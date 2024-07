100'üncü yaş gününde yaptığı hava dalışıyla dünya rekorunu kırdı... Bugün 107 yaşında ve hâlâ turp gibi sağlıklı olmasının dört sırrını anlattı

Haberin Devamı

Al Blaschke 97 yaşındayken hava dalışı yapma fikri aklına düştü. Ama sonradan bunun saçma bir şey olacağına karar verdi Blaschke. 100 yaşına kadar beklemek varken neden 97 yaşında hava dalışı yapacaktı ki?

Gerçekten de ilk hava dalışını 100'üncü yaş gününde tamamladı.

Ardından 2020 yılında 103 yaşındayken bir hava dalışı daha gerçekleştirdi. Torunlarının üniversite mezuniyetlerini kutlamak isteyen Blaschke, 14.000 fit yüksekteki bir uçaktan atladı ve tandem hava dalışı yapan en yaşlı kişi olarak Guinness Dünya Rekorları arasına adını yazdırdı.

Blaschke, bu rekoru uzun süre elinde tutamadı. İsveçli Rut Linnea Ingegard Larsson, 2022 yılında Blaschke'nin rekorunu kırdığında dünya üzerinde 103 yıl 259 günü tamamlamıştı.

Gözden Kaçmasın 102 yaşında ve hâlâ 84 yıl önce kurduğu işinin başında... Bir asrı sağlıkla devirmesinin dört sırrını anlattı Haberi görüntüle

Ancak Blaschke'nin de kolay kolay pes etmeye niyeti yoktu. Rekoru yeniden geri almak isteyen Blascke, 27 Kasım 2023'te bir hava dalışı daha gerçekleştirdi ve 106 yıl 327 günlükken bir kez daha dünyanın en yaşlı hava dalışçısı oldu.

Haberin Devamı

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan ve emekli bir nalbur olan Blaschke, Business Insider'a yaptığı açıklamada, nasıl bu kadar uzun yaşadığını bilmediğini belirtti ve "Gerçekten sağlam bir vücudum var. 70'lerindeki insanların vücutları kadar sağlam" dedi.

Gelecekte "Nasıl oldu da bu kadar uzun yaşadım?" diye kendi kendine soran insanların sayısı artacak. Pew Research'ün ABD Nüfus Dairesi verileri üzerinden yaptığı çıkarımlara göre, 2054 yılı itibarıyla her 10.000 Amerikalıdan 14'ü 100 yaşını geçmiş olacak.

Blaschke, sorunun cevabını bilmese de genlerinin ve çevresel faktörlerin yanı sıra günlük hayatta benimsediği bazı alışkanlıkların uzun yaşamasına katkıda bulunmuş olabileceğini söyledi. Blaschke bu alışkanlıkları Business Insider'a anlattı.

BOL BOL SU İÇMEK

Blaschke, "Bu yaşta halen sağlıklı olmamı sağlayan şeylerden biri su içmek olabilir. Eşim duvara astığı bir çizelgeyle her gün gerektiği kadar su içmemi sağlardı. Su dünyanın en önemli sıvısı ve vücudunuz için yapabileceğiniz en iyi şey" dedi.

Haberin Devamı

Araştırmalar da Blaschke'yi doğruluyor. Örneğin 2023 yılında 11.000 aşkın yetişkinle yapılan ve bilim dergisi eBioMedicine'de yayımlanan bir araştırmada, bol miktarda su içen katılımcılarda kalp ve akciğer hastalıkları gibi kronik sorunların gelişme ihtimalinin daha düşük, beklenen ömür süresinin ise daha yüksek olduğu görüldü.

HAREKETLİ OLMAK

107 yaşına kadar sağlıkla gelmesinin bir diğer sırrının da hayatı boyunca hareketli olması olduğunu söyleyen Blaschke, gençken çok iyi bir tenis oyuncusu olduğunu ayrıca yıllarca golf oynadığını belirtti.

Uzmanlar da aynı fikirde... Yaşlanma araştırmacısı Dr. Heidi Tissenbaum, geçtiğimiz günlerde Business Insider'a yaptığı açıklamada, hareketli kalmayı uzun yaşamanın anahtarı olarak nitelendirip küçük hareketlerin bile "hiç yoktan iyi" olduğunu ifade etti.

Haberin Devamı

Öte yandan Dr. Marwa Ahmed'in Harvard Üniversitesi Sağlık Yayınları için kaleme aldığı yazıda vurguladığı üzere, 1980'lerden bu yana yapılan araştırmalar hep kişi ne kadar çok egzersiz yaparsa uzun yaşama şansının da o kadar arttığına işaret ediyor.

DANS ETMEK

Hayatı boyunca dans etmekten büyük keyif aldığını belirten Blaschke, "Eskiden eşimle birlikte büyük grup danslarına giderdik. Pistte 600 kişi olan zamanlar olurdu" dedi.

Blaschke bugün hâlâ dans partneriyle polka yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Nitekim 2024 yılında PLoS One dergisinde yayımlanan bir araştırma da dans etmenin ileri yaştaki yetişkinlerin hayat kalitesini ve postür, denge gibi fiziksel fonksiyonlarını iyileştirebileceğini gösteriyor.

Haberin Devamı





ŞARKI SÖYLEMEK

Tıpkı dans etmek gibi şarkı söylemek de ileri yaştaki yetişkinlerde daha iyi bir hayat kalitesiyle ilişkilendiriliyor.

Örneğin Norveç'te yapılan ve 2020'de Journal of Research in Nursing'de yayımlanan bir araştırma, şarkı söylemenin yaşlılarda kaygı düzeylerini düşürebileceğini gösterdi.

Blaschke, Business Insider'a yaptığı açıklamada, "Müziği ve şarkı söylemeyi çok seviyorum. Bence herkes biraz şarkı söylemeli. Ruh halinizi iyileştiriyor" diye konuştu.

Business Insider'ın "The world's oldest skydiver did his first jump on his 100th birthday. Now 107, he shares his 4 longevity secrets." başlıklı haberinden derlenmiştir.