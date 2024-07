5 SORUDA MİDE BALONU OPERASYONU | 22 yaşındaki genç işlem sırasında hayatını kaybetmişti. 'Nadir durumlarda ölüm riski taşıyabilir'

Her iki yöntem de midenin hacmini azaltarak kişinin daha az yemekle doymasını sağladığı için kilo verme sürecine yardımcı olur ancak hangi yöntemin daha uygun olduğuna, kişinin sağlık durumu ve yaşam tarzı dikkate alarak karar verilir. Her hasta her balona uygun olmayabilir. Kişinin özgeçmişine ve ek rahatsızlıklarına göre karar verilmelidir.