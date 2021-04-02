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Oyun Ve Aktiviteler
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 02.04.2021 - 14:43 | Son Güncelleme:

Kinetik kum nasıl yapılır? İşte, adım adım kinetik kum yapılışı

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Kinetik kum nasıl yapılır? İşte, adım adım kinetik kum yapılışı

Kinetik kum, son dönemde çocuklar arasında oldukça popüler. Aynı zamanda anneler için de çocukları teknolojinin zararlarından biraz olsun uzak tutmak için iyi bir alternatif. Peki çok aranan kinetik kum nasıl yapılır? İşte, adım adım kinetik kum yapılışı…

Koronavirüs nedeniyle evde kaldığımız şu günlerde siz de çocuğunuzla beraber verimli vakitler geçirmek istiyorsanız, işte evdeki malzemelerle kinetik kum yapılışını paylaşıyoruz.

Dijital çağda yaşamanın birçok artısı olduğu gibi eksisi de mevcut. Özellikle yeni nesil gelişmekte olan minikler için. Ne yazık ki özellikle pandemi döneminde evde sıkılan çocuklar, tüm gün 3T dediğimiz tablet, telefon, televizyon ile zaman geçirmeye başladı. Kinetik kum, evde nasıl zaman geçireceğini şaşıran çocuklar ve ebeveynler için neredeyse kurtarıcı bir aktivite. Hem de sadece un, irmik ve yağ ile. İşte kinetik kum malzemeleri ve yapılışı…

Kinetik Kum Malzemeleri

2 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ ya da bebe yağı

Kinetik Kum Yapılışı

Tüm malzemeleri derin bir kaba alıp karıştırın. İsterseniz gıda boyası ile renklendirebilirsiniz. Kıvamı hafif nemli ve yumuşak olmalı.

Kinetik kum, duyusal gelişim için oldukça faydalı bir aktivite. Aynı zamanda çocukların parmak koordinasyonunu artırmaya yardımcı oluyor. Kinetik kuma değişik şekiller vermesini teşvik ederek yaratıcılığını artırabilir, hayal gücünü zenginleştirebilirsiniz. Kumun şekil alır yapısı ile de hayal gücüne göre istediği oyunu kuracak avuç içi ayaları ile de kaba motor gelişimini de desteklemiş olacaksınız. Ayrıca çocuğunuzun eline kaşık verip, kinetik kumu başka bir kaba aktarmasına imkan tanırsanız ince motor gelişimini de desteklemiş olursunuz.

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