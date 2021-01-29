MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Çocuk Haberleri Oyun Ve Aktiviteler Haberleri Evde sıkılan çocuklar için eğlenceli sanal aktiviteler
GeriOyun Ve Aktiviteler Evde sıkılan çocuklar için eğlenceli sanal aktiviteler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oyun Ve Aktiviteler
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 29.01.2021 - 14:53 | Son Güncelleme:

Evde sıkılan çocuklar için eğlenceli sanal aktiviteler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evde sıkılan çocuklar için eğlenceli sanal aktiviteler
Abone Olgoogle-news

Çocukların oyun zamanı için sosyal mesafe dostu aktiviteler bulmak zor olabilir. Neyse ki, çevrimiçi olarak gerçekleştirebileceğiniz çok sayıda etkinlik var. İşte evde sıkılan çocuklar için eğlenceli sanal aktiviteler…

Çocuğunuzun bu zor zamandan geçerken öğrenmesini ve eğlenmesini sağlamak, hiçbir ebeveyn için kolay değil. Haftalar geçtikçe, çocuklar için evden yapabilecekleri ilgi çekici aktiviteler bulmak zor olabilir.

Futbol becerilerini geliştirin

Futbol takım halinde ve genelde açık alanda yapılan bir spor. Pandemi dönemiyle birlikte çocuğunuz futbol oynamaktan da uzak kalmasın. Halihazırda bir futbol takımındaysa veya ilgisi varsa, görüntülü arama ile yapılan derslere katılmasını sağlayın. Bu sefer futbol becerilerini geliştireceği yer oturma odanız. Bu dersler fazla ekipman gerekmeden küçük alanlarda oynanacak şekilde tasarlanmış. Spor koçları ve arkadaşlarıyla bağlandığı bu ders çocuğunuz için harika olacak.

Çocuğun gelişim dönemine uygun kitap seçimi nasıl yapılır
Çocuğun gelişim dönemine uygun kitap seçimi nasıl yapılır?

Zumbini derslerine katılmasını sağlayın

Büyükler için zumba olarak adlandırılan bu eğlenceli aktivite, çocuklarda zumbini olarak biliniyor. Küçük çocuğunuz varsa sanal zumbini sınıflarına bir göz atın. Yaklaşık yarım saat süren dersler, müzik, hareket ve oyunu birleştirerek çocuğunuzun duygusal gelişimini, bilişsel becerilerini geliştirir.

Enstrüman çalmaya teşvik edin

Görüntülü arama ile çocuğunuz gitar çalmayı, keman çalmayı hatta piyanoyu bile öğrenebilir. Yine bu eğitimler için açılmış sanal sınıflara kayıt olabilir, çocuğunuzun gelişimini destekleyebilirsiniz.

Hayvanat bahçesi ziyaret edin

Arabaya atlayıp hayvanat bahçesine gidemiyor olabilirsiniz. Ülkenin ve dünyanın hemen her yerindeki hayvanat bahçeleri, çocuklar için özel sanal etkinlikler düzenler. Bu etkinlikleri takip edip, çocuklarınızla sanal bir hayvanat bahçesi turu gerçekleştirebilirsiniz.

Yarıyıl tatilinde çocuklar neler yapmalı Uzmanlardan öneriler…
Yarıyıl tatilinde çocuklar neler yapmalı? Uzmanlardan öneriler…

Robotik kodlama eğitimine katılın

Robotik kodlama öğrenmek çocuklarınız için gelecekte çok faydalı olabilir. Çocuklar için bu özel dersin eğitimleri de bulunuyor. Bu derslerin sonunda kendi küçük robotlarını yapabilir. Çocuklarınızı, bilişsel gelişimleri için oldukça faydalı olan bu gibi etkinliklere de mutlaka teşvik edin.

Yoga yapın

Birlikte yapabileceğiniz bir aktivite olan yoga için, internette bulunan videoları izleyebilir ve uygulayabilirsiniz. Dilerseniz çevrimiçi yoga dersleri de alabilirsiniz. Yoga dersleri çocukların sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor.

Çocuklar için eğlenceli tabak sunumları!Yapabilirim'in bu haftaki bölümünde evde çocuklar için eğlenceli tabak sunumları hazırlamayı gösterdik.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle