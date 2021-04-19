23 Nisan süslemeleri nasıl yapılır? İşte birbirinden güzel 23 Nisan süslemeleri
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evinizde çocuklarınızla birlikte neşeli ve renkli bir şekilde kutlayabilirsiniz. Bunun için çeşitli süslemeleri sizin için derledik. Peki 23 Nisan süslemeleri nasıl yapılır? İşte birbirinden güzel 23 Nisan süslemeleri...
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1
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinizi süsleyerek şenlik havasında kutlayabilirsiniz. Bunun için hem çocuklarınızla birlikte çeşitli süslemeler hazırlayabilir hem de onların yaratıcılığını destekleyebilirsiniz. Çocuklarınız yaparken keyif almanın yanı sıra bayram neşesini eve yaşayabileceği birbirinden güzel 23 Nisan süslemelerini derledik. Bir göz atmaya ne dersiniz?
2
Rüzgar gülü yapımı
Çocuğunuzla birlikte rüzgar gülü hazırlayabilirsiniz. Böylece rüzgar gülü yapımını keyifli bir aktiviteye dönüştürebilirsiniz.
Malzemeler:
Renkli kağıtlar
Raptiye
Makas
Kalem
Pergel
Delgeç
Yapılışı: İlk olarak kağıdın köşesini kıvırarak üçgen şekli oluşturun. Geriye kalan kısımları kesip, üçgeni ortadan ikiye katlayın. Oluşturduğunuz kat yerinden üçte ikisini kesin. Ardından kağıdı açın ve aynı işlemi tekrarlayın ve diğer köşeleri de kesin. Kestiğiniz parçaların da sağ köşelerine delgeç ile delikler açın. Pergel ya da iğne yardımıyla da kağıdın ortasına yuvarlak oluşturun ve kalemi bu yuvarlaktan geçirip daireyi büyütün. Pipetin de ucunu delin. Kağıtla oluşturduğunuz parçaları da delikler aynı hizaya gelecek ve kağıdın ortasındaki delikle aynı olacak şekilde birleştirin. Raptiyeyi bu delikten geçirin ve arkasına da pipeti takın. Daha sonra kağıtların çıkmasını engellemek için raptiyenin ucunu kıvırın.
3
Evde Türk bayrağı yapımı
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel, sadece 3 malzemeyle evde bayrak yapımını anlattı.
Malzemeler:
Kırmızı ve beyaz krapon kağıdı
Kırmızı ve beyaz fon kartonu
Yapıştırıcı
Yapılışı: Kırmızı krapon kağıdını 1 parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. Kesilen şeritleri ortadan 3'e bölün. Kraponları avuç içinde top haline getirip yuvarlayın. Tüm kraponlar top haline geldikten sonra kırmızı kartonumuzun üzerine yapıştırın. Beyaz fon kartondan ay ve yıldız kesin. Kesilen şekilleri kırmızı kraponların üzerine yapıştırın. Beyaz krapon kağıdını 1 parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. Kesilen şeritleri ortadan 3'e bölün. Kraponları avuç içinde top haline getirip yuvarlayın. Tüm kraponlar top haline geldikten sonra ay ve yıldızın üzerine yapıştırın.
4
Kağıttan el ele tutuşan çocuklar nasıl yapılır?
Malzemeler:
A4 kağıdı
Makas
Bant
Renkli boya kalemleri
Yapılışı: Kağıtları boylamasına akordeon gibi katlayın. Üzerine elleri ve ayakları kağıdın kenarlarına olacak şekilde çocuk figürü çizin. Daha sonra figürün ellerini kesmeden kenarlarını kesin. Ardından süslemeyi dilediğiniz gibi boyayarak renklendirebilirsiniz.