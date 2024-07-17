Araştırma sonucu şaşırttı: Midyenin içinden çıkanlar korkuttu! ‘Kilogram başına 2 bin 740 adet bulduk’ | Hangi sağlık sorunlarına neden oluyor?

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Midye, dolmasından tavasına, çorbasından pilavına kadar birçok farklı şekilde tüketilen popüler bir lezzet. Özellikle yaz aylarında tatil beldelerinde sıkça tüketiliyor. Ancak hijyen kurallarına uyulmazsa midyeler zararlı olabiliyor.

Son yıllarda ise denizlerdeki plastik kirliliği endişe verici bir şekilde artıyor. Bu da pek çok deniz canlısını tehlikeli hale getiriyor. İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma ise bu kirliliğin midyeleri de etkilediğini ortaya koydu. Yapılan son testlerde, deniz kabuklularında çok miktarda fiberglas tespit edildi.

Fiberglas; silisli kum, kireç taşı, asit borik, alüminyum ve magnezyum karışımıyla elde edilen cam ipliği. İnşaat ve otomotiv endüstrisinde yaygın olarak kullanılan fiberglas, birçok plastik üründe güçlendirici olarak da tercih ediliyor. Ayrıca cam takviyeli plastik, insan protezleri ve tekneler dahil olmak üzere çeşitli ürünlerde de bulunuyor.





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Birkaç yıl önce Greenpeace de Türkiye’de benzer bir araştırma yaptı. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinden çeşitli balıklar ve deniz ürünlerini toplayan ekip, midyeleri de inceledi. Midye dolmaların yüzde 91,2’sinde mikroplastik bulundu. Ortalama olarak midye başına 0,63 adet mikroplastik tespit edildi. Yapılan detaylı analizde 100 gramlık bir midye tüketiminde 5,76 adet, 250 gramlık midye tüketiminde ise 14,41 adet mikroplastik tüketilme riski olduğu tahmin ediliyor.

Araştırmanın baş yazarı ve Brighton Üniversitesi’nde deniz biyolojisi alanında öğretim görevlisi olan Corina Ciocan, New York Post’a yaptığı açıklamadadedi.Araştırma kapsamında Britanya’nın güneyindeki Chichester açıklarından yenebilir deniz canlılarını toplandıklarını söyleyen Ciocan,ifadelerini kullandı.



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Konuyu İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Fatma Özenç Turşak’a danıştığımda, “Fiberglas insanlarda göz ve üst solunum yolu tahrişine, bir dizi akciğer rahatsızlığına ve bazı kanser türlerine yakalanma riskinin artmasına neden olabilen asbeste benzetiliyor. Ancak yapılan çalışmalarda asbeste benzerliğine rağmen asbestin yol açtığı kanser türleri ile net ilişkisi henüz gösterilemedi. Ancak midyelerde bulunmuş olması tehlikeyi artırıyor” dedi.





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Pek çok uzman tarafından midyenin ağır metal içeriğine sahip olduğu da söyleniyor. Peki bu durum nasıl sorunlara neden olabilir?

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Fotoğraflar: iStock