Yarıyıl tatilinde çocuklar neler yapmalı? Uzmanlardan öneriler…

Pandemi koşullarından dolayı uzun süredir dijital ortamda devam eden eğitim öğretime yarıyıl tatili nedeniyle ara verildi. Eğitim öğretimin dijital ortama kayması öğrencilerin alışkanlıklarının değişmesine, öğrencilerin normalden fazla bilgisayar başında vakit geçirmesine neden oldu. 3 hafta sürecek yarıyıl tatilinde ise öğrencilerin bilgisayar ve televizyon başında çok fazla vakit geçirmemeleri öneriliyor. Uzmanlar bunun yanında fiziksel aktivite ve sosyalleşmenin önem taşıdığına işaret ediyor.

Sosyalleşmek önemli

Öğrencilerin sömestr tatilini verimli bir şekilde geçirmeleri konusunda açıklamalarda bulunan Okul Öncesi ve İlkokul Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, öğrencilerin gerekli tedbirleri alarak sosyalleşmesinin önem taşıdığını söyledi. Aynı zamanda yarıyıl tatilinde öğrencilerin fiziksel aktivitelere yönelmesi ve salgın tedbirlerine uyarak öğrencilerin arkadaşlarıyla görüşmesi de faydalı olabilir.

Yarıyıl tatilinde öğrencilerin verimli vakit geçirmelerine ilişkin önerilerini paylaşan Güneş, ‘’3 haftalık uzun bir tatile başlıyoruz. Öğrenciler uzun süredir ekran karşısında eğitimlerine devam ediyordu. Dolayısıyla bu tatilde en önemli öncelik fiziksel aktivite ve açık havada bulunmak olacak. Kış mevsiminde soğuk hava şartları olsa da gerekli önlemler alınarak pandemi kurallarına uyularak tedbirli bir şekilde açık havada olunmalı’’ dedi.

Küçük yaş gruplarındaki öğrencilerin birbirleriyle sosyalleşme ihtiyaçları var. Pandemi nedeniyle öğrenciler arkadaşlarından uzak kaldılar. Pandemi kurallarına uyarak açık havada öğrencileri arkadaşlarıyla görüştürebilirsek fayda sağlayacaktır. Büyük yaş grubu öğrenciler ise birinci dönemde öğrendikleri konuları tekrar etmeliler. Pekiştirme amaçlı ödevler yapmalılar. Tabii ki onlarda gerekli tedbirlere uyarak sosyal olmalılar.

Kitaplardan uzak kalınmamalı

Sömestr tatilinde kitaplardan uzak kalmamak gerekiyor. Kitap, çocukların kendilerini geliştirmeleri açısından harika bir araçtır. Okuma ve öğrenme becerilerine önemli katkısı oluyor’.

“Çocukların canlarının da sıkılmasına izin verelim”

Ebeveynlere de önemli görevler düşüyor. Çocuklarıyla vakit geçirmeliler. Sürekli çocukların zamanını planlamak yerine onları serbest bırakmalılar. Çocukların canlarının da sıkılmasına izin verelim. Can sıkıntısı çocuğun kendini keşfetmesi açısından önemli bir yoldur.

Çocuklar sürekli bilgisayar ve televizyon karşısında olmamalı

Pandemi nedeniyle eğitim öğretim ekran karşısında olduğu için ekrana maruz kalma süreleri uzadı. Çocuklarımıza sürekli bilgisayar başında oldukları, televizyon karşısında oldukları bir tatil önermiyoruz. Çocuklarımız yalnızca tüketici oldukları etkinliklerle değil üretici etkinliklerle meşgul olmalılar.