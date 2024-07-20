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Uzmanlar uyardı: İşte sağlık için alınması gereken 10 takviye... 'Bağışıklık sistemini desteklemede önemli rol oynuyorlar'

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#Sağlık#Sağlıklı Yaşam İçin Takviyeler#Hekstra
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 13:50

Sağlığı ve uzun ömürlülüğü desteklemek, sürekli dikkat ve özen gerektiren süreç. Modern tıbbın ve beslenme bilimlerinin sunduğu bilgiler doğrultusunda ise sağlıklı yaşamı desteklemek için çeşitli takviyeler bulunuyor. İşte uzmanların optimum sağlık için önerdiği 10 takviye ve faydaları…