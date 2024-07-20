Uzmanlar uyardı: İşte sağlık için alınması gereken 10 takviye... 'Bağışıklık sistemini desteklemede önemli rol oynuyorlar'

D VİTAMİNİ

D vitamini, ‘güneş vitamini’ olarak da biliniyor. Kendimizi güneş ışığına maruz bıraktığımızda ciddi orada bu vitamin ihtiyacımızı karşılamış oluyoruz. Harvard Tıp Fakültesi’ne göre yaşlı yetişkinler, kronik hastalığı olanlar ve koyu tenli kişilerde bu eksikliğin görülme riski daha yüksek.



Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu konusunda uzmanlaşmış Dr. Lavan Baskaran, geçen hafta Guardian’a yaptığı açıklamada, herkesin günlük olarak ek doz D vitamini alması gerektiğini söyledi. Baskaran, "Yaz tatilinde olmadığım sürece, günde bir kez D vitamini alıyorum. Eğer almayı unutursam kendimi düşük, kaygılı ve yorgun hissediyorum” dedi.