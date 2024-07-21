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17.00’den sonra kahve tüketmeyin, çünkü… Kahve tüketimi hakkında bilinmesi gereken 9 önemli nokta

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#Kahve Tüketimi#Günde Kaç Fincan Kahve#Kahve Tüketimi Nasıl Olmalı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 08:40

Kimileri ‘güne zinde başlamak’, kimileri ‘sosyalleşmek’, kimileri ‘işe konsantrasyon sağlamak’, kimileri de ‘yorgunluk atmak’ için sarılıyor kahveye… Hal böyle olunca, modern çağın vazgeçilmezi haline gelen kahvenin tüketimi, son yıllarda 7’den 70’e hemen her kesimde hızla artıyor! Ancak dikkat! Günümüzde hem türleri hem de hazırlanma biçimleri ile sayısız şekilde karşımıza çıkan kahve, bazı kurallara dikkat edilmediğinde sağlığa fayda yerine çok ciddi zarar verebiliyor. Aromalar, şuruplar, tatlandırıcılar, kremalar ve aşırı sıcaklarda serinlemek amacıyla aşırı şekilde tüketilebilen cezbedici soğuk karışımları derken diyabetten obeziteye dek birçok sağlık sorununa zemin hazırlayabiliyor.