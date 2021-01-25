Yarıyıl tatilinde ailece etkinlikler gerçekleştirilmeli

2020-2021 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatili başlıyor ve uzaktan eğitime ara veriliyor. Çocuklar, örgün eğitime nazaran verimi daha az ve yabancı olduğumuz bu sürece adaptasyonda zorlandı. Uyku düzeni, ders verimliliği, sorumluluklar ve sosyalleşememek gibi birçok konu daha da gün yüzüne çıkan sorunlara sebep oldu. Yarıyıl tatilinin gelişiyle birlikte tıpkı eğitimde olduğu gibi tatil düzeninde de farklı olacak. Çocukların tatili daha faydalı geçirmeleri gerektiğini hatırlatan Nermin Erdoğan, velilerin aklındaki “Bu süreç çocuğun eğlenerek geçirmesi gereken bir dönem mi?”, “Evde ne gibi etkinlikler yapabiliriz?”, “Tatili nasıl değerlendirebiliriz?” gibi merak edilen konuları anlattı.



Atılacak ilk adım çocukla iletişimi sağlıklı hale getirmek olmalı



Pandemi sürecinin tüm dünya için zor geçtiğinin ve herkesin bu sürece yabancı olduğunun altını çizen Erdoğan, “Çocuklar bu süreçte sosyalleşme ihtiyaçlarını ne yazık ki hiç karşılayamadı ve onlar için zor bir dönem oldu. Verimli bir eğitim-öğretim dönemi geçirilmesi de mümkün olmadı. Çocuklar büyük oranda Covid-19 süreciyle ilgili kaygılar geliştirdi. Sürecin seyrinin öngörülemez olması nedeniyle yetişkinlerin geliştirdikleri korkular, televizyon, internet haberleri, sosyal çevremizle iletişimimiz sonucu aldığımız olumsuz haberler de bu dönemi çocuklar için daha da zor ve karmaşık hale getirdi. Tatil döneminde ilk adımımız çocuğumuzla iletişimimizi sağlıklı hale getirmek ve onu anlayıp sevdiğimizi hissettirmek olmalı. Pandemi sürecini çocuğun yaşına uygun şekilde, çocukta kaygı uyandırmayacak özenli cümleler seçilerek anlatılması, geçici olduğu ve maske-mesafe-hijyen kurallarına uyduğu takdirde bir zarar görmeyeceğini belirtmek gerekir. Kendi kaygılarımızı çocuğumuza yansıtmamak, çocuğumuzun korkular geliştirmesine sebep olması muhtemel gazete, televizyon ve internet haberlerinden, yakın çevremiz ile ilgili olan sohbetlerimizden uzak tutmalıyız” diyor.



Çocuğa telefon ve internet vasıtasıyla arkadaşlarıyla sosyalleşme imkânı yaratılmalı



Ebeveynlerin çocuğa yüz yüze sosyalleşme ihtiyacının giderilmediği bu dönemde arkadaşlarıyla telefon ve internet vasıtasıyla buluşmasına imkân sağlaması gerekiyor. Ailece yapılacak etkinliklerle kaliteli zaman geçirerek, aile içi iletişimin güçlendirilebilir. Çocuğunuzun yeteneklerini ve ilgilerini keşfedecek onu destekleyecek çalışmalar yapılabilir. Tüm aile uzun saatler kitap okuma etkinlikleri gerçekleştirebilirsiniz. Okuma saatinin ardından kitap üzerine tartışma konuları oluşturup etkili ve verimli saatler geçirebilirsiniz. Evde sorumluluk paylaşımları yapabilir, çocuğunuzdan size destek olmasını isteyebilirsiniz. Onun desteğinin işinizi kolaylaştırdığına dair sağlıklı geri dönüşler yapabilirsiniz. Onun ilgisini çeken bir konuyla ilgili araştırma yaparak, ardından da bu konu hakkında konuşabilirsiniz. Bu tatil kaliteli hale getirilip çocukları da anlayarak, onların sorunlarına da değinerek; başa çıkılamayan durumlarda da etraftaki destek mekanizmalarından yardım alarak geçirilmeli.