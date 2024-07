Uzmanlar uyardı: İşte sağlık için alınması gereken 10 takviye... 'Bağışıklık sistemini desteklemede önemli rol oynuyorlar'

C VİTAMİNİ

Uzmanlar C vitamininin bağışıklık için harika olduğu konusunda hemfikir. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'ne göre C vitamini ayrıca hücre sağlığını korumanın dışında cildi, kemikleri ve kıkırdakları güçlendirmeye yardımcı oluyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi,19 ila 64 yaş arasındaki kişilere günlük 40 miligram C vitamini tüketmelerini öneriyor.