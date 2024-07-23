Hem çok lezzetli hem de çok faydalı... Vitamin, mineral ve bitkisel protein deposu: Aşure

Altuntaş, aşuredeki malzemelerin sağlığa faydalarına dair şunları kaydetti:
"En önemlisi kalp dostu olması. Kalp dostu yeni beslenme modellerinden Portfolio diyeti; 'Günde 45-50 gram kuruyemiş yiyelim, özellikle de fındık-badem olsun. Günde 15-20 gram lif yiyelim -bu lifleri de aşuredeki nohut, kuru fasulye, buğday, yağlı tohum, meyvelerin tamamından alıyoruz- günde 35-50 gram baklagil yiyelim.' der. Bir kâse aşure yediğimizde, kötü kolesterol dediğimiz LDL'yi düşüren, kardiyovasküler hastalıkların risk faktörlerini azaltan bu kalp dostu diyetin de önerdiği kuruyemiş, baklagil ve lif çeşitliliğini almış oluyoruz."