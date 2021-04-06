Kartondan ev nasıl yapılır? Basit malzemelerle kartondan ev yapımı

Özellikle anneler çocukların evde çok çabuk sıkıldığını söylerler. Satın alınan her oyuncak bir süre sonra esprisini kaybeder ve bu sıkılmalar aynı döngüde devam eder. Böyle zamanlarda maket oyuncaklar yapmak hem çocuklara iyi gelir hem de ebeveynlerle birlikte zaman geçirilmiş olur. İşte tam da böyle zamanlarda size iyi bir alternatif olacak kartondan ev yapımını tavsiye ediyoruz. Peki kartondan ev nasıl yapılır? Detaylar haberimizde…

Kartondan Ev Malzemeleri

İstediğiniz ev büyüklüğü kadar karton parçaları

Kağıt havlu ruloları

Biraz ip (tercihen hasır)

Yapıştırmak için sıcak silikon

Evin içinde kullanabileceğiniz küçük oyuncaklar (araba, bebek, taş, kozalak)

Kartondan Ev Nasıl Yapılır?

Büyük bir kartonu zemin olarak kullanın.

Üzerine kağıt havlu ruloları ile ister 2 ya da 3 katlı olacak şekilde karton parçalarını yapıştırın.

Aralarına ipleri gererek köprü yapın. Yine rulonun tabanına aynı ölçüde yuvarlak karton yapıştırarak ve iki ucundan ip geçirerek salıncak yapın.

Uzunca bir karton parçasına kaydırak şekli vererek onu da sabitleyin.

Sonrası tamamen hayal gücünüze kalmış. İstediğiniz şekli vererek, dilediğiniz oyuncaklarla evinizi renklendirebilirsiniz. Hatta oyuncakları yerleştirmeden önce kartondan evinizi parmak boyalarla boyayabilirsiniz bile… İyi eğlenceler dileriz.