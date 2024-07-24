12 yıl önce rahimde kaybolan spiral, bağırsağında çıktı | Bu spiraller neden kayboluyor?

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ABD'de yaşayan Daniella Hampton, doğum kontrol yöntemi olarak spiral yani rahim içi araç taktırmıştı ancak 6 hafta sonra ona spiralin düştüğü söylendi.

9 yıl boyunca yeniden çocuk sahibi olmayı denedi ancak bir türlü hamile kalamayınca spiralin vücudunda kaldığını düşünmeye başladı. 2021 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucunda yapılan tetkiklerde, yıllar önce takılan spiralin kolonunda olduğu tespit edildi. Çekilen röntgende, spiralin kalın bağırsağının içinde olduğu ve rahmini deldiği ortaya çıktı.

Bu süre zarfında kolon ağrılarının olduğunu ama doktorların bir şey bulamadığını iddia eden kadın, onca yıl o spirali vücudunda tuttuğu ve hamile kalamadığı için çılgına dönmüştü.

Spiralin çıkarılması için operasyon geçiren ve ikinci çocuğunu doğuran Hampton, Facebook'ta bir paylaşım yaptı ve röntgenlerinin fotoğraflarını şu cümlelerle paylaştı: "Vücudunuza güvenin hanımlar. Spiralin içimde olduğunu her zaman biliyordum ama kanıtlayamıyordum."

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Peki nasıl oluyor da bu rahim içi araçlar vücutta kayboluyor?

Bu durum nadir yaşanan bir komplikasyon mu?

Takılırken yapılan bir hatadan mı kaynaklanıyor?

Taktırdıktan sonra belli aralıklarla kontrol edilmeli mi?

Aklımıza takılan tüm soruları Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Dr. Kağan Kocatepe ile konuştuk. İşte 6 SORUDA SPİRAL KAYMASI ilgili merak ettiğimiz tüm detaylar...

1- Neden bu tür vakalar yaşanıyor? Hangi durumlarda spiral kayar? Bu çok olası bir durum mu yoksa nadir yaşanan bir komplikasyon mu?

Kağan Kocatepe, spiralin dünya üzerinde çok yaygın olarak kullanılan bir gebelikten korunma yöntemi olduğunu, spiralin gerek rahimden vajinaya gerekse çok ender olsa da karın içine “göç etmesi” olgularına rastlanıldığını belirtti. Karın içine göç eden spiral olgularının ender görülse de belli bir oranda maalesef ortaya çıkabildiğini, bunun haber olmasının nedeninin zaten ender görülmesi olduğunu ifade etti.

VÜCUT SPİRALİ YABANCI CİSİM OLARAK ALGILAYIP ATMAK İSTİYOR

2- Spiral takılırken yapılan bir hatadan ya da doğru yerleştirilememesinden dolayı kaynaklanıyor olabilir mi?

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Kocatepe, yıllar önce, ABD’nin Alabama eyaletinde, bir bebeğin elinde annesinin hamile kalmamak için taktırdığı doğum kontrol spirali ile dünyaya geldiği iddiasının bebeğin fotoğrafı paylaşılarak, sosyal medyada viral hale geldiğini hatırlatarak benzer olgularda yaşanan durumun nedenini şöyle açıkladı:

“Burada asıl olay şu: Plastik bir gövdeden oluşan T şeklindeki bir cisim rahim içine takılınca vücut bunu hemen yabancı bir cisim olarak algılıyor ve bunu atmak istiyor. Kolları sayesinde rahim içine sıkıca tutunan spiral orada güzelce tutunuyor ve vücut çoğunlukla onu atmayı başaramıyor. Ancak bazen rahim içindeki zayıf ve ince bir noktadan (bu zayıf nokta doğumsal bir durum veya daha önceden geçirilmiş bir ameliyattan kaynaklanıyor olabilir) spiral, kendine bir yol bularak rahim kas tabakasının içinde ilerliyor ve çoğunlukla bu aşamada rahim kasına gömülü olarak kalıyor. Ender durumlarda ilerlemeye devam ederek rahmi deliyor ve karın boşluğuna düşüyor. Bu aşamada ‘omentum’ denen karın boşluğunu ve içindeki organları koruyan hareketli organ yabancı madde olarak algıladığı spirali çoğunlukla karın içinde hapsederek etkisiz hale getiriyor ve bu şekilde yıllarca belirti vermeden orada kalmasını sağlayabiliyor.”

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Spiral takılmasının çok zor ve karmaşık bir olay olmadığını özellikle belirtmek isteyen Kocatepe, bu işlemin asistanlığın ilk senesinde öğrenildiğini, doktor tecrübesizliği ve hatasından da elbette ki kaynaklanabileceğini ancak bu durumu daha ziyade yukarıda bahsedilen faktörlere bağlı düşünmenin daha mantıklı olacağını sözlerine ekledi.

3- Spiral kayarsa nasıl belirti verir?

Spiral en sık karın içine doğru değil, vajinanın içine doğru yani vücut dışına kaydığını, bu tür durumlarda genellikle fazladan bir kanama sonrasında kadının iç çamaşırında spiralini göreceğini belirten Kocatepe, diğer belirtileri şöyle sıraladı.

“Spiralin kaydığını belli eden diğer bir durum, kadın doğumcuların ultrasonda rahim içinde spirali görememesidir. Kadın spiralini kanamayla düşürmüş ve pıhtılar arasında gizlenmiş spiralin farkına varamamış olabilir. Spiral görülemediğinde en sık rastlanan durum budur. “

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Yine de spiralin görülemediği her durumda ileri bir radyolojik yöntemle (tomografi, MR) spiralin karın boşluğuna düşüp düşmediğinin araştırılması gerektiğini altını çizen Kocatepe, bu tür durumlarda laparoskopi yani kapalı ameliyat ile spiralin çıkarılabileceğini söyledi.



5- Bu tarz komplikasyonların yaşanmaması için spiral taktırdıktan sonra belli aralıklarla kontrolünün yapılması gerekir mi?

Kocatepe, spiral takılan hastaların olağan kontrollere gelmesinin önerildiğini, onun dışında kadınların kanamalarında bir anormallik fark ettiklerinde (fazla kanama, ara kanama) spiralin vajinaya kayıp kaymadığının belirlenmesi için doktora gitmeleri gerektiğini söyledi.

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6- Kişi kendi kendine evde kontrolünü yapabilir mi yoksa jinekolojik muayene şart mı?

Kadının eğer vücudunu iyi tanıyorsa, kendi kendine kontrolünü yaparak spiralin iplerini hissetmeye çalışabileceğini, ancak oldukça zor ve gereksiz bir yöntem olduğunu söyleyen

Dr. Kağan Kocatepe, bunun yerine yıllık muayenelerin yeterli olduğunu ifade etti:

Bu spiral kayma vakalarının artmasının nedeninin günümüzde bu haberlerin hızlı yayılmasından kaynaklandığını, eskiden Türkiye dışında olan vakaların Türkiye'de de duyulmasının çok zorken şimdi artık dünyanın herhangi bir yerinde olan bir olayın hemen dünyanın her yerinde duyulduğunu söyledi ve ekledi: “Spiralin karın içine kaymasının bir haber değeri var çünkü çok ender görülüyor ve böyle haberleri insanların ilgisini çekiyor.”

Kocatepe, son olarak bu ender görülen durumların spiral gibi rahat bir gebelikten korunma yönteminden vazgeçmek için asla bir neden olmadığını, çünkü her tıbbi prosedürün bazı yan etkilerinin olabileceğinin bilinmesi gerektiğinin altını çizdi.