir su içmediğiniz için zaten vücudunuz susuz kalmış olur. Uyuduğunuzda da terleyerek sıvı kaybediyorsunuz. Bu nedenle kahve içmeden önce yaklaşık dört bardak su içmenizi öneriyor.

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USDA (Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı) erkeklerin günde 13 bardak, kadınların ise 11 bardak su içmesi gerektiğini söylüyor.





İLK İŞ OLARAK TELEFONA UZANMAK

Sabah ilk iş olarak e-postalarınızı ve bildirimlerinizi kontrol etmek için telefonunuzu elinize almak size cazip gelebilir ancak Boettcher, güne başlamanın daha kötü bir yolu olmadığını, mesajlarınızı kontrol etmeden önce, dışarıda biraz hareket ederek zaman geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, sabahın erken saatlerinde telefon kullanmanın stres tepkisini tetikleyebileceğini, vücutta kortizol salınımına yol açabileceğini ve bunun da gün içindeki ruh halini etkileyebileceğini söylüyor.

Yapılan araştırmalar, telefonların beyin göçü etkisi yarattığını ve insanların yakınındayken bilişsel kapasitelerinin azaldığını ortaya koyuyor.





AĞIZDAN NEFES ALMAK

Amerikalıların yarısından fazlasının burunları yerine ağızlarından nefes aldıkları düşünülüyor.

Ağızdan nefes almak ağız kuruluğuna neden olabilir çünkü sürekli havanın girip çıkması ağızdaki nemin buharlaşmasına neden olabilir. Bu da ağızda bakteri üremesi riskini artırır, ardından diş çürümesi veya enfeksiyon gibi sorunlara yol açabilir.

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Dilin ağızda geriye doğru kıvrılması ve hava yolunu tıkaması durumunda ise uyku bozulabilir, horlama ve uyku apnesi ortaya çıkabilir ve sağlıklı uyku bozulabilir.

Boettcher, bununla mücadele etmek için bilinçli bir şekilde burnunuzdan nefes almayı öğrenmenizi ve uyurken uyku bant kullanmayı öneriyor.





UYUMADAN ÖNCE GÖNDER TUŞUNA BASMAK

Yatağa yatmaya hazırlanırken pek çok kişi telefonuyla oynuyor; son haberleri okuyor veya arada sırada mesaj veya e-posta gönderiyor. Ancak uzmanlar, telefonlardan yayılan mavi ışığın uykuyu bozabileceğini ve beyni aktif modda tutabileceğini söylüyor.

Boettcher, saat 17.00'den sonra tüm cihazların kapatılmasını, rahatsız etmeyin moduna alınmasını ve her akşam için bu modun planlanmasını öneriyor.

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Uyumadan önce telefon kullanmak, uyku öncesi aşırı uyarılmaya neden olarak uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Ayrıca adrenalin gibi hormonların salgılanmasını sağlayarak stresi tetikleyebilir.





KAHVALTIDA GEVREK YEMEK

Kahvaltılık gevrek şirketleri bize kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu hatırlatmayı severler. Ancak bu gevrekler, genellikle rafine karbonhidratlar ve şekerlerle doludur ve tüketildiğinde kan şekerinde ani artışlara neden olabilir.Boettcher, "Günün ilerleyen saatlerinde kronik yorgunluk ve açlık hissetmenizin nedeninin bu gevrekler olduğunu, gevrek yerine yerine yumurta, yulaf ezmesi, çilek ve kuruyemiş gibi protein ve yağlara dayalı bir kahvaltı yapılmasını tavsiye ediyor.

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ÇOK AZ PROTEİN YEMEK

Doktorlar protein tüketmenin daha uzun süre tok kalmanın ve kilo vermenin harika bir yolu olduğunu söylüyor.

Boettcher da insanların yüksek proteinli bir diyete odaklanmasını öneriyor. USDA, ise her gün 50 ila 175 gram protein tüketmesi gerektiğini söylüyor.

Karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerden oluşan üç makro besin maddesi içinde en tok tutanı proteinlerdir.

Boettcher, tokluk hissi, kas gelişimi ve onarımı, bağışıklık sistemi fonksiyonları için proteinin beslenmemizin merkezinde olması gerektiğini söylüyor.





MASA BAŞINDA HAREKETSİZ KALMAK

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Tahminlere göre, Amerikalıların yüzde sekseninden fazlası masa başı işlerde çalışıyor. Yani bu kişiler günde sekiz saatten fazla hareketsiz kalıyor, bu da onların sağlıkları üzerinden olumsuz etkilere yol açabilir.

Boettcher, altı saatten fazla bir süre masada kalmanın duruş bozukluğu, kilo alımı ve kronik hastalık riskinin artması gibi çok sayıda komplikasyon riskini artırdığını söylüyor.

Bu iddia, masa başında çalışanların herhangi bir nedenden dolayı ölme ihtimalinin, masada çalışmayanlara göre yüzde 13 daha fazla olduğunu ortaya koyan araştırmalarla da destekleniyor.

Boettcher, çalışanların bu olumsuz etkilerden kurtulmak için her saat ayakta durma, esneme veya yürüme gibi hareketler yapmaya çalışmaları gerektiğini söyledi.





GAZLI İÇECEK VE MEYVE SUYU TÜKETMEK

Kalorili içecekleri tüketmek bize cazip gelebilir ancak bunlardan kaçınmak en iyisi.

Bir kutu gazlı içecekte ortalama 39 gram şeker bulunuyor. Bu miktar hem erkekler hem de kadınlar için önerilen günlük şeker miktarının üzerinde. Bir bardak portakal suyunda ise 25 gram şeker bulunuyor.

Uzmanlar, lif içermediği için bu şekerin doğrudan kan dolaşımına karıştığını ve bunun da kandaki şeker seviyesinde ani artışa yol açtığını söylüyor.

Boettcher, meyve suları, gazlı içecekler ve alkolden alınan sıvı kalorileri kesmenin kilo kaybı ve genel sağlık açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

ALKOL

Boettcher, alkol tüketmenin kilo alımına, kaygıya ve kronik hastalık riskinin artmasına neden olabileceğini söyleyerek uyarıyor. Özellikle günün geç saatlerinde alkol tüketimi, gün boyunca yaşanan anıların işlenmesi için gerekli olan REM uykusunu baskıladığı için uykunun bölünme riskini de artırıyor.

Karaciğer saatte yaklaşık 10 gram alkolü parçaladığından, bu içeceklerden sadece birinin kan dolaşımından temizlenmesi iki saati bulabilir. Boettcher, “Haftada birkaç kez alkol tüketmek sizi öldürmez ama her gün içerseniz öldürebiliré diyor.





YATMADAN HEMEN ÖNCE PARLAK IŞIĞA MARUZ KALMAK

Yatakta ekrana bakmanın komplikasyonlarından biri uykuyu bozabilmesidir. Çünkü bu ekranlar, beyinde uyku vaktinin geldiğini bildiren melatonin salınımını engelleyebilen mavi ışık saçıyor.

Boettcher, bundan kaçınmak için mavi ışık engelleyiciler kullanılmasını veya yatmadan bir saat önce ekranların kapatılmasını öneriyor.