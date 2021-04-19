23 Nisan süslemeleri nasıl yapılır? İşte birbirinden güzel 23 Nisan süslemeleri

Rüzgar gülü yapımı Çocuğunuzla birlikte rüzgar gülü hazırlayabilirsiniz. Böylece rüzgar gülü yapımını keyifli bir aktiviteye dönüştürebilirsiniz.



Malzemeler:



Renkli kağıtlar



Raptiye



Makas



Kalem



Pergel



Delgeç



Yapılışı: İlk olarak kağıdın köşesini kıvırarak üçgen şekli oluşturun. Geriye kalan kısımları kesip, üçgeni ortadan ikiye katlayın. Oluşturduğunuz kat yerinden üçte ikisini kesin. Ardından kağıdı açın ve aynı işlemi tekrarlayın ve diğer köşeleri de kesin. Kestiğiniz parçaların da sağ köşelerine delgeç ile delikler açın. Pergel ya da iğne yardımıyla da kağıdın ortasına yuvarlak oluşturun ve kalemi bu yuvarlaktan geçirip daireyi büyütün. Pipetin de ucunu delin. Kağıtla oluşturduğunuz parçaları da delikler aynı hizaya gelecek ve kağıdın ortasındaki delikle aynı olacak şekilde birleştirin. Raptiyeyi bu delikten geçirin ve arkasına da pipeti takın. Daha sonra kağıtların çıkmasını engellemek için raptiyenin ucunu kıvırın.