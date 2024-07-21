17.00’den sonra kahve tüketmeyin, çünkü… Kahve tüketimi hakkında bilinmesi gereken 9 önemli nokta

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman “Kahveyi ölçüsüz tüketilebilecek masum bir içecek olarak görmemek gerekir. Çünkü içeriğindeki kafeinin fazlası; anksiyete, yorgunluk, uykusuzluk ve kan basıncında yükselme gibi olumsuz etkilere neden olabilirken, bir de kahveye eklenen aromalı, şekerli şuruplar, kremalar ve süt tozları da kahveyi sağlığa çok zararlı olabilecek bir içecek haline getirebiliyor. Bu içerikler yüksek kalori değerleri ile de kilo artışına hatta diyabet ya da obezite ile ilişkili hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Bu nedenle kahve tüketirken dikkatli olmak gerekir” dedi ve kahve tüketimi hakkında bilinmesi gereken 9 noktayı anlattı.