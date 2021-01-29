Evde sıkılan çocuklar için eğlenceli sanal aktiviteler

Çocuğunuzun bu zor zamandan geçerken öğrenmesini ve eğlenmesini sağlamak, hiçbir ebeveyn için kolay değil. Haftalar geçtikçe, çocuklar için evden yapabilecekleri ilgi çekici aktiviteler bulmak zor olabilir.

Futbol becerilerini geliştirin

Futbol takım halinde ve genelde açık alanda yapılan bir spor. Pandemi dönemiyle birlikte çocuğunuz futbol oynamaktan da uzak kalmasın. Halihazırda bir futbol takımındaysa veya ilgisi varsa, görüntülü arama ile yapılan derslere katılmasını sağlayın. Bu sefer futbol becerilerini geliştireceği yer oturma odanız. Bu dersler fazla ekipman gerekmeden küçük alanlarda oynanacak şekilde tasarlanmış. Spor koçları ve arkadaşlarıyla bağlandığı bu ders çocuğunuz için harika olacak.

Zumbini derslerine katılmasını sağlayın

Büyükler için zumba olarak adlandırılan bu eğlenceli aktivite, çocuklarda zumbini olarak biliniyor. Küçük çocuğunuz varsa sanal zumbini sınıflarına bir göz atın. Yaklaşık yarım saat süren dersler, müzik, hareket ve oyunu birleştirerek çocuğunuzun duygusal gelişimini, bilişsel becerilerini geliştirir.

Enstrüman çalmaya teşvik edin

Görüntülü arama ile çocuğunuz gitar çalmayı, keman çalmayı hatta piyanoyu bile öğrenebilir. Yine bu eğitimler için açılmış sanal sınıflara kayıt olabilir, çocuğunuzun gelişimini destekleyebilirsiniz.

Hayvanat bahçesi ziyaret edin

Arabaya atlayıp hayvanat bahçesine gidemiyor olabilirsiniz. Ülkenin ve dünyanın hemen her yerindeki hayvanat bahçeleri, çocuklar için özel sanal etkinlikler düzenler. Bu etkinlikleri takip edip, çocuklarınızla sanal bir hayvanat bahçesi turu gerçekleştirebilirsiniz.

Robotik kodlama eğitimine katılın

Robotik kodlama öğrenmek çocuklarınız için gelecekte çok faydalı olabilir. Çocuklar için bu özel dersin eğitimleri de bulunuyor. Bu derslerin sonunda kendi küçük robotlarını yapabilir. Çocuklarınızı, bilişsel gelişimleri için oldukça faydalı olan bu gibi etkinliklere de mutlaka teşvik edin.

Yoga yapın

Birlikte yapabileceğiniz bir aktivite olan yoga için, internette bulunan videoları izleyebilir ve uygulayabilirsiniz. Dilerseniz çevrimiçi yoga dersleri de alabilirsiniz. Yoga dersleri çocukların sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor.