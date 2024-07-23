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Hem çok lezzetli hem de çok faydalı... Vitamin, mineral ve bitkisel protein deposu: Aşure

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#Sağlık#Yaşam#Aşure
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 08:19

Beslenme uzmanları, aşurenin içeriğindeki baklagiller, tam tahıllar, sert kabuklu yemişler ve meyveler sayesinde birçok kronik hastalığa karşı koruma sağladığını, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve "kalp dostu" olduğunu belirtiyor.